क्रिकेट इतिहास के ये 8 'अटूट' रिकॉर्ड...इस बल्लेबाज ने अकेले ही रचा कीर्तिमान, सचिन से भी महान!
क्रिकेट इतिहास के ये 8 'अटूट' रिकॉर्ड...इस बल्लेबाज ने अकेले ही रचा कीर्तिमान, सचिन से भी महान!

Cricket Unbreakable Records: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन को क्रिकेट इतिहास का सबसे महानतम बल्लेबाज माना जाता है. अपने शानदार टेस्ट करियर में उन्होंने 6996 रन और 29 शतक बनाए. ब्रैडमैन ने अपने करियर में कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिसके करीब भी कोई नहीं पहुंच पाया.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 03, 2025, 09:17 AM IST
क्रिकेट इतिहास के ये 8 'अटूट' रिकॉर्ड...इस बल्लेबाज ने अकेले ही रचा कीर्तिमान, सचिन से भी महान!

Cricket Unbreakable Records: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन को क्रिकेट इतिहास का सबसे महानतम बल्लेबाज माना जाता है. अपने शानदार टेस्ट करियर में उन्होंने 6996 रन और 29 शतक बनाए. ब्रैडमैन ने अपने करियर में कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिसके करीब भी कोई नहीं पहुंच पाया. उनके बाद सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, रिकी पोंटिंग, राहुल द्रविड़, जैक्स कैलिस और जो रूट जैसे खिलाड़ी आए, लेकिन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड्स को नहीं तोड़ पाए. 

हम आपको डॉन ब्रैडमैन के उन 8 रिकॉर्ड्स के बारे में बता रहे हैं जिसे तोड़ना काफी कठिन है...

1. टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा बल्लेबाजी औसत

यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जो डॉन ब्रैडमैन को 'द डॉन' बनाता है. उन्होंने 80 पारियों में 6996 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 99.96 का रहा. यह उन सभी बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा है, जिन्होंने न्यूनतम 20 टेस्ट पारियां खेली हैं और 2000 से ज्यादा रन बनाए हैं. इस रिकॉर्ड को तोड़ने की संभावना न के बराबर है.

2. टेस्ट मैच के एक दिन में सबसे ज्यादा रन

150 सालों के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ब्रैडमैन अकेले ऐसे बल्लेबाज़ हैं जिन्होंने एक ही दिन में तिहरा शतक पूरा किया. 1930 की एशेज के तीसरे टेस्ट में इस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने पहले दिन के खेल के अंत तक नाबाद 309 रन बनाए थे. वह 2 रनों पर पहला विकेट गिरने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे. दिन के अंत तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट पर 458 रन था, जिसका श्रेय ब्रैडमैन की शानदार बल्लेबाजी को जाता है.

3. एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन

टेस्ट सीरीज में 900 से ज्यादा रन बनाने वाले सिर्फ दो बल्लेबाज और उनमें से एक डॉन ब्रैडमैन हैं. 1928-29 की एशेज सीरीज में वैली हैमंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 905 रन बनाए थे. इसके बाद 1930 में जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के दौरे पर गया, तो ब्रैडमैन ने सिर्फ 7 पारियों में 974 रन बनाकर हैमंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

ये भी पढ़ें: अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को किया तहस-नहस...एशिया कप से पहले दिखाई औकात, 5 दिन में ही ले लिया बदला

4. कप्तान के रूप में एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन

1936-37 में इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ब्रैडमैन को टीम की कप्तानी सौंपी गई. नए कप्तान ने 9 पारियों में 90 की औसत से 810 रन बनाए. बतौर कप्तान के रूप में एक टेस्ट सीरीज में ये सबसे ज्यादा रन हैं.  ब्रैडमैन अकेले ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने एक टेस्ट सीरीज में 800 से ज्यादा रन बनाए हैं.

5. सबसे ज्यादा टेस्ट दोहरा शतक

अपने 52 मैचों के टेस्ट करियर में ब्रैडमैन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 12 दोहरा शतक बनाए. यह टेस्ट क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा दोहरे शतक हैं. कुमार संगकारा (11) अकेले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 10 से ज्यादा दोहरे शतक बनाए हैं.

6. एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट शतक

52 मैचों में से डॉन ब्रैडमैन ने 37 मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेले. इस दौरान उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 5028 रन बनाए, जिसमें 19 शतक शामिल हैं, जो किसी भी बल्लेबाज द्वारा एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक हैं.

ये भी पढ़ें: मोहम्मद शमी के 5 बड़े रिकॉर्ड जिसने पलट दी कहानी, आईसीसी टूर्नामेंट में बन जाते हैं खूंखार

7. लगातार टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा शतक

जनवरी 1937 और जुलाई 1938 के बीच डॉन ब्रैडमैन ने लगातार 6 टेस्ट मैचों में शतक बनाए. उन्होंने ये सारे रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ बनाए थ.

8. ब्रैडमैन का ये खास रिकॉर्ड

ब्रैडमैन 1948 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके थे, लेकिन वह आज भी 2000, 3000, 4000, 5000 और 6000 टेस्ट रनों तक सबसे तेज पहुंचने वाले बल्लेबाज हैं.

