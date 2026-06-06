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केएल राहुल को नजरअंदाज कर बॉल बॉय ने शुभमन गिल के छुए पांव, IND vs AFG मैच का ये VIDEO वायरल

IND vs AFG: कहते हैं कि क्रिकेट में इज्जत मिलती नहीं बल्कि खुद कमाई जाती है. सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गजों ने ये इज्जत कमाई है. अब इस लिस्ट में शुभमन गिल की भी एंट्री होते दिख रही है. अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 11वां और इंटरनेशनल करियर का 20वां शतक जड़ा. पहले दिन जब वो लंच ब्रेक के दौरान मैदान से बाहर जा रहे थे तो एक बॉल बॉय ने पैर छुकर उनसे आशीर्वाद लिया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 06, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:56 PM IST
केएल राहुल को नजरअंदाज कर बॉल बॉय ने शुभमन गिल के छुए पांव, IND vs AFG मैच का ये VIDEO वायरल
Image Credit: (Screengrab/X) केएल राहुल को नजरअंदाज कर बॉल बॉय ने शुभमन गिल के छुए पांव

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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