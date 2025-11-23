सेनुरन मुथुसामी ने 6 साल पहले विराट कोहली का विकेट लेकर किया था डेब्यू, अब शतक जड़कर भारतीय फैंस को कर दिया मायूस

सेनुरन मुथुसामी ने अपने टेस्ट करियर की बेहतरीन पारी खेलकर भारत को गुवाहाटी में जारी दूसरे टेस्ट मैच में बैकफुट पर धकेल दिया. सेनुरन मुथुसामी ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक ठोकते हुए भारत के खिलाफ 203 गेंदों पर 107 रनों की पारी खेली. इससे पहले टेस्ट क्रिकेट में सेनुरन मुथुसामी का बेस्ट स्कोर नाबाद 89 रन था, जो उन्होंने अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट मैच में बनाया था.
मुथुसामी ने 6 साल पहले विराट का विकेट लेकर किया था डेब्यू
सेनुरन मुथुसामी ने 2 अक्टूबर 2019 को भारत के खिलाफ विशाखापत्तनम टेस्ट के जरिए अपना टेस्ट डेब्यू किया था. सेनुरन मुथुसामी ने अपना पहला टेस्ट विकेट विराट कोहली के रूप में लिया था. सेनुरन मुथुसामी ने विशाखापत्तनम टेस्ट मैच की पहली पारी में विराट कोहली को कैच एंड बोल्ड आउट किया था. सेनुरन मुथुसामी ने इस टेस्ट मैच में यही एक विकेट झटका था. हालांकि साउथ अफ्रीका यह टेस्ट मैच 203 रन से हार गया था.
अब शतक जड़कर भारतीय फैंस को कर दिया मायूस
सेनुरन मुथुसामी की शतकीय पारी के दम पर साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में विशाल स्कोर की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं. साउथ अफ्रीका ने दूसरे सेशन तक 7 विकेट खोकर 428 रन बना लिए हैं. बाएं हाथ के बल्लेबाज सेनुरन मुथुसामी ने 203 गेंदों में 2 छक्कों और 10 चौकों के साथ 107 रन बना लिए हैं. यह उनके टेस्ट करियर का पहला शतक है. फिलहाल यह खिलाड़ी मार्को जानसेन के साथ आठवें विकेट के लिए 99 गेंदों में 94 रन जोड़ चुका है. सेनुरन मुथुसामी ने शतक जड़कर भारतीय फैंस को मायूस कर दिया है.
मुथुसामी ने मैच को भारत की पकड़ से दूर कर दिया
गुवाहाटी में जारी मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया. एडेन मार्करम और रयान रिकेल्टन की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी की. मार्करम 38 रन बनाकर आउट हुए. इसी स्कोर पर रिकेल्टन (35) ने भी अपना विकेट गंवा दिया. यहां से ट्रिस्टन स्टब्स ने कप्तान टेंबा बावुमा के साथ तीसरे विकेट के लिए 84 रन जोड़ते हुए टीम को संभाला. टेंबा 41 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके कुछ देर बाद स्टब्स (49) भी अपना विकेट गंवा बैठे. साउथ अफ्रीकी टीम 246 के स्कोर तक अपने 6 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से सेनुरन मुथुसामी ने काइल वेरेन के साथ सातवें विकेट के लिए 88 रन जोड़ते हुए टीम को 300 के पार पहुंचाया. वेरेन 5 चौकों के साथ 45 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद मुथुसामी (नाबाद 107) ने मार्को जानसेन (नाबाद 51) के साथ मिलकर टीम को 400 के पार पहुंचा दिया.