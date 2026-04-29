6 गेंद पर 6 विकेट... बिजली मिस्त्री ने पहली बार किया 'नाममुकिन' कारनामा, वायरल हुआ तबाही का वीडियो

6 Wickets in 6 Balls: क्रिकेट की दुनिया में कई ऐसे रिकॉर्ड बने हैं जिस पर किसी को भरोसा नहीं हुआ है. कभी खिलाड़ियों ने 6 गेंद पर 6 छक्के लगाए हैं तो कभी एक पारी में 10 के 10 विकेट हासिल कर लिए हैं. एक ओवर में 6 विकेट लेने का कारनामा कुछ ऐसा है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक नहीं हुआ है. हालांकि. ऐसा लोकल क्रिकेट में देखने को मिला है. हाल ही में साउथ स्टैफोर्डशायर काउंटी लीग के प्रीमियर डिवीजन मैच में एक अंग्रेज क्रिकेटर ने खेल के सबसे दुर्लभ कारनामों में से एक को अंजाम देकर इतिहास रच दिया है.

पेशे से इलेक्ट्रिशियन (बिजली मिस्त्री) मायल्स डेविस ने पिछले हफ्ते वह कर दिखाया जो अकल्पनीय था. उन्होंने पेलसॉल के खिलाफ पेनक्रिज के लिए खेलते हुए मात्र 6 गेंदों में 6 विकेट झटके. उनकी इस सनसनीखेज 'डबल हैट्रिक' की मदद से पेनक्रिज ने पेलसॉल के खिलाफ 116 रनों की बड़ी जीत दर्ज की. डेविस ने 6 ओवरों में मात्र 16 रन देकर कुल 7 विकेट चटकाए. पेलसॉल की टीम इस मुकाबले में पूर्व दिग्गज इंग्लिश स्पिनर मोंटी पनेसर के बिना मैदान में उतरी थी.

क्या सारा कारनामा कैमरे में कैद हो पाया?

इस ऐतिहासिक स्पेल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को उनके ही एक साथी खिलाड़ी ने शूट किया था. हालांकि, यह वीडियो पूरे ओवर को नहीं दिखा सका और इसमें केवल तीसरे, पांचवें और छठे विकेट के गिरने के दृश्यों को ही कैद किया जा सका है. बीबीसी स्पोर्ट्स के अनुसार, क्रिकेट के इतिहास में यह केवल सातवीं बार है जब किसी गेंदबाज ने एक ओवर में 6 विकेट लिए हों.

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मायल्स ने क्या कहा?

मायल्स ने बीबीसी मिडलैंड्स टुडे से बात करते हुए कहा, ''यह अभी भी थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा है, लेकिन यह एक अद्भुत उपलब्धि है. ईमानदारी से कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचूं. जब चौथा विकेट गिरा तो मैं बस हैरान था और यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहा. मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था.'' पेनक्रिज के चेयरमैन जॉन प्राइस ने गर्व व्यक्त करते हुए बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार दुनिया में ऐसा केवल सातवीं बार हुआ है और मायल्स ब्रिटेन में यह कारनामा करने वाले पहले वयस्क पुरुष बन गए हैं.

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मैच खेलने के लिए मायल्स ने क्या किया?

इस उपलब्धि के पीछे एक दिलचस्प कहानी यह भी है कि मायल्स डेविस केवल इसलिए यह मैच खेल पाए क्योंकि उनके काम के एक सहकर्मी ने उनकी जगह शिफ्ट कवर करने के लिए हामी भर दी थी. डेविस ने अपने सहकर्मी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, ''मेरे उस साथी को विशेष धन्यवाद जिसने मेरा काम संभाला ताकि मैं यह मैच खेल सकूं. मुझे नहीं लगता कि अब इससे बेहतर कुछ हो सकता है. मुझे बस शेष सीजन के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना है. अगर ऐसा दोबारा होता है, तो वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा." बता दें कि मायल्स डेविस के लिए विकेटों की हैट्रिक लेना कोई नई बात नहीं है. वह पिछले सीजन में भी दो बार हैट्रिक लेने का कारनामा कर चुके हैं.