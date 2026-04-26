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Hindi Newsक्रिकेटअभिषेक शर्मा को लड़की ने खींचा तो हो गए हैरान? इस भारतीय क्रिकेटर के साथ हो चुका है सरेआम KISS वाला कांड!

अभिषेक शर्मा को लड़की ने खींचा तो हो गए हैरान? इस भारतीय क्रिकेटर के साथ हो चुका है सरेआम KISS वाला कांड!

भारत में क्रिकेट को धर्म की तरह माना जाता है. भारतीय क्रिकेरों से फैंस बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं. हालांकि, प्यार और जिद में फर्क होता है, जिसे कुछ फैंस समझ नहीं पाते हैं. अभिषेक शर्मा को तो लड़की ने अपनी तरफ खींचा. शायद वो उनके साथ फोटो लेना चाहती हों, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत के एक पूर्व स्टार क्रिकेटर के साथ इससे भी बड़ा कांड हो चुका है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 26, 2026, 05:04 PM IST
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इस भारतीय क्रिकेटर के साथ हो चुका है सरेआम KISS वाला कांड! (PHOTO- Screengrab/X/BCCI)
इस भारतीय क्रिकेटर के साथ हो चुका है सरेआम KISS वाला कांड! (PHOTO- Screengrab/X/BCCI)

Female Fan Grabs Abhishek Sharma: टीम इंडिया के उभरते हुए सितारे अभिषेक शर्मा की फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है. खासकर लड़कियां, पंजाब किंग्स के धाकड़ ओपनर की दीवानी हैं. हालांकि, कभी-कभी ये दीवानगी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. आईपीएल 2026 के दौरान भी ऐसा ही हुआ, जब एक लड़की ने जबरदस्ती अभिषेक का हाथ अपनी तरफ खींचा. अचानक इस हरकत को देख स्टार बल्लेबाज भी हैरान हो गए. अभिषेक शर्मा के साथ ये कांड राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ.

अभिषेक शर्मा को लड़की ने जबरदस्ती खींचा

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देख सकते हैं कि टीम होटल मेंअभिषेक शर्मा को देखते ही महिला फैन बेकाबू हो गई और उसने जबरदस्ती उनका हाथ पकड़कर खींचा. लेडी फैन तो खिलाड़ी को देखकर बेहद उत्साहित थीं, लेकिन सुरक्षाकर्मियों से घिरे होने के बावजूद अभिषेक इस घटना से काफी परेशान नजर आए. इस घटना ने प्रशंसकों के बीच तीखी बहस छेड़ दी है, और कई लोग इसे सुरक्षा में स्पष्ट चूक बता रहे हैं.

इरफान पठान के साथ हो चुका है KISS वाला कांड

भारत में क्रिकेट को धर्म की तरह माना जाता है. भारतीय क्रिकेरों से फैंस बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं. हालांकि, प्यार और जिद में फर्क होता है, जिसे कुछ फैंस समझ नहीं पाते हैं. अभिषेक शर्मा को तो लड़की ने अपनी तरफ खींचा. शायद वो उनके साथ फोटो लेना चाहती हों, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत के एक पूर्व स्टार क्रिकेटर के साथ इससे भी बड़ा कांड हो चुका है.

ये घटना अगस्त, 2009 की है जब इरफान पठान क्रिकेट के मैदान पर जादई स्विंग के लिए जाने जाते थे. अभिषेक की तरफ इरफान की भी लड़कियों में फैन फॉलइंग बहुत ज्यादा थी. कोलकाता में एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान सबीना खातून नाम की एक महिला प्रशंसक ने इरफान को गले लगाने और KISS करने की कोशिश की. यह घटना मंच पर घटी जब महिला फैन ने उन्हें नीचे खींचकर चूमने का प्रयास किया. इरफान ने सफलतापूर्वक इस अनचाहे चुंबन से खुद को बचाया और उसे धक्का देकर दूर कर दिया, और इस घटना को असहज बताया.

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गरजा अभिषेक का बल्ला

अभिषेक शर्मा की बात करें तो शनिवार (25 अप्रैल) को सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 29 गेंदों पर 57 रनों की शानदार पारी खेली. आईपीएल 2026 में अभिषेक बैक टू बैक तीन फिफ्टी जड़ चुके हैं. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में उन्होंने ईशान किशन के साथ 55 गेंदों पर 132 रनों की मैच जिताऊ पार्टनरशिप की और सनराइजर्स हैदराबाद को लगातार चौथा मैच जिताने में अहम रोल निभाया. अभिषेक शर्मा इस सीजन अभी तक 8 पारियों में 212.29 की स्ट्राइक रेट से 380 रन बना चुके हैं और फिलहाल ऑरेंज कैप उन्हीं के सिर पर है.

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Ritesh Kumar

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