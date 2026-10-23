फुटबॉल के 'जादूगर' मेसी को बड़ा सम्मान: जानिए क्यों दिया गया प्रिंसेस ऑफ एस्टुरियस अवॉर्ड

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी को शुक्रवार (23 अक्टूबर) को स्पेन के ओविएडो में प्रतिष्ठित 'प्रिंसेस ऑफ एस्टुरियस अवॉर्ड फॉर स्पोर्ट्स' 2026 से सम्मानित किया गया. मेसी के आगमन पर सैकड़ों प्रशंसक उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े. इंटर मियामी के स्टार खिलाड़ी अपनी पत्नी एंटोनेला रोकुजो के साथ स्पेन पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने प्रशंसकों से मुलाकात की और कई लोगों को ऑटोग्राफ भी दिए.
लियोनेल मेसी को यह प्रतिष्ठित सम्मान उनके असाधारण फुटबॉल करियर, खेल भावना और सामाजिक योगदान के लिए दिया गया है. प्रिंसेस ऑफ एस्टुरियस फाउंडेशन की जूरी ने उनके शानदार खेल के साथ-साथ वंचित बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में किए गए उनके परोपकारी कार्यों की भी सराहना की.
मेसी का यह सम्मान इसलिए भी खास है, क्योंकि यह पहली बार है जब किसी फुटबॉलर को व्यक्तिगत रूप से प्रिंसेस ऑफ एस्टुरियस अवॉर्ड फॉर स्पोर्ट्स दिया गया है. इससे पहले फुटबॉल से जुड़ी टीमों और खिलाड़ियों को सामूहिक रूप से यह सम्मान मिल चुका है.
मेसी ने अपने करियर में मैदान पर उपलब्धियों के साथ विनम्रता, अनुशासन और टीम के प्रति प्रतिबद्धता से भी पहचान बनाई है. बार्सिलोना के लिए लंबे समय तक खेलने वाले इस स्टार खिलाड़ी ने क्लब फुटबॉल से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक अपनी अलग छाप छोड़ी है.
मेसी के स्पेन पहुंचने की खबर मिलते ही ओविएडो में प्रशंसकों के बीच उत्साह देखने को मिला. होटल के बाहर बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए मौजूद थे. मेसी ने भी प्रशंसकों को निराश नहीं किया और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने तथा ऑटोग्राफ देने के लिए समय निकाला.
मेसी ने इस सम्मान को लेकर खुशी और आभार जताया. उनके लिए यह उपलब्धि केवल फुटबॉल में हासिल की गई सफलताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके व्यक्तित्व और समाज के प्रति योगदान की पहचान भी है.
इस सम्मान से पहले मेसी ने अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का यादगार अंत किया. बेनिन के खिलाफ ब्यूनस आयर्स में खेले गए मुकाबले में अर्जेंटीना ने 3-0 से जीत दर्ज की. इस मैच में मेसी ने दो गोल में सहायता की और पेनल्टी पर एक गोल भी दागा.
मुकाबले के दूसरे हाफ में निकोलस ओटामेंडी ने मेसी की सहायता से पहला गोल किया. इसके बाद निको पाज ने दूसरा गोल दागा, जबकि मेसी ने पेनल्टी को गोल में बदलकर टीम की जीत पर मुहर लगा दी. इस तरह उन्होंने अपने अंतिम अंतरराष्ट्रीय मुकाबले को यादगार बना दिया.
अर्जेंटीना के लिए मेसी का सफर शानदार उपलब्धियों से भरा रहा. उनकी कप्तानी में टीम ने 2021 कोपा अमेरिका, 2022 फीफा विश्व कप और 2022 फाइनलिसिमा का खिताब जीता. इन सफलताओं ने उन्हें अर्जेंटीना के फुटबॉल इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में शामिल कर दिया.
प्रिंसेस ऑफ एस्टुरियस अवॉर्ड के साथ मेसी के करियर में एक और प्रतिष्ठित उपलब्धि जुड़ गई है. यह सम्मान दर्शाता है कि उनकी महानता केवल गोल करने और ट्रॉफियां जीतने तक सीमित नहीं, बल्कि खेल के जरिए समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने में भी है.