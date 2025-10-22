सबसे तेज शतक का World Record... इस खूंखार बल्लेबाज ने किया ध्वस्त, चौकों के तूफान से रचा इतिहास

Advertisement
महिला वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुका है. ऑस्ट्रेलिया की एश्ले गार्डनर ने इंग्लैंड के खिलाफ इंदौर में डेंड्रा डॉटिन के 2017 में बनाए रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस कीर्तिमान पर अपना कब्जा जमाया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 22, 2025, 11:54 PM IST
महिला वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुका है. ऑस्ट्रेलिया की एश्ले गार्डनर ने इंग्लैंड के खिलाफ इंदौर में डेंड्रा डॉटिन के 2017 में बनाए रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस कीर्तिमान पर अपना कब्जा जमाया. ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट की अपनी 5वीं जीत दर्ज की. ऑस्ट्रेलिया ने होल्कर स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में बड़ी आसानी से जीत दर्ज की. 245 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 40.3 ओवर में 4 विकेट पर 248 रन बनाकर हासिल कर लिया. एनाबेल सदरलैंड (98*) और एश्ले गार्डनर (104*) ने 180 रन की नाबाद साझेदारी करते हुए टीम को 6 विकेट से जीत दिला दी.

सबसे तेज शतक का नया रिकॉर्ड

एश्ले गार्डनर ने इस मैच में 104 रन की नाबाद यादगार पारी खेली. गार्डनर का ये शतक महिला वनडे वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक है. एश्ले गार्डनर ने 69 गेंद पर शतक लगाया. इससे पहले का रिकॉर्ड डेंड्रा डॉटिन के नाम था. डॉटिन ने 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ 71 गेंद पर शतक लगाया था. इसी वर्ल्ड कप में एलिसा हिली ने बांग्लादेश के खिलाफ 73 और एश्ले गार्डनर ने 77 गेंद पर न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाया है. इंग्लैंड की मौजूदा कप्तान नेट सेवियर ब्रंट ने 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ 76 गेंद पर शतक लगाया था. इंग्लैंड के खिलाफ हुए इस मैच में गार्डनर ने 73 गेंद पर 16 चौकों की मदद से नाबाद 104 रन बनाए.

छठे नंबर पर उतरकर जड़ा सैकड़ा

गार्डनर छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आईं थीं. छठे नंबर या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है. गार्डनर ने छठे नंबर या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए 3 शतक लगाए हैं. मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी. पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 244 रन बनाए थे. इंग्लैंड के लिए टैमी ब्यूमोंट ने 105 गेंद पर 1 छक्का और 10 चौकों की मदद से 78 रन की पारी खेली थी. एलिस कैप्से ने 38 और चार्लोट डीन ने 26 रन बनाए थे.

आसानी से जीती ऑस्ट्रेलिया

245 के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 68 के स्कोर पर अपने 4 विकेट गंवा दिए थे. लेकिन एश्ले गार्डनर और एनाबेल सदरलैंड ने इसके बाद टीम को कोई क्षति नहीं होने दी और 180 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 6 विकेट से जीत दिला दी. ऑस्ट्रेलिया ने 40.3 ओवर में 4 विकेट पर 248 रन बनाए. विजयी चौका गार्डनर के बल्ले से निकला. सदरलैंड शतक नहीं बना सकीं और 98 रन पर नाबाद लौटीं. इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया अंकतालिका में साउथ अफ्रीका को पछाड़ते हुए पहले स्थान पर पहुंच गई है.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में

Ashleigh Gardner AUS W vs ENG W

