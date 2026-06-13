Women's T20 World Cup 2026: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज इंग्लैंड और श्रीलंका के साथ हुआ जिसमें मेजबान इंग्लैंड की टीम ने शानदार जीत दर्ज की. ओपनिंग मैच में ही शतक देखने को मिला. इंग्लैंड की ओपनर डैनी व्यॉट ने शानदार शतकीय पारी खेली, जिससे महिला वर्ल्ड कप में शतक ठोकने वालों की संख्या 7 हो गई है. अब सभी के जेहन में सवाल होगा कि भारतीय टीम का कौन-कौन लिस्ट में शामिल है. अभी तक महज एक ही बल्लेबाज है, जिसने महिला टी20 वर्ल्ड कप में शतकीय पारी पारी खेली है.