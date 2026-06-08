मानव सुथार से पहले कितने भारतीयों ने डेब्यू पर जीता POTM अवॉर्ड, कौन था पहला खिलाड़ी, देखें पूरी लिस्ट

Test Records: भारत-अफगानिस्तान के बीच टेस्ट 3 दिन में ही खत्म हो गया. टीम इंडिया ने एकतरफा अंदाज में 300 रन से जीत दर्ज की. 23 साल के युवा मानव सुथार ने इस मुकाबले में अपना डेब्यू किया और उम्मीदों पर खरे साबित हुए. उन्होंने पूरे मैच में 7 विकेट झटके और डेब्यू मैच में ही 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड जीता. अब सभी के जेहन में सवाल होगा कि मानव सुथार के अलावा भी कितने भारतीय ऐसे रहे हैं, जिन्होंने डेब्यू टेस्ट में ही ये खिताब जीता. इस पूरी लिस्ट से हम आपको वाकिफ कराते हैं.