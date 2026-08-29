क्रिकेट के जुनून के आगे उम्र हुई बेअसर: 47 में शुरू हुआ सफर, 51 साल में पंजा खोलकर लिखा नया इतिहास

क्रिकेट के खेल में इंटरनेशनल लेवल तक खेलने के लिए करोड़ों खिलाड़ी सपने देखते हैं. लेकिन कुछ चुनिंदा नाम ही होते हैं, जिनका सपना पूरा होता है. वहीं, कुछ बढ़ती उम्र के चलते हार मान लेते हैं और 40+ होते ही कोचिंग या क्रिकेट एक्स्पर्ट बनते हैं. लेकिन आज हम उस गेंदबाज की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसमें क्रिकेट का ऐसा जुनून था कि उम्र भी बेअसर हो गई. ये कहानी एक महिला क्रिकेटर की है, जिसने 47 की उम्र में डेब्यू किया और 51 साल की उम्र में पंजा खोलकर इतिहास रच दिया है.
हम बात कर रहे हैं, आइल ऑफ मैन की महिला क्रिकेटर जोआन हिक्स की. उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर वो करिश्मा कर दिखाया, जिसने 94 साल पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड को इतिहास के पन्नों से मिटा दिया. जोआन हिक्स पहले ही 47 साल की उम्र में अपना इंटरनेशनल डेब्यू करके सभी को हैरान कर चुकी हैं. अब उन्होंने 51 साल और 173 दिन की उम्र में उन्होंने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है, जो पुरुष और महिला दोनों ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ.
ग्रीस महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ खेले गए टी20 मुकाबले में इस दाएं हाथ की ऑफ-स्पिनर ने अपनी फिरकी का कमाल दिखाया. उन्होंने महज 10 रन देकर 5 विकेट झटके. यह उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन साबित हुआ. उनकी इस जादुई गेंदबाजी के दम पर ग्रीस की पूरी टीम सिर्फ 52 रनों पर ढेर हो गई और आइल ऑफ मैन ने महज 1 विकेट खोकर आसानी से जीत दर्ज कर ली.
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इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में किसी भी गेंदबाज ने इस उम्र में पंजा नहीं खोला है. जोआन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 50 वर्ष की उम्र के बाद पंजा खोलने वाली दुनिया की पहली गेंदबाज बन गई हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज बर्ट आयरनमोंगर के नाम था, जिन्होंने साल 1932 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 49 साल और 314 दिन की उम्र में 5 विकेट लिए थे.
|उम्र
|खिलाड़ी
|मैच
|फॉर्मेट
|वर्ष
|51 साल 173 दिन
|जोआन हिक्स
|आइल ऑफ मैन बनाम ग्रीस
|महिला T20I
|2026*
|49 साल 314 दिन
|बर्ट आयरनमोंगर
|ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका
|पुरुष टेस्ट
|1932
|49 साल 234 दिन
|बर्ट आयरनमोंगर
|ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका
|पुरुष टेस्ट
|1931
|49 साल 168 दिन
|जोआन हिक्स
|आइल ऑफ मैन बनाम ग्रीस
|महिला T20I
|2024
|49 साल 162 दिन
|जोआन हिक्स
|आइल ऑफ मैन बनाम माल्टा
|महिला T20I
|2026*