Hindi Newsक्रिकेटबांग्लादेश से पीछा छूटा.. अब ICC के सामने नई गुहार, T20 WC के लिए पाकिस्तानी मूल के प्लेयर्स कैसे आएंगे भारत?

बांग्लादेश से पीछा छूटा.. अब ICC के सामने नई गुहार, T20 WC के लिए पाकिस्तानी मूल के प्लेयर्स कैसे आएंगे भारत?

पूरे महीनेभर बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो जाएगा. मेजबानी भारत और श्रीलंका के हाथों में है. मेगा इवेंट को लेकर बांग्लादेश ने भारत दौरा न करने का ऐलान किया आईसीसी से मैच शिफ्ट की गुहार लगाई थी. आईसीसी ने बांग्लादेश से पीछा छुटाया तो 8 टीमें अलग मुद्दे पर परेशान हो चुकी हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 07, 2026, 12:40 PM IST
Jay Shah
Jay Shah

बांग्लादेश से पीछा छुटाया तो 8 टीमें अलग मुद्दे पर परेशान हो चुकी हैं. वीजा मिलने में देरी के डर से, पाकिस्तान मूल के खिलाड़ियों वाली T20 वर्ल्ड कप टीमें ICC से मदद मांग रही हैं.

8 टीमों ने ICC से लगाई गुहार

एक न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार, आगामी ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली आठ टीमों ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से संपर्क किया है और अपनी टीम के उन खिलाड़ियों के लिए भारत में मैच खेलने के लिए वीज़ा दिलाने में मदद मांगी है जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं. इस लिस्ट में संयुक्त अरब अमीरात (UAE), ओमान, कनाडा, इटली, USA और नीदरलैंड्स ने भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले खिलाड़ियों को चुना है, क्योंकि उन्हें इन खिलाड़ियों को वीजा मिलने में देरी का डर है.

इंग्लैंड में भी एक खिलाड़ी

इंग्लैंड की टीम में रेहान अहमद हैं, जबकि नेपाल की टीम में भी एक पाकिस्तानी मूल का खिलाड़ी है. इसलिए, UAE, जिसमें पाकिस्तानी मूल के कई खिलाड़ी हैं जिन्हें भारतीय वीजा मिलने में दिक्कत होगी, ने पहल की है और इस मामले में मदद के लिए ICC को लिखा है, टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट ने सूत्रों के हवाले से यह रिपोर्ट दी है. सूत्रों ने वेबसाइट को बताया, 'UAE, ओमान, कनाडा, इटली, नीदरलैंड्स और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, और उस देश की नागरिकता होने के बावजूद, उन्हें भारतीय वीज़ा प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है'

क्या कहता है नियम?

भारतीय विदेश मंत्रालय के नियमों के अनुसार, किसी दूसरे देश की नागरिकता होने के बावजूद, अगर कोई पाकिस्तान में पैदा हुआ है या उसके माता-पिता या दादा-दादी पाकिस्तान में पैदा हुए थे, तो उसे पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा. टेलीकॉम एशिया ने सूत्रों के हवाले से कहा, 'UAE और ओमान के खिलाड़ियों ने वीज़ा के लिए आवेदन किया है, लेकिन डर है कि जब तक ICC हस्तक्षेप नहीं करेगा, तब तक उन्हें भारत में खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.'

ये भी पढे़ं.. रूट को लगे 13 साल.. 22 की उम्र के बल्लेबाज ने दूसरे मैच में किया कमाल

UAE में भरे पड़े पाकिस्तानी मूल प्लेयर्स

UAE में मोहम्मद वसीम, जवाद उल्लाह, मोहम्मद रोहिद, खुजैमा तनवीर, हैदर अली, आसिफ खान और जुनैद सिद्दीकी हैं, जो सभी पाकिस्तान में पैदा हुए थे और उन्हें वीज़ा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वे UAE पासपोर्ट धारक नहीं हैं। UAE विदेशियों को नागरिकता नहीं देता है. ओमान में भी कई पाकिस्तान में जन्मे या पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी हैं, जैसे फैयाज बट, हम्माद मिर्जा, शाह फैसल, मोहम्मद नदीम और सूफियान महमूद, कुछ नाम हैं.

