एक ओवर में 6 छक्के... IPL में तूफानी शतक, अब एक और सेंचुरी; थम नहीं रहा अय्यर के 'चेले' का बल्ला, चौके-छक्कों से 'दहले' गेंदबाज
क्रिकेट

एक ओवर में 6 छक्के... IPL में तूफानी शतक, अब एक और सेंचुरी; थम नहीं रहा अय्यर के 'चेले' का बल्ला, चौके-छक्कों से 'दहले' गेंदबाज

श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल 2025 में ओपनिंग करने वाले युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्य का बल्ला थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक ओवर में 6 छक्के, फिर आईपीएल में तूफानी शतक के बाद अब इस खूंखार बल्लेबाज ने दिल्ली प्रीमियर लीग में अपनी विध्वंसक बैटिंग से गेंदबाजों की हालत खस्ता कर दी. प्रियांश ने मात्र 56 गेंदों में 111 रन की आतिशी पारी खेलकर तहलका मचाया. 

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 08, 2025, 09:18 PM IST
भारतीय क्रिकेट में आए दिन एक से एक युवा टैलेंटेड क्रिकेटर उभरकर सामने आ रहे हैं. आईपीएल 2025 में कई युवा अपनी विस्फोटक बैटिंग के चलते सुर्खियों में रहे. इनमें वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे जैसे कई नाम शामिल हैं. एक और खिलाड़ी है, जिसने अपनी तूफानी बैटिंग से तहलका मचाया. ये नाम और कोई नहीं, बल्कि 24 साल के प्रियांश आर्य हैं. प्रियांश ने 2025 में आईपीएल डेब्यू किया और अपने पहले ही सीजन में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए विस्फोटक बल्लेबाजी से गर्दा उड़ाया. इस युवा बल्लेबाज का बल्ला अभी भी थम नहीं रहा है. प्रियांश ने अब दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के एक मैच माइन शतक जड़कर मेला लूट लिया.

9 छक्के, 7 चौके और 111 रन

दरअसल, प्रियांश आर्य दिल्ली प्रीमियर लीग में आउटर दिल्ली वॉरियर्स टीम का हिस्सा हैं. टूर्नामेंट के 12वें मुकाबले में ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ ओपनिंग करते हुए प्रियांश ने तूफानी शतक ठोककर गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी. उन्होंने सिर्फ 52 गेंदों में सेंचुरी लगा दी. चौकों-छक्कों से लबरेज इस पारी में प्रियांश आर्य ने लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. उन्होंने 56 गेंदों का सामना किया और 111 रन बनाए. इस दौरान 9 छक्के और 7 चौके भी शामिल रहे. हालांकि, उनकी यह पारी आउटर दिल्ली को जीत नहीं दिला सकी. ईस्ट दिल्ली ने मुकाबला 5 विकेट से नाम किया. इस शतक के साथ ही वह दिल्ली प्रीमियर लीग में एक से ज्यादा शतक ठोकने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं. उन्होंने इस लीग के पहले सीजन में भी शतक जड़ा था.

नहीं थम रहा प्रियांश तूफान

यह पहला मौका नहीं है, जब प्रियांश आर्य ने अपनी तूफानी बैटिंग से महफिल लूटी है. इस लीग से पहले खेले आईपीएल 2025 में उन्होंने पंजाब किंग्स के लिए दमदार सीजन बिताया. यह उनका डेब्यू आईपीएल सीजन था, जिसमें खेले 17 मैचों में 180 के घातक स्ट्राइक रेट से इस युवा ने 475 रन बटोरे. इस दौरान उन्होंने एक रिकॉर्डतोड़ शतक भी बनाया, जिससे वर्ल्ड क्रिकेट में उनका नाम गूंजा. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उन्होंने 103 रनों की यादगार पारी खेली थी. आईपीएल 2025 में प्रियांश ने दो अर्धशतक भी जमाए. पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाने में प्रियांश की बैटिंग का भी बड़ा योगदान रहा.

एक ओवर में 6 छक्के ठोकने का कारनामा

बता दें कि प्रियांश आर्य एक ओवर में 6 छक्के ठोकने का कारनामा भी कर चुके हैं. यह कमाल उन्होंने दिल्ली प्रीमियर लीग के 2024 में हुए पहले सीजन में किया था. उन्होंने यह उपलब्धि साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की ओर से खेलते हुए नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के खिलाफ हासिल की थी. उन्होंने पारी के 12वें ओवर में बाएं हाथ के स्पिनर मनन भारद्वाज की गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगाए. इस यादगार पारी में उन्होंने 50 गेंदों पर 120 रन बनाए थे, जिसमें 10 चौके और 10 छक्के शामिल रहे.

आईपीएल में बने थे करोड़पति

दिल्ली प्रीमियर लीग 2024 में शानदार प्रदर्शन करने वाले इस बल्लेबाज ने 10 पारियों में 67.56 की औसत और लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से 608 रन बनाए थे. इसके दम पर ही उन्हें 2025 मेगा ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने करोड़पति बनाते हुए 3.80 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा. हालांकि, इस डीपीएल सीजन में प्रियांश का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा. उनके पहले 3 मैचों में 26, 16 और 8 के स्कोर से धीमी शुरुआत की. हालांकि, ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ वह अपनी फुल फॉर्म में दिखे. बचे हुए सीजन में भी टीम को उनके इस प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

