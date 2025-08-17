रोहित, विराट, जडेजा और... Asia Cup 2023 से कितनी बदलेगी टीम इंडिया? एक के करियर पर लगा 'ग्रहण'

Team India: एशिया कप 2025 का खुमार भारत में छा चुका है. अनुमान है कि अगले दो दिन में टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान भी हो जाएगा. भारतीय स्क्वाड पर चर्चे तेज हैं कि किसकी जगह बनेगी और किसका पत्ता साफ होगा. इस बीच आईए जानते हैं कि 2023 एशिया कप से टीम इंडिया कितनी बदल सकती है. 3 दिग्गज इस टीम में नहीं दिखेंगे जिनके नाम अक्सर सभी की जुबान पर रहते हैं. तीनों ने टी20 फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. ये कोई और नहीं बल्कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा हैं. अब सवाल है कि और कौन से खिलाड़ी हैं जो 2023 एशिया कप में थे लेकिन इस बार उनका पत्ता साफ हो जाएगा.

9 सितंबर से होगा आगाज

रिपोर्ट्स के मुताबिक एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान 19 अगस्त को हो जाएगा. मेगा टूर्नामेंट का आगाज 9 सितंबर से होना है और फाइनल मैच 28 सितंबर को खेला जाएगा. टीम इंडिया ग्रुप ए का हिस्सा है जिसमें यूएई, ओमान और पाकिस्तान हैं. एशिया कप 2023 वनडे फॉर्मेट में हुआ था जिसमें रोहित एंड कंपनी ने ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था. लेकिन इस बार टी20 वर्ल्ड कप 2026 को अनुरूप यह टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. पिछले दो साल में भारतीय क्रिकेट बदलाव के दौर से गुजरा है. आईपीएल से निकले कई युवा खिलाड़ियों ने भारतीय टीम में उथल-पुथल मचा दी है. भारत के एक डबल सेंचुरियन के करियर पर भी ग्रहण लग गया है.

इन खिलाड़ियों को जगह मिलना मुश्किल

एशिया कप 2023 में शार्दुल ठाकुर, ईशान किशन, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद शमी जैसे बड़े नाम स्क्वाड का हिस्सा थे. लेकिन इस बार टी20 फॉर्म या फिटनेस के चलते इन्हें जगह बना पाना मुश्किल होगा. मोहम्मद शमी की फिटनेस पर संशय है. ईशान किशन का पिछले 2 साल से टीम इंडिया में कमबैक नहीं हुआ है जबकि शार्दुल की हालिया फॉर्म देखते हुए उनके लिए टीम में जगह मुश्किल है. वहीं, प्रसिद्ध कृष्णा पर एक बार फिर विचार किया जा सकता है.

इन प्लेयर्स के बीच रेस

2025 के हिसाब से देखें तो लिस्ट में पहला नाम सूर्यकुमार यादव का है जो टीम इंडिया के कप्तान हैं. इसके अलावा हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल के मुख्य भूमिका निभाने की उम्मीद है. वहीं, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, तिलक वर्मा और कुलदीप यादव भी सेलेक्टर्स के रडार में हैं. यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह और जितेश शर्मा जैसे युवा बल्लेबाजों ने सभी का ध्यान खींचा है. सेलेक्टर्स निश्चित तौर पर इन प्लेयर्स पर विचार करेंगे. अब सवाल है कि 2023 की टीम में से कौन 2025 की टीम में भारत की चुनौती को आगे बढ़ाएगा?