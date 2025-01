7 इनिंग्स में 752 रन... चैंपियंस ट्रॉफी टीम में होगी तिहरा शतक लगाने वाले की सरप्राइज एंट्री? सचिन तेंदुलकर भी फैन

Champions Trophy Karun Nair: विजय हजारे ट्रॉफी में कर्नाटक के बल्लेबाज करुण नायर का शानदार प्रदर्शन जारी है. वह विदर्भ की ओर से खेलते हैं और टीम के कप्तान भी हैं. नायर ने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए रनों की बारिश कर दी है. इस कारण उनकी चर्चा भी हो रही है. माना जा रहा है कि 8 मैचों की 7 पारियों में 752 रन बनाने वाले करुण नायर की सरप्राइज एंट्री चैंपियंस ट्रॉफी टीम में हो सकती है. भारतीय क्रिकेट में इन दिनों डोमेस्टिक क्रिकेट की काफी बात हो रही है. हेड कोच गौतम गंभीर सभी खिलाड़ियों को डोमेस्टिक मैचों में खेलने के लिए कह रहे हैं. अब देखना है कि रनों का अंबार लगाने वाले नायर की वापसी टीम इंडिया में हो पाती है या नहीं.

क्या नायर की होगी टीम में वापसी?

चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का ऐलान शनिवार (18 जनवरी) को होगा. उससे पहले इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नायर को अभी वापसी के लिए इंतजार करना होगा. उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नेशनल टीम में नहीं चुना जाएगा. सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि नायर के पास वापस जाना बुद्धिमानी नहीं होगी. नायर 33 वर्ष के हैं और उन्होंने 2017 में भारत के लिए अपना आखिरी मैच खेला था. उन्होंने 2016 में एमएस धोनी की कप्तानी में जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 वनडे खेले थे.

तिहरा शतक लगाने के बाद हुए थे बाहर

करुण नायर निश्चित रूप से टीम मैनेजमेंट की योजना में होंगे लेकिन अभी तुरंत वापसी की संभावना कम ही दिख रही है. हालांकि, वह टेस्ट टीम में जगह बनाने की उम्मीद कर सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया में भारतीय बल्लेबाजों के संघर्ष को देखते हुए नायर सबसे लंबे प्रारूप में टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं. नायर ने टेस्ट में 374 रन बनाए थे, जिसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था. वीरेंद्र सहवाग के बाद टेस्ट में तिहरा शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज नायर को 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के बाद प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया था. उन्होंने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में नाबाद 303 रन की पारी खेली थी.

अपनी पुरानी टीम के खिलाफ खेलेंगे फाइनल

करुण नायर ने 2022 में कर्नाटक की रणजी ट्रॉफी टीम में अपना स्थान खो दिया था. नायर अगले सीजन से पहले विदर्भ चले गए. विदर्भ में उनका जाना उनके लिए चमत्कारिक रहा है और वह शनिवार (18 जनवरी) को विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में उनकी अगुवाई करेंगे. दिलचस्प बात यह है कि विदर्भ फाइनल में कर्नाटक से भिड़ेगा.

Scoring 752 runs in 7 innings with 5 centuries is nothing short of extraordinary, @karun126. Performances like these don’t just happen, they come from immense focus and hard work. Keep going strong and make every opportunity count!

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 17, 2025