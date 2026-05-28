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Hindi Newsक्रिकेट20 गेंद पर शतक ठोकेंगे वैभव सूर्यवंशी, 6 IPL ट्रॉफी जीतने वाले महान क्रिकेटर ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

'20 गेंद पर शतक ठोकेंगे वैभव सूर्यवंशी', 6 IPL ट्रॉफी जीतने वाले महान क्रिकेटर ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

राजस्थान रॉयल्स (RR) और भारत के टैलेंटेड बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी 20 गेंद पर शतक ठोक सकते हैं. 6 IPL ट्रॉफी जीतने वाले महान क्रिकेटर ने अचानक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है. वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ बुधवार को मुल्लांपुर (चंडीगढ़) में खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले के दौरान महज 29 गेंदों पर 12 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 97 रन की विस्फोटक पारी खेली. वैभव सूर्यवंशी के नाम IPL इतिहास का सबसे तेज शतक दर्ज होते-होते रह गया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 28, 2026, 05:36 PM IST
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'20 गेंद पर शतक ठोकेंगे वैभव सूर्यवंशी', 6 IPL ट्रॉफी जीतने वाले महान क्रिकेटर ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

राजस्थान रॉयल्स (RR) और भारत के टैलेंटेड बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी 20 गेंद पर शतक ठोक सकते हैं. 6 IPL ट्रॉफी जीतने वाले महान क्रिकेटर ने अचानक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है. वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ बुधवार को मुल्लांपुर (चंडीगढ़) में खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले के दौरान महज 29 गेंदों पर 12 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 97 रन की विस्फोटक पारी खेली. वैभव सूर्यवंशी के नाम IPL इतिहास का सबसे तेज शतक दर्ज होते-होते रह गया.

वैभव सूर्यवंशी के पास हर तरह के शॉट्स

भारत के पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायडू ने IPL 2026 के एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स (RR) के 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की है. 6 IPL ट्रॉफी जीतने वाले महान क्रिकेटर अंबाती रायडू ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी के पास गेंदबाजों के खिलाफ हर तरह के शॉट्स हैं और उसकी बैटिंग में कोई कमी नहीं है. वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में 97 रन बनाए और IPL में क्रिस गेल के सबसे तेज (30 गेंदों में) 100 रन बनाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने से बस थोड़ा सा चूक गए.

6 IPL ट्रॉफी जीतने वाले महान क्रिकेटर की बड़ी भविष्यवाणी

अंबाती रायडू ने यह उम्मीद जताई है कि वैभव सूर्यवंशी जल्द ही क्रिस गेल के सबसे तेज शतक और 175 रन के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे. अंबाती रायडू ने कहा, 'हां, वैभव सूर्यवंशी भविष्य के सुपरस्टार बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास हर गेंद के लिए एक शॉट है. यह सिर्फ एक शॉट नहीं, बल्कि एक छक्का होता है. वह किसी भी गेंदबाज के खिलाफ छक्के जड़ सकते हैं, और वह भी बहुत आसानी से. कोई भी लाइन या लेंथ उन्हें परेशान नहीं करती. कोई भी गेंद उन्हें परेशान नहीं करती. मुझे लगता है कि उनके पास काफी समय है और भविष्य में वह और भी बेहतर होते जाएंगे.

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'20 गेंद पर शतक ठोकेंगे वैभव सूर्यवंशी'

अंबाती रायडू ने कहा, 'हां, उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है और उनका स्टांस ऑफ-साइड में खेलने के लिए खुला रहता है, और जब बल्ला गेंद की लाइन में आता है, तो इससे पता चलता है कि वह बेहतर हो रहे हैं. वह निश्चित रूप से 20 या 25 गेंदों में 100 रन बनाकर रिकॉर्ड तोड़ेंगे. वह T20 में 200 रन बनाने वाला एकमात्र खिलाड़ी भी बन सकता है. मुझे लगता है कि वह दिन भी अब ज्यादा दूर नहीं है.'

वैभव सूर्यवंशी ने पैट कमिंस को हैरान कर दिया

अंबाती रायडू ने IPL 2026 के एलिमिनेटर मैच के दौरान न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर की पिच पर वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की है. अंबाती रायडू ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान पैट कमिंस को गेंदबाजी के दौरान पूरी तरह से हैरान कर दिया. एक ओवर में उन्होंने 25 रन बनाए, जिसमें उन्होंने कमिंस को तीन छक्के जड़े.

'जिंदगी में ऐसी बल्लेबाजी कभी नहीं देखी'

अंबाती रायडू ने कहा, 'उस पिच पर, सभी बल्लेबाज शॉर्ट-लेंथ गेंदों के खिलाफ देर से खेल रहे थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी आसानी से मिड-विकेट या सीधे बल्ले से शॉट लगा रहे थे. वैभव सूर्यवंशी एक बहुत ही खास खिलाड़ी हैं. मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बल्लेबाजी कभी नहीं देखी. पैट कमिंस ने अपनी गेंदबाजी के सभी वेरिएशन आजमाए, और वैभव ने उन सभी गेंदों पर छक्के जड़े. एक अनुभवी तेज गेंदबाज को हार माननी पड़ी, लेकिन वैभव के पास शॉट्स के विकल्पों की कोई कमी नहीं थी. पिछले कुछ सालों में, हमने ऐसे खिलाड़ी नहीं देखे हैं. हो सकता है कि विव रिचर्ड्स अपने जमाने में इसी तरह हावी रहते हों, लेकिन हाल के समय में, सिर्फ सूर्यवंशी ही गेंदबाजों के मन में खौफ पैदा कर रहे हैं.'

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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