टी20 से कटाई नाक... अब ODI टीम में भी ये 8 खिलाड़ी, आज शुरू होगी 'अग्निपरीक्षा'

इन 8 खिलाड़ियों के टी20 सीरीज में प्रदर्शन पर नजर डालें तो कुछ खास नहीं रहा है. शुरू करें श्रेयस अय्यर से तो उन्होंने 4 टी20 मैचों में 218 रन बनाए. वह भारत की तरफ से टॉप स्कोरर रहे. ईशान किशन ने एक फिफ्टी की बदौलत 122 रन बनाए. शिवम दुबे महज 85 रन बनाने में ही कामयाब हुए. अक्षर पटेल काफी महंगे साबित हुए थे. उन्होंने 19 रन और 2 विकेट अपने नाम किए. अर्शदीप ने 4 विकेट झटके जबकि प्रिंस यादव और दुबे ने 2-2 विकेट अपने नाम किए. सुंदर फ्लॉप रहे जबकि कृष्णा को टी20 में खेलने का मौका नहीं मिला.