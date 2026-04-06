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Hindi Newsक्रिकेट28 करोड़ी जोड़ी फुस्स... CSK में 75 लाख वाले ने दिखाई मास्टरक्लास, RCB की जीत में फीका पड़ा नाम

28 करोड़ी जोड़ी फुस्स... CSK में 75 लाख वाले ने दिखाई मास्टरक्लास, RCB की जीत में फीका पड़ा नाम

IPL 2026: सीएसके की पहली हार सभी को पच गई. दूसरी हार के बाद सवाल खड़े हुए और अब लगातार तीसरी हार के बाद सीएसके के स्क्वॉड का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है. ऑक्शन में सीएसके ने 28 करोड़ रुपये की तिजोरी दो अनकैप्ड प्लेयर्स के लिए खोल दी. लेकिन टीम के लिए पूरा जोर 75 लाख वाला प्लेयर लगा रहा है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 06, 2026, 02:20 PM IST
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Sarfaraz Khan (BCCI)
Sarfaraz Khan (BCCI)

IPL 2026: सीएसके की पहली हार सभी को पच गई. दूसरी हार के बाद सवाल खड़े हुए और अब लगातार तीसरी हार के बाद सीएसके के स्क्वॉड का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है. ऑक्शन में सीएसके ने 28 करोड़ रुपये की तिजोरी दो अनकैप्ड प्लेयर्स के लिए खोल दी. लेकिन टीम के लिए पूरा जोर 75 लाख वाला प्लेयर लगा रहा है. ऑक्शन में पैसे खर्च करना फ्रेंचाइजी के हाथ में होता है, लेकिन उस कीमत के हिसाब से प्रदर्शन की उम्मीद करना उनके हाथ में नहीं होता. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के साथ ठीक ऐसा ही होता दिख रहा है.

28 करोड़ी पर सवाल

फ्रेंचाइजी के खिलाड़ी कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर पर किया गया 28.4 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश अब सवालों के घेरे में है. ये दोनों खिलाड़ी अपनी ऊंची कीमत को सही साबित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. तीन मैचों के बाद, सरफराज खान अकेले ही टीम के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर खड़े हैं. उनके नाम 99 रन दर्ज हैं. उन्होंने 33 की औसत और 202.04 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. उन्होंने आरसीबी के खिलाफ बभी सूझ-बूझ से अर्धशतक ठोका और जब तक क्रीज पर रहे तो मैच को जिंदा रखा.

28.4 करोड़ रुपये बने बड़ा सवाल

कार्तिक शर्मा, जिन्हें ऑक्शन में 14.20 करोड़ रुपये की बड़ी कीमत पर खरीदा गया था. उन्होंने तीन मैचों में कुल मिलाकर सिर्फ 25 रन ही बनाए हैं. अब सवाल है कि क्या टीम के स्काउटिंग विभाग ने उनके हालिया घरेलू प्रदर्शन को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे दी थी. प्रशांत वीर का इस्तेमाल करने का तरीका भी उतना ही हैरान करने वाला है. रवींद्र जडेजा के जाने के बाद टीम में हर तरह का संतुलन बनाने के लिए, इस जाने-माने ऑलराउंडर को भी 14.20 करोड़ रुपये की बड़ी कीमत पर खरीदा गया था. हालांकि, इस सीज़न में उन्होंने इस फ्रेंचाइज़ी के लिए अभी तक एक भी गेंद नहीं फेंकी है. भले ही उन्होंने दो मैच में 49 रन बनाए, लेकिन इससे उनकी कीमत साबित नहीं हो रही है. 

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खल रही धोनी की कमी

कहीं न कहीं सीएसके को धोनी की कमी खल रही है. 5 बार की चैंपियन टीम बनने के पीछे धोनी का हाथ है. उनका इसमें 99 परसेंट योगदान रहा है. लेकिन अब टीम अंडरडॉग बन रही है. धोनी इंजरी के चलते फिलहाल कुछ दिनों के लिए बाहर हैं. ऋतुराज की कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं. अब देखना होगा कि आखिर धोनी की वापसी से टीम का खाता खुलता है या नहीं. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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