Women's T20 World Cup 2026: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज इंग्लैंड और श्रीलंका के साथ हुआ जिसमें मेजबान इंग्लैंड की टीम ने शानदार जीत दर्ज की. ओपनिंग मैच में ही शतक देखने को मिला. इंग्लैंड की ओपनर डैनी व्यॉट ने शानदार शतकीय पारी खेली, जिससे महिला वर्ल्ड कप में शतक ठोकने वालों की संख्या 7 हो गई है. अब सभी के जेहन में सवाल होगा कि भारतीय टीम का कौन-कौन लिस्ट में शामिल है. अभी तक महज एक ही बल्लेबाज है, जिसने महिला टी20 वर्ल्ड कप में शतकीय पारी पारी खेली है.
अब क्रिकेट फैंस के मन में टीम इंडिया की रिकॉर्डधारी स्मृति मंधाना का नाम आ रहा होगा, लेकिन नहीं. महिला वर्ल्ड कप में अभी तक स्मृति मंधाना के नाम एक भी शतक नहीं है. इस बार स्मृति मंधाना से महिला वर्ल्ड कप में शतक की उम्मीद की जा सकती है. भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ 14 जून को करने वाली है.
महिला वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की तरफ से शतक ठोकने वाली डैनी व्याट दूसरी बल्लेबाज बनीं हैं. उन्होंने 13 चौकों और 1 छक्के की मदद से 105 रन की पारी खेली. इस पारी की बदौलत ही इंग्लिश टीम ने बोर्ड पर 219 रन टांग दिए थे. जवाब में श्रीलंका की टीम महज 132 रन पर ही ढेर हो गई. व्याट से पहले हीथर नाइट ने महिला वर्ल्ड कप 2020 में शतक ठोका था.
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अब बात करें कि वो इकलौती भारतीय बल्लेबाज कौन है, जिसने महिला वर्ल्ड कप में शतक ठोका. ये कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं. साल 2018 में कप्तान कौर अपनी प्रचंड फॉर्म में थीं. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में 103 रन की पारी खेली थी. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कोई शतक ठोकने में कामयाब हो पाता है या नहीं.
|स्कोर
|बल्लेबाज (टीम)
|बनाम (विपक्षी टीम)
|स्थान
|वर्ष
|126
|मेग लैनिंग (AUS-W)
|IRE-W
|सिलहट
|2014
|112*
|डिएंड्रा डॉटिन (WI-W)
|SA-W
|वैसेटेरे
|2010
|108*
|हीथर नाइट (ENG-W)
|THA-W
|कैनबरा
|2020
|105*
|डैनी वायट-हॉज (ENG-W)
|SL-W
|एजबेस्टन
|2026
|103
|हरमनप्रीत कौर (IND-W)
|NZ-W
|प्रोविडेंस
|2018
|102
|मुनीबा अली (PAK-W)
|IRE-W
|केप टाउन
|2023
|101
|लिजेल ली (SA-W)
|THA-W
|कैनबरा
|2020