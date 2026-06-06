केएल राहुल को नजरअंदाज कर बॉल बॉय ने शुभमन गिल के छुए पांव, IND vs AFG मैच का ये VIDEO वायरल

IND vs AFG Test: भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट खेला जा रहा है. न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले दिन ही पकड़ मजबूत कर ली है. भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दिन का खेल समाप्त होने तक स्कोरबोर्ड पर 3 विकेट खोकर 368 रन टांग दिए. केएल राहुल ने अपने टेस्ट करियर का 12वां और शुभमन गिल ने 11वां शतक जड़ा. भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच जारी टेस्ट के पहले दिन मैदान पर एक दिलचस्प नजारा दिखा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. लंच ब्रेक के दौरान जब शुभमन गिल और केएल राहुल मैदान से ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, तब बाउंड्री लाइन पर एक बॉल बॉय ने भारतीय कप्तान के पांव छु लिए. दिलचस्प बात ये थी कि बच्चे ने केएल राहुल को नजरअंदाज कर शुभमन से आशीर्वाद लिया.