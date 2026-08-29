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क्रिकेट के जुनून के आगे उम्र हुई बेअसर: 47 में शुरू हुआ सफर, 51 साल में पंजा खोलकर लिखा नया इतिहास

इंटरनेशनल क्रिकेट में उम्र और फिटनेस के चर्चे अधिकतर देखने को मिल जाते हैं. 40 की उम्र के आस-पास क्रिकेटर्स संन्यास की सोचते हैं और कोचिंग में फ्यूचर खोजते हैं. लेकिन एक महिला क्रिकेटर के सिर पर क्रिकेट का ऐसा जुनून था कि हार नहीं मानी, 47 साल में डेब्यू किया और 51 साल में पंजा खोलकर इतिहास रच दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 29, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 05:55 PM IST
क्रिकेट के जुनून के आगे उम्र हुई बेअसर: 47 में शुरू हुआ सफर, 51 साल में पंजा खोलकर लिखा नया इतिहास
Image Credit: AI Generated

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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