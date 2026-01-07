Advertisement
trendingNow13066302
Hindi Newsक्रिकेट20-20 मैच में 549 रन... IPL 2026 में टूट पाएगा ये महारिकॉर्ड? गेंदबाजों के लिए कब्रगाह बनी पिच

20-20 मैच में 549 रन... IPL 2026 में टूट पाएगा ये महारिकॉर्ड? गेंदबाजों के लिए कब्रगाह बनी पिच

Unbreakable Cricket Record: भारत में कड़ाके की सर्दी की दस्तक और आईपीएल का खुमार छाने लगा है. पिछले महीने हुए मिनी ऑक्शन ने आगामी सीजन के चर्चे तेज कर दिए. आईपीएल को युवाओं की लीग ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड्स की लीग भी कहें तो गलत नहीं होगा. इस लीग के ऐसे रिकॉर्ड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो अविश्वसनीय है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 07, 2026, 10:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Cricket Records
Cricket Records

Highest Match Aggregates T20 Record: भारत में कड़ाके की सर्दी की दस्तक और आईपीएल का खुमार छाने लगा है. पिछले महीने हुए मिनी ऑक्शन ने आगामी सीजन के चर्चे तेज कर दिए. आईपीएल को युवाओं की लीग ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड्स की लीग भी कहें तो गलत नहीं होगा. इस लीग के ऐसे रिकॉर्ड के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो अविश्वसनीय है. आईपीएल का एक ऐसा मुकाबला जो फैंस और बल्लेबाजों के लिए पैसा वसूल साबित हुआ लेकिन गेंदबाजों के लिए पिच कब्रगाह बन गई. ये मैच बॉलर्स के लिए नाइटमेयर साबित हुआ.

चौकों-छक्कों की बारिश

हम जिस टी20 फॉर्मेट के महारिकॉर्ड की बात कर रहे हैं वो आईपीएल 2024 में बना. आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमों के बीच इस मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी. दोनों टीमों की तरफ से धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिली थी. पहले हैदराबाद की टीम खेलने उतरी और टीम के घातक ओपनर ट्रेविस हेड ने तूफानी शतक से चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोहराम मचा डाला था. 

Add Zee News as a Preferred Source

हेड-क्लासेन की तबाही

ट्रेविस हेड ने इस मुकाबले में 41 गेंद में 102 रन की तूफानी पारी खेली थी जिसमें 8 छक्के और 9 चौके देखने को मिले थे. दूसरे छोर पर हेनरिक क्लासेन ने 31 गेंद में 67 रन ठोके और 7 छक्के, 2 चौके जमाए. मारक्रम 32, अब्दुल समद 37 और अभिषेक शर्मा के 34 रन की पारियों की बदौलत हैदराबाद ने बोर्ड पर 287 रन टांग दिए थे. इसके जवाब में आरसीबी ने भी धमाकेदार शुरुआत की थी. 

ये भी पढ़ें... AUS vs ENG: 41 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी का शर्मनाक रिकॉर्ड

कोहली-डु प्लेसी दमदार शुरुआत

आरसीबी की तरफ से स्टार विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी ने धमाकेदार शुरुआत की थी. विराट ने 42 जबकि डु प्लेसी ने 28 गेंद में 62 रन ठोक दिए. छठे नंबर पर बैटिंग करने उतरे दिनेश कार्तिक ने 35 गेंद में 83 रन की पारी से मैच में जान डाली लेकिन टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हुए. पूरे मैच में 13.72 के रन रेट से रन देखने को मिले और 20-20 ओवर का प्रचंड रिकॉर्ड कायम हुआ. मुकाबले में कुल 549 रन का महारिकॉर्ड बना जो टूटना नामुमकिन सा नजर आता है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Cricket records

Trending news

महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में छात्रा की रैगिंग, जबरन पढ़वाई नमाज
Maharashtra Ragging Case
महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में छात्रा की रैगिंग, जबरन पढ़वाई नमाज
250 साल पुरानी है वो मस्जिद, जिसके पास चला MCD का बुलडोजर, किसने बनवाई थी?
Faiz e Ilahi Masjid
250 साल पुरानी है वो मस्जिद, जिसके पास चला MCD का बुलडोजर, किसने बनवाई थी?
ऑपरेशन सिंदूर पर तब तो... अमेरिका के वेनेजुएला ऐक्शन पर खुलकर बोला भारत
US Venezuela Tension
ऑपरेशन सिंदूर पर तब तो... अमेरिका के वेनेजुएला ऐक्शन पर खुलकर बोला भारत
पैसा मंदिर का और 50 में 42 मुस्लिम छात्र! मंजूरी रद्द- अब MBBS के छात्रों का...?
MBBS
पैसा मंदिर का और 50 में 42 मुस्लिम छात्र! मंजूरी रद्द- अब MBBS के छात्रों का...?
अमीर हो तो सब खरीद थोड़ी लोगे! पैसे से सीधे नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट; CJI ने...
Supreme Court
अमीर हो तो सब खरीद थोड़ी लोगे! पैसे से सीधे नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट; CJI ने...
पाकिस्तान का झंडा फेसबुक पर शेयर किया था, कोर्ट ने 'देशद्रोह' पर जमानत कैसे दे दिया?
himachal high court news
पाकिस्तान का झंडा फेसबुक पर शेयर किया था, कोर्ट ने 'देशद्रोह' पर जमानत कैसे दे दिया?
गलन और शीतलहर से सहमा आधा भारत, 40 दिन का 'चिल्लई कलां' कैसे काटते हैं कश्मीर के लोग
Jammu Kashmir
गलन और शीतलहर से सहमा आधा भारत, 40 दिन का 'चिल्लई कलां' कैसे काटते हैं कश्मीर के लोग
देश विरोधी नारे और सनातन विरोधी फैसले... BNG की तरह भारत में भी बढ़ रही कट्टरता?
DNA
देश विरोधी नारे और सनातन विरोधी फैसले... BNG की तरह भारत में भी बढ़ रही कट्टरता?
SIR की लिस्ट में कितने ट्विस्ट! UP में करीब 3 करोड़ फर्जी वोटर हटे, किसके वोट कटे?
SIR Draft List
SIR की लिस्ट में कितने ट्विस्ट! UP में करीब 3 करोड़ फर्जी वोटर हटे, किसके वोट कटे?
श्रीनगर के बुलबुल बाग में लगी भीषण, रिहायशी इलाके तक पहुंचने से बुझाने की कोशिश जारी
hindi Jammu and Kashmir news
श्रीनगर के बुलबुल बाग में लगी भीषण, रिहायशी इलाके तक पहुंचने से बुझाने की कोशिश जारी