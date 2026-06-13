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महिला T20 WC में कितने बल्लेबाजों ने ठोका शतक? मंधाना नहीं, इस इकलौती भारतीय ने किया ये कारनामा

Women's T20 World Cup 2026: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज इंग्लैंड और श्रीलंका के साथ हुआ जिसमें मेजबान इंग्लैंड की टीम ने शानदार जीत दर्ज की. ओपनिंग मैच में ही शतक देखने को मिला. इंग्लैंड की ओपनर डैनी व्यॉट ने शानदार शतकीय पारी खेली, जिससे महिला वर्ल्ड कप में शतक ठोकने वालों की संख्या 7 हो गई है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 13, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:01 PM IST
महिला T20 WC में कितने बल्लेबाजों ने ठोका शतक? मंधाना नहीं, इस इकलौती भारतीय ने किया ये कारनामा
Image Credit: BCCI

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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