Add Zee Business As A Preferred Source
App

टी20 से कटाई नाक... अब ODI टीम में भी ये 8 खिलाड़ी, आज शुरू होगी 'अग्निपरीक्षा'

IND vs ENG: टी20 सीरीज में हारने के बाद टीम इंडिया की आज वनडे सीरीज में 'अग्निपरीक्षा' शुरू होने जा रही है. इस सीरीज में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज एक्शन दिखेंगे. लेकिन वनडे स्क्वॉड में 8 ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो टी20 सीरीज में हारकर खेलने उतरेंगे .

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 14, 2026, 06:29 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:29 AM IST
टी20 से कटाई नाक... अब ODI टीम में भी ये 8 खिलाड़ी, आज शुरू होगी 'अग्निपरीक्षा'
Image Credit: Team India

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आज आषाढ़ अमावस्या तिथि, पुनर्वसु के बाद पूरा दिन रहेगा पुष्य नक्षत्र!
Panchang1 hr ago
2
rashifal by ajay bhambi1 hr ago
3
FIFA World Cup 20261 hr ago
4
Shubman Gill1 hr ago
5
Ind vs Eng1 hr ago