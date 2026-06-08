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मानव सुथार से पहले कितने भारतीयों ने डेब्यू पर जीता POTM अवॉर्ड, कौन था पहला खिलाड़ी, देखें पूरी लिस्ट

Test Records: भारत-अफगानिस्तान के बीच टेस्ट 3 दिन में ही खत्म हो गया. टीम इंडिया ने एकतरफा अंदाज में 300 रन से जीत दर्ज की. मानव सुथार ने डेब्यू मैच में ही 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड जीता. आईए हम आपको बताते हैं कि उनसे पहले कितने भारतीय प्लेयर्स डेब्यू मैच में जीत के नायक साबित हुए.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 08, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:29 PM IST
मानव सुथार से पहले कितने भारतीयों ने डेब्यू पर जीता POTM अवॉर्ड, कौन था पहला खिलाड़ी, देखें पूरी लिस्ट
Image Credit: Manav Suthaar

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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