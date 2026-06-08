मानव सुथार से पहले कितने भारतीयों ने डेब्यू पर जीता POTM अवॉर्ड, कौन था पहला खिलाड़ी, देखें पूरी लिस्ट

Test Records: भारत-अफगानिस्तान के बीच टेस्ट 3 दिन में ही खत्म हो गया. टीम इंडिया ने एकतरफा अंदाज में 300 रन से जीत दर्ज की. 23 साल के युवा मानव सुथार ने इस मुकाबले में अपना डेब्यू किया और उम्मीदों पर खरे साबित हुए. उन्होंने पूरे मैच में 7 विकेट झटके और डेब्यू मैच में ही 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड जीता. अब सभी के जेहन में सवाल होगा कि मानव सुथार के अलावा भी कितने भारतीय ऐसे रहे हैं, जिन्होंने डेब्यू टेस्ट में ही ये खिताब जीता. इस पूरी लिस्ट से हम आपको वाकिफ कराते हैं.
मानव सुथार का टेस्ट डेब्यू बेहद यादगार रहा. उनके 7 विकेटों की बदौलत ही भारत ने पारी के अंतर से अपने टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की. डेब्यू में एक पारी में पांच विकेट चटकाने वाले भारत के दसवें गेंदबाज हैं. उन्होंने पहली पारी में 6 विकेट अपने नाम किए थे जबकि दूसरी पारी में 1 विकेट हासिल किया. इतना ही नहीं, सुधार पूर्व दिग्गज स्पिनर नरेंद्र हिरवानी (8/61) के बाद भारत के लिए पहली टेस्ट पारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं.
मानव सुथार से पहले 8 भारतीय प्लेयर्स हुए हैं, जिन्होंने डेब्यू पर ही POTM अवॉर्ड जीता है. इस लिस्ट में रोहित शर्मा, प्रवीण आमरे, आरपी सिंह, रविचंद्रन अश्विन, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल का नाम है. प्रवीण आमरे सबसे पहले भारतीय थे, जिन्होंने डेब्यू पर ही ये खिताब जीता था. 1992 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ डरबन में शतक ठोका था और जीत के नायक साबित हुए है.
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अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से शानदार बैटिंग देखने को मिली थी. कप्तान शुभमन गिल ने 126 रन की पारी खेली. वहीं, केएल राहुल ने भी 100 रन ठोके. ऋषभ पंत (81), साई सुदर्शन (81) और वाशिंगटन सुंदर ने भी अर्धशतकीय पारियां खेलीं और टीम के स्कोर को 564 तक पहुंचा दिया. भारत ने 300 रन से इस मुकाबले को अपने नाम किया.
|क्र. सं.
|वर्ष
|खिलाड़ी का नाम
|1
|1992
|प्रवीण आमरे
|2
|2006
|आरपी सिंह
|3
|2011
|रविचंद्रन अश्विन
|4
|2013
|शिखर धवन
|5
|2013
|रोहित शर्मा
|6
|2018
|पृथ्वी शॉ
|7
|2021
|श्रेयस अय्यर
|8
|2023
|यशस्वी जायसवाल
|9
|2026
|मानव सुथार