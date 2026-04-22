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Hindi Newsक्रिकेट29 गेंद में शतक... IPL में इग्नोर हुआ 24 साल का विध्वंसक रिकॉर्डधारी, ये कारनामा करने वाला इकलौता बल्लेबाज, उड़ाए 23 चौके-छक्के

29 गेंद में शतक... IPL में इग्नोर हुआ 24 साल का विध्वंसक रिकॉर्डधारी, ये कारनामा करने वाला इकलौता बल्लेबाज, उड़ाए 23 चौके-छक्के

A Century in 29 Balls: आईपीएल 2026 में ऑस्ट्रेलिया के युवा ऑलराउंडर कूपर कोनोली ने तबाही मचा रखी है. वह पंजाब टीम का हिस्सा हैं और अब तक 6 मैचों में 55.75 की औसत और 163.97 के स्ट्राइक रेट से 223 रन बना चुके हैं. आज से ठीक 2 साल पहले उन्हीं की तरह एक खूंखार ओपनर ने आईपीएल में एंट्री मारी थी और बल्ले से गर्दा उड़ा दिया था. ये वही खिलाड़ी था, जिसके नाम 27 बॉल पर सबसे तेज शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 22, 2026, 01:59 PM IST
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29 गेंद में शतक... IPL में इग्नोर हुआ 24 साल का विध्वंसक रिकॉर्डधारी, ये कारनामा करने वाला इकलौता बल्लेबाज, उड़ाए 23 चौके-छक्के

A Century in 29 Balls: क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें कभी-कभी टैलेंट और रिकॉर्ड्स भी आपको नीलामी की रेस में जीत नहीं दिला पाते. आईपीएल 2026 से ठीक पहले ऐसा ही कुछ हुआ था ऑस्ट्रेलिया के युवा सनसनी जेक फ्रेजर मैकगर्क (Jake Fraser-McGurk) के साथ. सिर्फ 29 बॉल पर तूफानी शतक ठोकने वाले इस खिलाड़ी को नीलामी में किसी भी टीम ने घास नहीं डाली थी. यही वजह है कि 19वें सीजन की धूम के बीच 24 साल के इस खिलाड़ी का अता-पता नहीं है. अगर वह आईपीएल 2026 का हिस्सा होता तो छक्कों की बारिश हो रही होती.

जेक फ्रेजर मैकगर्क के फैंस यह अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका चहेता क्रिकेटर पावरप्ले यानी पहले 6 ओवरों में किसी भी घातक गेंदबाजी लाइनअप को तबाह करने का माद्दा रखता है. ये वही जेक फ्रेजर मैकगर्क हैं, जिनके नाम लिस्ट ए में सबसे तेज शतक ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने अक्टूबर 2023 में साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए तस्मानिया के खिलाफ जो कारनामा किया था, वह रिकॉर्ड बुक में हमेशा के लिए दर्ज हो गया.

लिस्ट-ए क्रिकेट के सबसे तेज शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड

दाएं हाथ के तूफानी ओपनर जेक फ्रेजर मैकगर्क ने 29 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो लिस्ट-ए क्रिकेट (50 ओवर फॉर्मेट) के इतिहास में सबसे तेज है. इससे पहले यह रिकॉर्ड एबी डिविलियर्स (31 गेंद) के नाम था. अपनी उस पारी में मैकगर्क ने 13 छक्के और 10 चौके यानी कुल 23 चौके-छक्के उड़ाते हुए 38 बॉल पर 125 रनों की विध्वंसक पारी खेलकर हर किसी के होश पस्त कर दिए थे.

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IPL 2024 में आए थे 'तूफान' बनकर, 2026 में रह गए 'अनसोल्ड'

24 साल के हो चुके जेक फ्रेजर मैकगर्क ने आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए धमाकेदार डेब्यू किया था. अपने पहले ही सीजन में उन्होंने बल्ले से तबाही मचाकर यह ऐलान किया था कि अब टी20 क्रिकेट में नया सिक्स-हिटर आया है. आईपीएल 2024 में 9 मैच खेलकर उन्होंने 36.67 की औसत से कुल 330 रन ठोके थे. उनका स्ट्राइक रेट 234.04 का था, जो उस सीजन का सबसे घातक स्ट्राइक रेट भी साबित हुआ.

चौके-छक्कों से मचा दिया था कोहराम

साल 2024 के सीजन में जेक फ्रेजर ने कुल 28 छक्के और 32 चौके लगाए थे. लखनऊ के खिलाफ डेब्यू मैच में ही 35 बॉल पर 55 रन ठोक डाले थे. हैदराबाद के खिलाफ 18 बॉल पर 64 रनों की तूफानी पारी खेली थी, जिसमें 15 बॉल पर अर्धशतक शामिल था. मुंबई के खिलाफ 27 बॉल पर 84 रनों की विस्फोटक पारी हर फैन को याद है. इस दमदार प्रदर्शन के दम पर दिल्ली ने उन पर भरोसा जताते हुए 2025 में 9 करोड़ में रिटेन किया, लेकिन वह आईपीएल 2025 में फ्लॉप रहे. उस सीजन में 6 मैचों में वह केवल 55 रन ही बना सके. लिहाजा दिल्ली ने उन्हें रिलीज कर दिया.

नीलामी में नहीं मिला था भाव

आईपीएल 2025 में खराब फॉर्म के चलते दिल्ली से निकाले गए फ्रेजर दिसंबर 2025 में हुई IPL 2026 की नीलामी में अनसोल्ड रह गए. जब उनका नाम नीलामी टेबल पर आया तो सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने चुप्पी साध ली. 2 करोड़ की बेस प्राइस वाला यह 'विध्वंसक' खिलाड़ी नीलामी में अनसोल्ड रहने वाला पहला बड़ा नाम बना. अब फैंस का यह मानना है कि अगर वह इस सीजन होते तो जरूर तबाही मचाते. अब देखना होगा कि अगले सीजन उनकी वापसी हो पाती है या नहीं.

ये भी पढ़ें: T20I में 2 बार ठोके 6 गेंद पर लगातार 6 छक्के... 9 गेंद पर जड़ा अर्धशतक, दुनिया के इस इकलौते बल्लेबाज ने बनाया ये असंभव वर्ल्ड रिकॉर्ड

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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