भारत की टेस्ट टीम में गुजरात टाइटंस के 7 खिलाड़ी, अफगानिस्तान के खिलाफ ये हो सकती है प्लेइंग XI, कौन करेगा डेब्यू?

India vs Afghanistan Test: आईपीएल 2026 के बाद टीम इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट में जलवा दिखाने को तैयार है. शनिवार, 6 जून से भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच ये इतिहास का सिर्फ दूसरा टेस्ट है. दिलचस्प बात ये है कि मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले टेस्ट के लिए जो टीम चुनी गई है, उसमें 7 खिलाड़ी गुजरात टाइटंस के हैं, जिन्होंने आईपीएल 2026 में शुभमन गिल की कप्तानी में खेला है. देखना दिलचस्प होगा कि अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में कप्तान शुभमन गिल किन 11 खिलाड़ियों को मैदान पर उतारते हैं.

सबसे पहले तो ये बता दें कि भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का हिस्सा नहीं है. इस मैच का असली मकसद अफगानिस्तान क्रिकेट को बढ़ावा देना है. इस टेस्ट के लिए जो टीम चुनी गई है उसमें कई नए चेहरे भी शामिल हैं. डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने के बाद कर्नाटक के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को स्क्वॉड में शामिल किया गया है. वो नंबर-3 पर खेल सकते हैं.

अफगानिस्तान के खिलाफ ये हो सकती है प्लेइंग इलेवन?

अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में 3 स्पिनरों को जगह मिल सकती है. रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल की अनुपस्थिति में पहली बार कुलदीप यादव सीनियर स्पिनर की भूमिका में होंगे. ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर का खेलना भी तय है. वहीं, तीसरे स्पिनर के रूप में मानव सुथार और हर्ष दुबे में से किसी एक को मौका मिलना तय है. ओपनिंग की जिम्मेदारी यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल संभालेंगे. कप्तान शुभमन गिल नंबर-4 पर खेलेंगे.

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ये हो सकती है संभावित प्लेइंग XI

केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल/ नीतीश कुमार रेड्डी वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्ष दुबे, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

हर्ष दुबे या मानव सुथार, कौन करेगा डेब्यू?

अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट से पहले टीम इंडिया के सहायक कोच रयान टेन डोएस्केट ने बड़ा अपडेट देते हुए कहा कि इस मैच में हर्ष दुबे और मानव सुथार का साथ में खेलना मुश्किल है. हमने अभी तक टीम संयोजन तय नहीं किया है, लेकिन मेरा अनुमान है कि कुलदीप खेलेंगे, वाशी खेलेंगे और फिर उन दोनों में से कोई एक खेलेगा. डोएस्केट ने प्लेइंग इलेवन पर हिंट देते हुए कहा कि तीसरे स्पिनर के रूप में हर्ष दुबे और मानव सुथार में से किसी एक का डेब्यू लगभग तय है.

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