टी20 से कटाई नाक... अब ODI टीम में भी ये 8 खिलाड़ी, आज शुरू होगी 'अग्निपरीक्षा'

IND vs ENG: टी20 सीरीज में हारने के बाद टीम इंडिया की आज वनडे सीरीज में 'अग्निपरीक्षा' शुरू होने जा रही है. इस सीरीज में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज एक्शन दिखेंगे. लेकिन वनडे स्क्वॉड में 8 ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो टी20 सीरीज में हारकर खेलने उतरेंगे. 8 प्लेयर्स भारत की टी20 और वनडे टीम दोनों का हिस्सा हैं. इसमें से एक नाम टीम इंडिया के नए टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर का भी है.
वनडे सीरीज में सभी की नजरें रोहित-विराट के अलावा श्रेयस अय्यर पर भी रहेंगी जो इस सीरीज में टी20 की हार का जख्म भरना चाहेंगे. अय्यर की कप्तानी की शुरुआत बुरे सपने जैसे हुई है. एक के बाद एक दाग उनकी 14 दिन की कप्तानी में ही लग गए. अय्यर के अलावा ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव हैं.
इन 8 खिलाड़ियों के टी20 सीरीज में प्रदर्शन पर नजर डालें तो कुछ खास नहीं रहा है. शुरू करें श्रेयस अय्यर से तो उन्होंने 4 टी20 मैचों में 218 रन बनाए. वह भारत की तरफ से टॉप स्कोरर रहे. ईशान किशन ने एक फिफ्टी की बदौलत 122 रन बनाए. शिवम दुबे महज 85 रन बनाने में ही कामयाब हुए. अक्षर पटेल काफी महंगे साबित हुए थे. उन्होंने 19 रन और 2 विकेट अपने नाम किए. अर्शदीप ने 4 विकेट झटके जबकि प्रिंस यादव और दुबे ने 2-2 विकेट अपने नाम किए. सुंदर फ्लॉप रहे जबकि कृष्णा को टी20 में खेलने का मौका नहीं मिला.
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एजबेस्टन में ये मुकाबला दोपहर 3.30 बजे शुरू होगा. यहां भारतीय टीम का रिकॉर्ड शानदार रहा है. टीम इंडिया ने 12 वनडे मैचों में 8 में जीत दर्ज की है. वहीं, इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने 5 मुकाबले इस मैदान पर खेले हैं, जिसमें से 3 में जीत दर्ज की जबकि दो में भारतीय टीम को हार मिली है. इस मैदान पर रोहित शर्मा का बल्ला बोलता नजर आया है. उन्होंनेर 6 मैच में 3 में शतक जमाया है जबकि एक मैच में 91 रन की पारी निकली है.