224 के SR से 582 रन... आउट हुए वैभव सूर्यवंशी तो उतरा ये बल्लेबाज, तहस-नहस कर बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

T20 World Record: आईपीएल 2026 में भले ही वैभव सूर्यवंशी बल्ले की धमक से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स का एक और खिलाड़ी भी है, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया है. हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के ताबड़तोड़ बल्लेबाज डोनोवन फरेरा की, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. आईपीएल 2026 के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 96 रनों की शानदार पारी खेली. उनके आउट होने के बाद आरआर के फैंस सदमे में थे, लेकिन डोनोवन फरेरा ने रनों की सुनामी लाकर महफिल लूट ली. उन्होंने सबसे ज्यादा प्रहार स्टार लेग स्पिनर राशिद खान पर किया और आखिरी ओवर में 4 छक्के सहित 27 रन ठोक डाले.

सूर्यवंशी के बाद फरेरा ने मचाई तबाही

आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी शुरुआत के 10 ओवरों में तो डोनोवन फरेरा आखिरी 5 ओवरों में विपक्षी टीम के गेंदबाजों के लिए काल बने हैं. गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल 2026 के दूसरे क्वालिफायर में फरेरा 18वें ओवर में बल्लेबाजी करने उतरे. 345.45 के स्ट्राइक रेट से तबाही मचाते हुए साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी ने महज 11 गेंदों पर 38 रन ठोक दिए. गुजरात की तरफ से आखिरी ओवर डालने राशिद खान आए थे. फरेरा ने अफगानी स्पिनर को आड़े हाथों लिया और आखिरी ओवर में 4 छक्के जड़े.

T20 में फरेरा ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

345.45 के स्ट्राइक रेट से 38 रन बनाकर डोनोवन फरेरा ने टी20 क्रिकेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. वो IPL 2025 के बाद से T20 में आखिर 4 ओवरों में (न्यूनतम 100 गेंदों का सामना) सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इस अवधि में इस चरण में कम से कम 100 गेंदों का सामना करने वाले सभी खिलाड़ियों में, फरेरा का स्ट्राइक रेट सर्वश्रेष्ठ है.

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IPL 2025 के बाद T20 मैचों में डोनावान फरेरा का ओवर 16-20 में प्रदर्शन:

रन: 582

गेंदें: 260

औसत: 30.63

स्ट्राइक रेट: 223.84

लगातार दूसरी बार शतक से चूके वैभव सूर्यवंशी

आईपीएल 2026 में लगातार दूसरी बार वैभव सूर्यवंशी शतक से चूक गए. दिलचस्प बात ये है कि दोनों बार वो एक ही जगह पर एक ही तरह का शॉट खेलते हुए आउट हुए. 15 साल के खिलाड़ी 47 गेंद पर 96 रन बनाकर थर्ड मैन की दिशा में कैच आउट हुए. इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में भी वो 29 गेंदों पर 97 रन बनाकर इसी दिशा में आउट हुए थे. GT के खिलाफ मैच में 96 रनों की पारी के दौरान उन्होंने आईपीएल में अपने 1000 रन भी पूरे कर लिए.

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