7 चौके और 8 छक्के...एशिया कप टीम में सेलेक्ट होते ही खूंखार बल्लेबाज ने मचाया तहलका, 225 की स्ट्राइक रेट से ठोका शतक
Uttar Pradesh Premier League 2025: भारत की एशिया कप टीम में चुने जाने के बाद विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने तूफानी शतक से तहलका मचा दिया. उन्होंने गुरुवार को लखनऊ में यूपी टी20 लीग में एक शानदार शतक जड़कर अपने चयन का जश्न मनाया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Aug 22, 2025, 07:00 AM IST
Meerut Mavericks vs Gaur Gorakhapur Lions: भारत की एशिया कप टीम में चुने जाने के बाद विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने तूफानी शतक से तहलका मचा दिया. उन्होंने गुरुवार को लखनऊ में यूपी टी20 लीग में एक शानदार शतक जड़कर अपने चयन का जश्न मनाया. मेरठ मेवरिक्स के लिए खेलते हुए रिंकू ने सिर्फ 48 गेंदों में 108 रनों की धुआंधार पारी खेली. इसमें सात चौके और आठ गगनचुंबी छक्के शामिल थे. उनका स्ट्राइक रेट 225 का था और उनकी इस आक्रामक पारी की बदौलत मेरठ मेवरिक्स ने गोरखपुर लायंस को छह विकेट से हरा दिया.

शतक से पलट दी बाजी

168 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मेरठ मेवरिक्स की शुरुआत बेहद खराब रही और आठवें ओवर में 38/4 के स्कोर पर उनके चार विकेट गिर चुके थे. इसके बाद क्रीज पर रिंकू सिंह आए और फिर जो हुआ वह किसी विध्वंस से कम नहीं था. उन्होंने गोरखपुर के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और साहब युवराज (22) के साथ पांचवें विकेट के लिए 65 गेंदों में 130 रनों की शानदार साझेदारी की. उनकी इस पारी ने मैच का रुख पूरी तरह से पलट दिया और मेवरिक्स ने सात गेंद शेष रहते हुए जीत हासिल कर ली.

रिंकू ने आलोचकों को दिया जवाब

रिंकू ने गोरखपुर के किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा और मैदान के चारों ओर शॉट लगाए. यह मान्यता प्राप्त टी20 मैचों में रिंकू का पहला शतक है. अब उनकी नजर एशिया कप में इस फॉर्म को जारी रखने पर होगी. रिंकू के चयन को लेकर कुछ आलोचकों ने सेलेक्टर्स की आलोचना भी की, लेकिन इस बल्लेबाज ने यूपी लीग में शतक लगाकर सबको खामोश कर दिया. वह भारत के लिए 33 इंटरनेशनल मैचों में 546 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 161.06 का रहा है.

ये भी पढ़ें: ​संजू सैमसन OUT...शुभमन गिल-अभिषेक शर्मा ओपनर, एशिया कप में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग-11!

ध्रुव जुरेल ने बनाए 38 रन

इससे पहले गोरखपुर लायंस ने पहले ही ओवर में सलामी बल्लेबाज आर्यन जुयाल का विकेट खो दिया था. कप्तान ध्रुव जुरेल (38) और अक्षदीप नाथ (23) ने 45 रनों की साझेदारी करके पारी को संभाला. बाद में निशांत कुशवाहा के 37 रनों की बदौलत लायंस ने 167 रनों का एक प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया.

ये भी पढ़ें: भगवान राम और हनुमान...सूर्यकुमार की 'सनातनी' घड़ी में पूरा अयोध्या, कीमत जानकर खुली रह जाएंगी आंखें

काशी रुद्र का शानदार प्रदर्शन

एक अन्य मैच में कप्तान करण शर्मा और अभिषेक गोस्वामी के शानदार अर्धशतकों ने काशी रुद्र को लगातार तीसरी जीत दिलाई. उन्होंने नोएडा किंग्स को 88 रनों से हराया. काशी के अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण ने नोएडा को 12 ओवर में सिर्फ 85 रन पर समेट दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक गोस्वामी (50) और करण शर्मा (58) ने 60 गेंदों में 85 रनों की सलामी साझेदारी की. शुभम चौबे ने भी 18 गेंदों में 30 रन बनाकर काशी के स्कोर को 173/6 तक पहुंचाया. जवाब में नोएडा की टीम काशी के गेंदबाजों के दबाव में पूरी तरह बिखर गई.कार्तिक यादव ने चार विकेट लिए, जबकि शिवा ने दो विकेट लेकर जीत सुनिश्चित की.

