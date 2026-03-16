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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 शुरू होने से एक दिन पहले वैभव सूर्यवंशी को मिलेगी खुशखबरी, खुल जाएगा टीम इंडिया का दरवाजा! जानें बड़ी वजह

IPL 2026 शुरू होने से एक दिन पहले वैभव सूर्यवंशी को मिलेगी खुशखबरी, खुल जाएगा टीम इंडिया का दरवाजा! जानें बड़ी वजह

Vaibhav Suryavanshi: 'बिहार के लाल' वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर आईपीएल में गर्दा उड़ाने को तैयार हैं. 28 मार्च से IPL 2026 की शुरुआत होने वाली है, लेकिन इससे एक दिन पहले ही वैभव के लिए टीम इंडिया के दरवाजे खुल जाएंगे. आइए जानते हैं कैसे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 16, 2026, 01:04 PM IST
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IPL 2026 शुरू होने से पहले वैभव सूर्यवंशी के लिए खुलेगा टीम इंडिया का दरवाजा (PHOTO- IPL/BCCI)
IPL 2026 शुरू होने से पहले वैभव सूर्यवंशी के लिए खुलेगा टीम इंडिया का दरवाजा (PHOTO- IPL/BCCI)

Vaibhav Suryavanshi: 'बिहार के लाल' वैभव सूर्यवंशी अब किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. आईपीएल में डेब्यू के बाद से उन्होंने अभी तक पीछे मुड़कर नहीं देखा है और एक के बाद एक तूफानी पारी खेलकर क्रिकेट जगत में अपनी अलग पहचान बनाने में लगे हैं. हाल ही में हुए आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों पर 175 रनों की रिकॉर्डतोड़ पारी खेली थी.

14 साल के वैभव सूर्यवंशी पिछले एक साल से जिस अंदाज में खेल रहे हैं, उसको देखकर फैंस के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि इस युवा खिलाड़ी के लिए टीम इंडिया का दरवाजा कब खुलेगा? उन तमाम फैंस को बहुत जल्द गुड न्यूज मिलने वाली है, वो भी आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले ही.

क्या है ICC का नियम?

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बता दें कि वैभव सूर्यवंशी फिलहाल 14 साल के हैं और अभी अगर बीसीसीआई चाहे भी तो उन्हें टीम इंडिया में मौका नहीं मिल सकता है. इसके पीछे की बड़ी वजह है आईसीसी का वो नियम जो नवंबर, 2020 से लागू है. इस नियम के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी प्रारूप में खेलने के लिए सभी खिलाड़ियों की आयु कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें पुरुष, महिला और अंडर-19 मैच शामिल हैं। यह नीति युवा क्रिकेटरों के कल्याण और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए लागू की गई थी, ताकि वे उच्च स्तरीय क्रिकेट में प्रवेश कर सकें.

27 मार्च को 15 साल के हो जाएंगे वैभव सूर्यवंशी

खुशी की बात ये है कि वैभव सूर्यवंशी बहुत जल्द 15 साल के होने वाले हैं. जी हां, आईपीएल 2026 के आगाज से एक दिन पहले यानी 27 मार्च, 2026 को वो अपना 15वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे. ये बर्थडे सिर्फ वैभव के लिए नहीं बल्कि उनके तमाम फैंस के लिए खास रहेगा, क्योंकि 15 साल के होते ही वो आईसीसी के इस नियम के अनुसार इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने के लिए उपलब्ध हो जाएंगे. हालांकि, टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए वैभव सूर्यवंशी को पिछले साल की तरफ इस बार भी आईपीएल में बल्ले से तबाही मचानी होगी.

आईपीएल 2025 में कैसा रहा प्रदर्शन?

14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आईपीएल में डेब्यू करने का मौका मिला. पहली गेंद पर ही उन्होंने दिलेरी दिखाते हुए छक्का जड़ दिया. ये तो ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी थी. इसके बाद गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में वैभव ने महज 35 गेंदों पर शतक जड़कर सनसनी मचा दी. विश्व क्रिकेट में उनके नाम की चर्चा होने लगी और ये चर्चा उस दिन से अभी तक जारी है. बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज ने अभी तक आईपीएल में 7 मुकाबले खेले हैं और 206.55 के स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है.

ये भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी ने कर दिया ऐलान, तोड़ देंगे क्रिस गेल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड? ऐसा हुआ तो टीम इंडिया में जगह पक्की!

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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