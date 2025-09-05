W, W, W, W, W, W... T20I के इतिहास में इकलौते विकेटकीपर का असंभव रिकॉर्ड, प्रेशर से कांप रहे थे बल्लेबाज
W, W, W, W, W, W... T20I के इतिहास में इकलौते विकेटकीपर का असंभव रिकॉर्ड, प्रेशर से कांप रहे थे बल्लेबाज

Unique Cricket Records: क्रिकेट के इतिहास में बल्लेबाजों और गेंदबाजों की रिकॉर्डलिस्ट बेहद लंबी है. कई गेंदबाजों ने अपनी रिकॉर्डतोड़ बॉलिंग से बल्लेबाजों में दहशत बनाई जबकि कुछ बल्लेबाजों का खौफ दुनियाभर में था. लेकिन हम आपको ऐसे विकेटकीपर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके सामने बल्लेबाज क्रीज लेने से कांप रहे थे. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 05, 2025, 11:07 PM IST
Mitchell Hay
Mitchell Hay

Unique Cricket Records: क्रिकेट के इतिहास में बल्लेबाजों और गेंदबाजों की रिकॉर्डलिस्ट बेहद लंबी है. कई गेंदबाजों ने अपनी रिकॉर्डतोड़ बॉलिंग से बल्लेबाजों में दहशत बनाई जबकि कुछ बल्लेबाजों का खौफ दुनियाभर में था. लेकिन हम आपको ऐसे विकेटकीपर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके सामने बल्लेबाज क्रीज लेने से कांप रहे थे. इस विकेटकीपर ने टी20 इतिहास में वो कारनामा कर दिखाया जो किसी भी विकेटकीपर ने इतिहास में नहीं किया. 

न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच था मुकाबला

यह रिकॉर्ड साल 2024 के नवंबर में बना जब श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने उतरी थीं. इस मुकाबले में युवा विकेटकीपर बल्लेबाज मिचेल हे विकेट की पीछे थे. श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और मिचेल ने अपनी फुर्ती और कैचिंग की क्षमता से सभी का ध्यान खींच लिया. एक तरफ गेंदबाजी तारीफ ए काबिल थी तो दूसरी तरफ मिचेल हे ने विकेटकीपिंग से न्यूजीलैंड की घातक गेंदबाजी में चार चांद लगा दिए. 

लपके 5 कैच

मिचेल हे की बाज जैसी निगाहें और चीते जैसी फुर्ती देखने को मिली और उन्होंने बल्ले से लगी एक भी गेंद मिस नहीं की.  मिचेल हे ने इस पारी में कुल 5 कैच विकेट के पीछे से लपके. इतना ही नहीं, उन्होंने एक स्टंपिंग से भी अपने रिकॉर्ड को अटूट बना दिया. एक टी20 पारी में विकेट के पीछे से 6 डिसमिसेल करने वाले मिचेल हे दुनिया के इकलौते विकेटकीपर साबित हुए हैं. 

न्यूजीलैंड ने जीता मुकबला

मिचेल हे की शानदार विकेटकीपिंग और न्यूजीलैंड की शानदार गेंदबाजी की बदौलत श्रीलंका की पूरी टीम 103 के स्कोर पर सिमट गई. इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग करने उतरी और आसान चेज के लिए श्रीलंका की बॉलिंग ने नाको चने चबवा दिए. हालांकि, अंत में न्यूजीलैंड ने इस मुकाबले को अपने नाम किया. मिचेल हे के अलावा 12 विकेटकीपर्स ने एक टी20 पारी में 5-5 डिसमिसेल किए हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि ये रिकॉर्ड कभी टूटता है या नहीं. 

