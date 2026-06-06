केएल राहुल को नजरअंदाज कर बॉल बॉय ने शुभमन गिल के छुए पांव, IND vs AFG मैच का ये VIDEO वायरल

IND vs AFG Test: भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट खेला जा रहा है. न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले दिन ही पकड़ मजबूत कर ली है. भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दिन का खेल समाप्त होने तक स्कोरबोर्ड पर 3 विकेट खोकर 368 रन टांग दिए. केएल राहुल ने अपने टेस्ट करियर का 12वां और शुभमन गिल ने 11वां शतक जड़ा. भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच जारी टेस्ट के पहले दिन मैदान पर एक दिलचस्प नजारा दिखा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. लंच ब्रेक के दौरान जब शुभमन गिल और केएल राहुल मैदान से ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, तब बाउंड्री लाइन पर एक बॉल बॉय ने भारतीय कप्तान के पांव छु लिए. दिलचस्प बात ये थी कि बच्चे ने केएल राहुल को नजरअंदाज कर शुभमन से आशीर्वाद लिया.
कहते हैं कि क्रिकेट में इज्जत मिलती नहीं बल्कि खुद कमाई जाती है. सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गजों ने ये इज्जत कमाई है. अब इस लिस्ट में शुभमन गिल की भी एंट्री होते दिख रही है. कप्तान बनने के बाद शुभमन का बल्ला और शोर मचा रहा है. अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 11वां और इंटरनेशनल करियर का 20वां शतक जड़ा. पहले दिन जब वो लंच ब्रेक के दौरान मैदान से बाहर जा रहे थे तो एक बॉल बॉय ने पैर छुकर उनसे आशीर्वाद लिया. हालांकि, फैंस इस बात से थोड़े नाराज दिखे कि इस बच्चे ने शुभमन के साथ जा रहे केएल राहुल को नजरअंदाज किया.
टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी का जिम्मा संभालने के बाद से शुभमन गिल की बैटिंग में और निखार देखने को मिल रहा है. उन्हें पिछले साल टेस्ट का कप्तान बनाया गया था. एक साल के अंदर उन्होंने 15 पारियों में 6 शतक जड़ दिए हैं. वो अब इस मामले में पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर की बराबरी करने से एक सेंचुरी पीछे हैं.
20- विराट कोहली (113 पारियां)
11- सुनील गावस्कर (74 पारियां)
9- मोहम्मद अजहरुद्दीन (78 पारियां)
7- सचिन तेंदुलकर (43 पारियां)
6- शुभमन गिल (15 पारियां)*
न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट की बात करें तो भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. केएल राहुल और शुभमन गिल ने शानदार शतक जड़कर टीम इंडिया को पहले दिन ही मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है. राहुल ने 165 गेंदों पर 100 रन की पारी खेली. कप्तान गिल ने अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक जड़ा. साई सुदर्शन ने भी 81 रनों की अच्छी पारी खेली. पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन बना लिए हैं. शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर नाबाद हैं.