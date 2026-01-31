Advertisement
IND vs NZ: टी20 वर्ल्ड कप से पहले प्लेइंग XI ने उड़ाए होश, 7 बड़े बदलाव, इन खिलाड़ियों को मिला मौका

IND vs NZ: टी20 वर्ल्ड कप से पहले प्लेइंग XI ने उड़ाए होश, 7 बड़े बदलाव, इन खिलाड़ियों को मिला मौका

India vs New Zealand: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों में जुटी टीम इंडिया और न्यूजीलैंड तिरुवनंतपुरम में सीरीज का आखिरी मैच खेल रही है. ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन में थोक में बदलाव हुए हैं. भारत ने अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग इलेवन उतारने का फैसला किया है, वहीं न्यूजीलैंड ने भी प्लेइंग इलेवन में 4 बदलाव किए हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 31, 2026, 07:39 PM IST
India vs New Zealand: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों में जुटी टीम इंडिया और न्यूजीलैंड तिरुवनंतपुरम में सीरीज का आखिरी मैच खेल रही है. ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन में थोक में बदलाव हुए हैं. भारत ने अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग इलेवन उतारने का फैसला किया है, वहीं न्यूजीलैंड ने भी प्लेइंग इलेवन में 4 बदलाव किए हैं. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है.

सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान कहा कि हमे पता है कि इस मैदान पर ओस आने वाली है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के हिसाब से देखें तो हम गेंदबाजों को टेस्ट करना चाहते हैं. आखिरी T20I में ईशान किशन और वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है. वहीं, न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन में स्टार बल्लेबाज फिन एलन और तेज गेंदबाज लॉकी फरग्यूसन की एंट्री हुई है.

टीम इंडिया ने किए 3 बदलाव

न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में ईशान किशन, वरुण चक्रवर्ती और उपकप्तान अक्षर पटेल की एंट्री हुई है.  कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई और हर्षित राणा को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है.

न्यूजीलैंड ने किए 4 बदलाव

वहीं, न्यूजीलैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन में 4 बदलाव किए हैं. देखा जाए तो इस सीरीज में ब्लैक कैप्स ने पहली बार सबसे मजबूत प्लेइंग इलेवन उतारा है. फिन एलन, लॉकी फरग्यूसन, बेवॉन जैकब्स और काइल जेमिसन को मौका मिला है. जबकि, डेवोन कॉनवे, मार्क चैपमैन, मेट हेनरी और फ़ॉल्क्स को बाहर किया गया है.

IND vs NZ 5th T20I: दोनों टीम की प्लेइंग XI

न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, डेरेल मिचेल, बेवन जैकब्स, मिचेल सैंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी

भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव.

Ind vs NZ

Trending news

