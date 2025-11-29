Advertisement
KL Rahul की कप्तानी में शतक ठोकने वाले 9 धुरंधर...गेंदबाजों से मंगवाई रहम की भीख, एक फिर से उतरेगा तबाही मचाने

India vs South Africa 1st ODI: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में केएल राहुल की कप्तानी करेंगे. उनकी कप्तानी में भारत के लिए टेस्ट और वनडे में कुल 9 खिलाड़ी शतक लगा चुके हैं. ये वही बल्लेबाज हैं, जिन्होंने गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया था और तरह से उनसे रहम की भीख मंगवाई थी.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 29, 2025, 10:59 AM IST
India vs South Africa 1st ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का मंच तैयार है. 30 नवंबर को पहला वनडे रांची में होगा. इस सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल हैं. वो 2 साल के बाद कप्तानी करते दिखेंगे. शुभमन गिल की चोट के चलते सीरीज से बाहर हैं, इसलिए सेलेक्टर्स ने राहुल को टीम लीड करने की जिम्मेदारी दी है. वो तीनों फॉर्मेट में कप्तानी कर चुके हैं. उनकी कप्तानी में 9 बल्लेबाजों ने शतक लगाने का कमाल किया है. ये शतक टेस्ट और वनडे में आए हैं, लेकिन हम सिर्फ वनडे की बात करें तो राहुल की कप्तानी में विराट कोहली, ईशान किशन, शुभमन गिल, संजू सैमसन सेंचुरी ठोक चुके हैं.

अब अफ्रीका के खिलाफ इस सीरीज में कोहली के अलावा कोई भी खिलाड़ी वनडे टीम में नहीं है. ऐसे में सिर्फ कोहली एक बार फिर राहुल की कप्तानी में शतक लगाने का कमाल करना चाहेंगे. साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका रिकॉर्ड दमदार भी है. यही वजह है कि वो प्रोटियाज टीम के लिए बड़ा खतरा माने जा रहे हैं. कोहली ने इस टीम के खिलाफ 29 पारियों में 1504 रन बनाए हैं. उनका औसत 65 से ज्यादा का है. खास बात ये है कि कोहली के बल्ले से 5 शतक और 8 अर्धशतक भी आए हैं. भारत हो या फिर साउथ अफ्रीका की सरजमीं विराट कोहली ने हमेशा ही गर्दा उड़ाया है.

केएल राहुल की कप्तानी में शतक ठोकने वाले 9 धुरंधर (Highest Score under KL Rahul Captaincy)

210- इशान किशन बनाम BAN, चटगांव 2022

130- शुभमन गिल बनाम ZIM, हरारे 2022

122*-विराट कोहली बनाम AFG, दुबई 2022

113-विराट कोहली बनाम BAN, चटगांव 2022

110-शुभमन गिल बनाम BAN, चटगाँव 2022

108-संजू सैमसन बनाम SA, पार्ल 2023

105-श्रेयस अय्यर बनाम AUS, इंदौर 2023

104-शुभमन गिल बनाम AUS, इंदौर 2023

102*- पुजारा बनाम बांग्लादेश, चटगांव 2022

कैसा है केएल राहुल की कप्तानी का रिकॉर्ड?

केएल राहुल पूरे 2 साल बाद कप्तानी के रोल में दिखने वाले हैं. उन्होंने भारत के लिए 12 वनडे में कप्तानी की, जिसमें से 8 जीते और 4 हारे. इस फॉर्मेट में उनका विनिंग परसेंटेज 66.66% है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर कप्तान राहुल ने अगस्त 2022 में भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ पहली वनडे जीत दिलाई थी. तीनों फॉर्मेट में वो भारत के लिए अब तक 12 वनडे, 4 टेस्ट और 2 टी20 को मिलाकर 16 मैचों में कप्तानी कर चुके हैं. इनमें से 11 जीत दिलाईं और 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा.

