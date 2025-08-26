क्रिकेट के इन 7 अनोखे रिकॉर्ड पर नहीं होगा यकीन...गंभीर से ज्यादा मुरलीधरन के सिक्स, वॉर्न-अख्तर से आगे सचिन

Unique Cricket Records: क्रिकेट मैदान पर लगातार कुछ न कुछ रिकॉर्ड बनते रहते हैं. उनमें से कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड जिनका टूटना काफी मुश्किल है. वहीं, कुछ लंबे समय बाद ध्वस्त हो जाते हैं. डॉन ब्रैडमैन, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक यादगार प्रदर्शन किया है. उन्होंने क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. क्रिकेट में कई ऐसे रिकॉर्ड बने हैं जिन पर लोगों को भरोसा नहीं होता है. वह यकीन नहीं कर पाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है. हम आपको यहां क्रिकेट इतिहास के वैसे ही 7 फैक्ट्स बता रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे.

1. गंभीर से ज्यादा मुरलीधरन के सिक्स

यह यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन सच है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में गौतम से ज्यादा छक्के श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने लगाए हैं. मुरलीधरन ने टेस्ट और वनडे को मिलाकर 41 छक्के लगाए. गंभीर के टेस्ट, वनडे और टी20 को मिलाकर 37 छक्के ही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

2. बुमराह का अनोखा कारनामा

2024 टी20 वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उन्होंने वर्ल्ड कप में जीतने विकेट लिए, उससे कम बाउंड्री (चौके-छक्के) खाए. टी20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान बुमराह की गेंद पर सिर्फ 12 बाउंड्री ही लगे थे. इससे ज्यादा 15 विकेट उन्होंने लिए थे.

3. यशस्वी के 24 अलग-अलग मैदान

भारत के युवा स्टार यशस्वी जायसवाल ने टीम इंडिया के लिए पिछले कुछ समय में शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कमाल कर दिखाया है. अब तक यशस्वी ने 24 टेस्ट मैचों में 2209 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 50.9 का रहा है. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 6 शतक और 12 अर्धशतक लगाए हैं. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यशस्वी ने अपने करियर के शुरुआती 24 टेस्ट मैच अलग-अलग मैदान पर खेले हैं. वह एक मैदान पर अब तक दो टेस्ट मैच नहीं खेल पाए हैं.

ये भी पढ़ें: 'आधार भी भेजूं क्या...', फैंस ने पूछा अजीब सवाल तो सचिन तेंदुलकर ने दिया मजेदार जवाब, स्टीव बकनर पर निकाली भड़ास

4. मैक्सवेल का अनोखा रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल अपनी तूफानी पारियों के लिए मशहूर हैं. उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कोई नहीं बना पाया है. मैक्सवेल भारतीय मैदानों पर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे और टी20) में शतक लगाने वाले इकलौते विदेशी बल्लेबाज हैं. उनके अलावा कोई दूसरा विदेशी खिलाड़ी अब तक तीनों फॉर्मेट में भारतीय मैदान पर शतक नहीं लगा पाया है.

5. दाढ़ी का अनोखा कमाल

क्रिकेट इतिहास में अब तक 13 वनडे वर्ल्ड कप हो चुके हैं. इस दौरान ऑसट्रेलिया ने सबसे ज्यादा 6 खिताब जीते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अब तक वर्ल्ड कप जीतने वाले सभी कप्तान बिना दाढ़ी के थे. यह एक अनोखा रिकॉर्ड है. दाढ़ी रखने वाला कप्तान अब तक वर्ल्ड कप नहीं जीत सका है. पिछले वर्ल्ड कप में भी ऐसा देखने को मिला था. रोहित शर्मा दाढ़ी बढ़ाकर उतरे थे, लेकिन पैट कमिंस के साथ ऐसा नहीं था. कमिंस वर्ल्ड कप जीतने में सफल रहे.

6. सचिन से आगे अकरम

क्रिकेट में बल्लेबाजी की बात होती है तो सबसे आगे सचिन तेंदुलकर का नाम होता है. तेंदुलकर को यहां तक कि 'क्रिकेट का भगवान' भी कहा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर से ज्यादा बड़ी पारी पाकिस्तान के गेंदबाज वसीम अकरम ने खेली है? सचिन का 200 टेस्ट मैचों में उच्चतम स्कोर नाबाद 248 रन का है. वहीं, अकरम का उच्चतम स्कोर नाबाद 257 है.

ये भी पढ़ें: एशिया कप में उलटफेर करेंगी ये 2 टीमें? टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी...चैंपियन बनने के सपने पर 'ग्रहण'

7. वॉर्न-अख्तर से आगे तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में शोएब अख्तर से ज्यादा बॉलिंग की है. उन्होंने अपने करियर में 8054 गेंदें फेंकी थीं. वहीं, अख्तर 7764 गेंद ही फेंक पाए. यही नहीं, तेंदुलकर वनडे में महान स्पिनर शेन वॉर्न से ज्यादा 5 विकेट हॉल (एक मैच में 5 या उससे अधिक विकेट) ले चुके हैं. तेंदुलकर के वनडे में 2 फाइव-विकेट हॉल हैं. वहीं, वॉर्न ऐसा सिर्फ एक बार ही कर पाए.