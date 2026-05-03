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Hindi Newsक्रिकेट75 लाख के प्लेयर ने धोनी को पछाड़ा... रोहित-कोहली के रिकॉर्ड की कर ली बराबरी, किस टीम से कनेक्शन?

75 लाख के प्लेयर ने धोनी को पछाड़ा... रोहित-कोहली के रिकॉर्ड की कर ली बराबरी, किस टीम से कनेक्शन?

IPL 2026: आईपीएल 2026 में खराब शुरुआत करने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जीत की हैट्रिक लगा चुकी है. केकेआर ने हैदराबाद को 7 विकेट से मात देकर लगातार तीसरा मुकाबला जीता. इस मुकाबले में 75 लाख के खिलाड़ी ने एमएस धोनी का रिकॉर्ड ध्वस्त कर इतिहास रच दिया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 03, 2026, 09:29 PM IST
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IPL 2026: आईपीएल 2026 में खराब शुरुआत करने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जीत की हैट्रिक लगा चुकी है. केकेआर ने हैदराबाद को 7 विकेट से मात देकर लगातार तीसरा मुकाबला जीता. इस मुकाबले में 75 लाख के खिलाड़ी ने एमएस धोनी का रिकॉर्ड ध्वस्त कर इतिहास रच दिया. लो स्कोरिंग मुकाबले में केकेआर की जीत हुई, टीम इस मुकाबले में कुछ बदलाव के साथ मैदान में उतरी थी. 75 लाख के प्राइज वाले खिलाड़ी ने रोहित-कोहली की बराबरी कर ली.

ये कारनामा करने वाला तीसरा प्लेयर

आईपीएल 2026 में अभी तक दिग्गज एमएस धोनी खेलने नहीं उतरे हैं. जिसके चलते धोनी एक रिकॉर्ड में पिछड़ गए हैं. केकेआर ने हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में मनीष पांडे को उतारा. यह उनके इस सीजन का पहला मैच था. ऐसा करके, वह इस टूर्नामेंट के सभी 19 सीज़न में खेलने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. रोहित और कोहली पहले ही ये मुकाम हासिल कर चुके हैं. लेकिन पांडे ने धोनी को पछाड़ दिया है.

18 सीजन पर हैं धोनी

धोनी, जिन्होंने इन तीनों खिलाड़ियों की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तानी की है, अभी भी 18 सीजन पर ही हैं. धोनी की वापसी की भी उम्मीद नहीं जताई जा रही है क्योंकि सीएसके की टीम प्लेऑफ के लिए जद्दोजहत कर रही है. बात करें पांडे की तो उन्होंने IPL में छह अलग-अलग टीमों के लिए खेला है, लेकिन अधिकतर KKR टीम का हिस्सा रहे. उन्होंने पहले सीज़न में मुंबई इंडियंस के लिए खेला, जिसके बाद उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ दो सीजन बिताए थे. पांडे IPL में शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे.

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पांडे की नहीं आई बैटिंग

हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में मनीष पांडे की बल्लेबाजी ही नहीं आई. केकेआर ने उनकी बैटिंग से पहले ही 166 रन के टारगेट को आसानी से चेज कर लिया. केकेआर की तरफ से कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 43 रन की पारी खेली. वहीं, अंगकृष्ण रघुवंशी ने शानदार बैटिंग करते हुए 47 गेंद में 59 रन ठोके, इस पारी में 2 छक्के जबकि पांच चौके देखने को मिले. हालांकि, केकेआर को अब कोई चमत्कार ही प्लेऑफ में पहुंचा सकता है. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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