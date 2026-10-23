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फुटबॉल के 'जादूगर' मेसी को बड़ा सम्मान: जानिए क्यों दिया गया प्रिंसेस ऑफ एस्टुरियस अवॉर्ड

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी को स्पेन के ओविएडो में प्रतिष्ठित 'प्रिंसेस ऑफ एस्टुरियस अवॉर्ड फॉर स्पोर्ट्स' 2026 से सम्मानित किया गया. मेसी के आगमन पर सैकड़ों प्रशंसक उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े.

Written ByRitesh Kumar
Published: Oct 23, 2026, 11:28 PM IST|Updated: Oct 23, 2026, 11:28 PM IST
फुटबॉल के 'जादूगर' मेसी को बड़ा सम्मान: जानिए क्यों दिया गया प्रिंसेस ऑफ एस्टुरियस अवॉर्ड
Image Credit: मेसी को बड़ा सम्मान: जानिए क्यों दिया गया प्रिंसेस ऑफ एस्टुरियस अवॉर्ड

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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