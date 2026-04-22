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Hindi Newsक्रिकेट715 छक्कों का जादूगर...IPL 2026 में करा रहा बेइज्जती... 1-1 रन को तरस गया ये खूंखार बल्लेबाज

715 छक्कों का जादूगर...IPL 2026 में करा रहा बेइज्जती... 1-1 रन को तरस गया ये खूंखार बल्लेबाज

इस बल्लेबाज को टी20 फॉर्मेट का 'खतरनाक' शिकारी माना जाता है. पूरे करियर में अब तक यह खिलाड़ी 449 मैचों में 715 छक्के ठोक चुका है. 147.32 का स्ट्राइक रेट यह बताने के लिए काफी है कि वह पलक झपकते ही मैच का रुख मोड़ सकता है, लेकिन आईपीएल 2026 में उसकी यह जादुई शक्ति जैसे गायब हो गई है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 22, 2026, 06:51 AM IST
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715 छक्कों का जादूगर...IPL 2026 में करा रहा बेइज्जती... 1-1 रन को तरस गया ये खूंखार बल्लेबाज

Nicholas Pooran fully flopped in IPL 2026: टी20 क्रिकेट की दुनिया में एक बल्लेबाज ऐसा है, जिसके क्रीज पर आते ही गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं. टी20 करियर में 715 गगनचुंबी छक्के ठोक चुका यह खूंखार बल्लेबाज आईपीएल 2026 में एक-एक रन को तरस चुका है. वह अपनी टीम पर बोझ बन चुका है. यहां जिसकी बात हो रही है, वह कोई और नहीं बल्कि कैरेबियाई धुरंधर निकोलस पूरन हैं. आईपीएल 2026 में पूरन अपनी ही साख को बट्टा लगा रहे हैं. जो पूरन अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे, वे इस सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए 'बोझ' साबित हो रहे हैं.

715 छक्कों के जादूगर कैसे हैं निकोलस पूरन

निकोलस पूरन ने अपने टी20 करियर में एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 715 छक्के लगाए हैं. उन्हें टी20 का खतरनाक बल्लेबाज माना जाता है. वह इस फॉर्मेट में अब तक 449 मैच खेलकर 10,422 रन बना चुके हैं, जिनमें 251 चौके और 715 छक्के शामिल हैं. इस बल्लेबाज ने 29.60 की औसत और 147.32 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. पूरन क्रीज पर आते ही छक्कों से मैच पलटने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आईपीएल 2026 में वह एक-एक रन को तरस चुके हैं.

पूरन ने आईपीएल 2026 में क्या किया?

पूरन ने आईपीएल 2026 में अब तक सिर्फ 6 मैच खेले हैं और 8.50 की बेहद खराब औसत से कुल 51 रन बनाए हैं. उनका हाई स्कोर 19 रन है. यह बल्लेबाज इस सीजन 79.69 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा है, जो बताने के लिए काफी है कि वह रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं. पूरन के बल्ले से सिर्फ 3 छक्के और 2 चौके निकले हैं.

आईपीएल 2025 में उड़ाया था गर्दा

पिछले सीजन यानी आईपीएल 2025 में पूरन कमाल के फॉर्म में थे. उन्होंने 14 मैचों में 43.67 की औसत और 196.25 के स्ट्राइक रेट से कुल 524 रन बनाए थे. उनके बल्ले से 40 छक्के और 45 चौके निकले थे.

निकोलस पूरन के आईपीएल में आंकड़े

निकोलस पूरन ने इस लीग में अब तक 4 टीमों के लिए खेलते हुए कुल 96 मैच खेले हैं, जिनमें 32.10 की औसत से कुल 2344 रन बनाए हैं. वह अब तक 14 अर्धशतक लगा चुके हैं. पूरन का हाई स्कोर नाबाद 87 रन है. इस लीग में पूरन ने 164.95 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है.

ये भी पढ़ें:  1 ओवर में 43 रन.. IPL में ढेर 7 छक्के ठोकने वाला शेर, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मचाया था हाहाकार

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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