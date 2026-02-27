असंभव: शेर के मुंह से शिकार छीनने जितना मुश्किल है सचिन तेंदुलकर के ये 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना!

Unbreakable 7 World Records of Sachin Tendulkar: सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है. सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट करियर के दौरान ऐसे 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर है. सचिन तेंदुलकर ने 15 नवंबर 1989 को अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था. 24 साल वर्ल्ड क्रिकेट में राज करने के बाद सचिन तेंदुलकर ने 14 नवंबर 2013 को अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था. सचिन तेंदुलकर ने अपने इंटरनेशनल करियर के दौरान वनडे में 18,426 और टेस्ट में 15,921 रन बनाए हैं. सभी फॉर्मेट्स को मिलाकर सचिन तेंदुलकर के नाम 100 इंटरनेशनल शतक हैं. बता दें कि सचिन तेंदुलकर के नाम वनडे क्रिकेट में पहला दोहरा शतक जड़ने का रिकॉर्ड है. 24 फरवरी 2010 को सचिन ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का पहला दोहरा शतक जड़ा. आइए एक नजर डालते हैं सचिन तेंदुलकर के उन 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पर जिन्हें तोड़ना नामुमकिन के बराबर है.

1. इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 34357 रन

सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 34357 रन बनाए हैं और उनके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए नामुमकिन के बराबर है. सचिन तेंदुलकर के आसपास भी कोई बल्लेबाज नहीं है. सचिन तेंदुलकर के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए हैं. विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 28215 रन बनाए हैं. सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 24 साल खेलने के बाद 34357 रन बनाए हैं. मौजूदा समय में तो कोई भी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड को तोड़ता नजर नहीं आ रहा.

2. 200 टेस्ट खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में कुल 200 टेस्ट मैच खेले हैं, जो अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. मौजूदा समय में तो कोई भी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड को तोड़ता नजर नहीं आ रहा.

3. 463 वनडे इंटरनेशनल खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे इंटरनेशनल करियर में सबसे ज्यादा 463 मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है. दुनिया में अभी तक कोई भी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के इस महारिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है. इसके अलावा मौजूदा समय का भी कोई बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ता नजर नहीं आ रहा. सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 18 दिसंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, जबकि आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 18 मार्च 2012 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला था. सचिन तेंदुलकर का वनडे इंटरनेशनल करियर 22 साल 91 दिन लंबा रहा है.

4. इंटरनेशनल क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड 4076 चौके

सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 4076 से ज्यादा चौके लगाए हैं. सचिन तेंदुलकर ने वनडे इंटरनेशनल करियर में 2016 चौके, टेस्ट करियर में 2058 चौके और टी20 इंटरनेशनल करियर में 2 चौके लगाए हैं. सचिन तेंदुलकर के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके श्रीलंका के कुमार संगकारा ने लगाए हैं. कुमार संगकारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 3015 चौके लगाए हैं. मौजूदा समय में तो कोई भी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ता नजर नहीं आ रहा. एक्टिव बल्लेबाजों में विराट कोहली अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 2772 चौके जड़ चुके हैं, लेकिन वह सचिन तेंदुलकर का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे.

5. एक कैलेंडर साल में 1894 वनडे रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड

सचिन तेंदुलकर के नाम एक कैलेंडर साल में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. सचिन तेंदुलकर ने साल 1998 में 1894 वनडे रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. 28 साल से सचिन तेंदुलकर के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है. साल 1998 में सचिन तेंदुलकर ने 34 वनडे मैचों की 33 पारियों में 65.31 की बेहतरीन औसत से 1894 रन बनाए थे. सचिन तेंदुलकर ने इस दौरान 9 शतक और 7 अर्धशतक जमाए थे. सचिन तेंदुलकर का इस साल बेस्ट वनडे स्कोर 143 रन रहा था.

6. वनडे में सबसे ज्यादा 18426 रन

सचिन तेंदुलकर ने अपने 22 साल 91 दिन लंबे वनडे इंटरनेशनल करियर में 463 वनडे मैचों की 452 पारियों में 44.83 की बेहतरीन औसत से 18426 रन बनाए हैं. सचिन तेंदुलकर ने इस दौरान 49 शतक और 96 अर्धशतक जमाए हैं. सचिन तेंदुलकर का वनडे इंटरनेशनल करियर में बेस्ट स्कोर नाबाद 200 रन रहा है. आज के दौर में जब काफी कम संख्या में वनडे इंटरनेशनल मैच खेले जा रहे हैं, ऐसे में सचिन तेंदुलकर के 18426 वनडे रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना नामुमकिन के बराबर है.

7. इंटरनेशनल क्रिकट में 100 शतक

सचिन तेंदुलकर के नाम इंटरनेशनल क्रिकट में 100 शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. मौजूदा समय में कोई भी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड को तोड़ता नजर नहीं आ रहा. भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकट में 85 शतक ठोक चुके हैं और वह सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से 16 शतक दूर हैं. 37 साल के विराट कोहली के लिए सचिन का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना आसान नहीं होगा.