IPL 2026 में CSK की जर्सी में नहीं दिखेंगे ये 9 खिलाड़ी! ऑक्शन से पहले हो जाएगी छंटनी?
आईपीएल 2025 में आखिरी स्थान पर रहने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स आगामी सीजन से पहले अपनी टीम में बड़े बदलाव करने वाली है. खबरों की मानें तो एमएस धोनी, कप्तान रुतुराज गायकवाड़ और टीम मालिकों ने हाल ही में चेन्नई में एक बैठक की थी. रिपोर्ट्स की मानें तो आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स से कई बड़े नाम बाहर हो सकते हैं.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 10, 2025, 05:22 AM IST
