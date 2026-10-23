फुटबॉल के 'जादूगर' मेसी को बड़ा सम्मान: जानिए क्यों दिया गया प्रिंसेस ऑफ एस्टुरियस अवॉर्ड

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी को शुक्रवार (23 अक्टूबर) को स्पेन के ओविएडो में प्रतिष्ठित 'प्रिंसेस ऑफ एस्टुरियस अवॉर्ड फॉर स्पोर्ट्स' 2026 से सम्मानित किया गया. मेसी के आगमन पर सैकड़ों प्रशंसक उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े. इंटर मियामी के स्टार खिलाड़ी अपनी पत्नी एंटोनेला रोकुजो के साथ स्पेन पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने प्रशंसकों से मुलाकात की और कई लोगों को ऑटोग्राफ भी दिए.