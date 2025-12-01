सचिन तेंदुलकर के 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड... जिन्हें कभी नहीं तोड़ पाएंगे विराट कोहली

विराट कोहली मौजूदा समय में दुनिया के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, जो सचिन तेंदुलकर के 100 इंटरनेशनल शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं. विराट कोहली ने रविवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में अपने ODI करियर का 52वां और ओवरऑल इंटरनेशनल करियर का 83वां शतक ठोका है. विराट कोहली ने 120 गेंदों पर 135 रन बनाए. विराट कोहली ने अपनी पारी में 11 चौके और 7 छक्के लगाए.

विराट कोहली को लेकर शुरू हो गईं अटकलें

अचानक अटकलें शुरू हो गईं कि विराट कोहली अगर इसी लय में रहे तो वह आने वाले कुछ सालों में सचिन तेंदुलकर के 100 इंटरनेशनल शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ देंगे. विराट कोहली के फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट में 83 शतक हैं और वह सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से 18 शतक दूर हैं. बता दें कि विराट कोहली अब केवल वनडे फॉर्मेट में ही खेलते हैं, जबकि T20I और टेस्ट क्रिकेट से वह संन्यास ले चुके हैं. ऐसे में 37 साल के विराट कोहली कब तक ODI क्रिकेट खेलते रहेंगे, यह तय नहीं है. सचिन तेंदुलकर के 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे हैं, जो विराट कोहली कभी नहीं तोड़ पाएंगे.

1. इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 34357 रन

विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 34357 रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को कभी नहीं तोड़ पाएंगे. सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 34357 रन बनाए हैं और उनके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए नामुमकिन के बराबर है. सचिन तेंदुलकर के आसपास भी कोई बल्लेबाज नहीं है. सचिन तेंदुलकर के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन श्रीलंका के कुमार संगकारा ने बनाए हैं. कुमार संगकारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 28016 रन बनाए हैं. तीसरे नंबर पर मौजूद विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक 27808 रन बना चुके हैं.

2. 463 ODI मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

विराट कोहली ODI क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा 463 मैच खेलने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी कभी नहीं तोड़ पाएंगे. विराट कोहली ने ODI क्रिकेट में अभी तक 306 मैच खेले हैं. सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर में सबसे ज्यादा 463 मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है. दुनिया में अभी तक कोई भी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के इस महारिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है. इसके अलावा मौजूदा समय का भी कोई बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ता नजर नहीं आ रहा. सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 18 दिसंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, जबकि आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 18 मार्च 2012 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला था. सचिन तेंदुलकर का वनडे इंटरनेशनल करियर 22 साल 91 दिन लंबा रहा है.

3. इंटरनेशनल क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड 4076 चौके

विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा 4076 चौके जड़ने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को कभी नहीं तोड़ पाएंगे. सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 4076 चौके लगाए हैं. सचिन तेंदुलकर ने ODI करियर में 2016 चौके, टेस्ट करियर में 2058 चौके और T20I करियर में 2 चौके लगाए हैं. सचिन तेंदुलकर के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके श्रीलंका के कुमार संगकारा ने लगाए हैं. कुमार संगकारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 3015 चौके लगाए हैं. मौजूदा समय में तो कोई भी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ता नजर नहीं आ रहा. एक्टिव बल्लेबाजों में विराट कोहली अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 2739 चौके जड़ चुके हैं, लेकिन वह सचिन तेंदुलकर का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे.

4. ODI में 18426 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड

विराट कोहली ODI क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा 18426 रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को कभी नहीं तोड़ पाएंगे. विराट कोहली ने ODI क्रिकेट में अभी तक 14390 रन बनाए हैं. सचिन तेंदुलकर ने अपने 22 साल 91 दिन लंबे वनडे इंटरनेशनल करियर में 463 वनडे मैचों की 452 पारियों में 44.83 की बेहतरीन औसत से 18426 रन बनाए हैं. सचिन तेंदुलकर ने इस दौरान 49 शतक और 96 अर्धशतक जमाए हैं. सचिन तेंदुलकर का वनडे इंटरनेशनल करियर में बेस्ट स्कोर नाबाद 200 रन रहा है. आज के दौर में जब काफी कम संख्या में वनडे इंटरनेशनल मैच खेले जा रहे हैं, ऐसे में सचिन तेंदुलकर के 18426 वनडे रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है.

5. ODI में 62 बार 'मैन ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

ODI क्रिकेट में सबसे ज्यादा 'मैन ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम पर दर्ज है. सचिन तेंदुलकर ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 62 बार ODI क्रिकेट में 'मैन ऑफ द मैच' के अवॉर्ड जीते हैं. विराट कोहली ने अभी तक ODI क्रिकेट में 44 'मैन ऑफ द मैच' के अवॉर्ड जीते हैं. सचिन तेंदुलकर के ODI क्रिकेट में 62 'मैन ऑफ द मैच' अवार्ड जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड विराट कोहली कभी नहीं तोड़ पाएंगे.