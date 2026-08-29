क्रिकेट के जुनून के आगे उम्र हुई बेअसर: 47 में शुरू हुआ सफर, 51 साल में पंजा खोलकर लिखा नया इतिहास

क्रिकेट के खेल में इंटरनेशनल लेवल तक खेलने के लिए करोड़ों खिलाड़ी सपने देखते हैं. लेकिन कुछ चुनिंदा नाम ही होते हैं, जिनका सपना पूरा होता है. वहीं, कुछ बढ़ती उम्र के चलते हार मान लेते हैं और 40+ होते ही कोचिंग या क्रिकेट एक्स्पर्ट बनते हैं. लेकिन आज हम उस गेंदबाज की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसमें क्रिकेट का ऐसा जुनून था कि उम्र भी बेअसर हो गई. ये कहानी एक महिला क्रिकेटर की है, जिसने 47 की उम्र में डेब्यू किया और 51 साल की उम्र में पंजा खोलकर इतिहास रच दिया है.