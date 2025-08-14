धोनी का छुआ था पैर...मैदान पर जीता 'थाला' का दिल, अब इस फैन की हो गई दर्दनाक मौत
धोनी का छुआ था पैर...मैदान पर जीता 'थाला' का दिल, अब इस फैन की हो गई दर्दनाक मौत

चेन्नई सुपर किंग्स के मैच में एक समर्थक ने सिक्योरिटी को चकमा देते हुए ग्राउंड पर एंट्री ले ली थी और धोनी के पैर छू कर अपनी दिली इच्छा पूरी की थी. अब इस फैंस से जुड़ी बुरी खबर सामने आ रही है.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 14, 2025, 04:59 PM IST
भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी के पीछे लोगों की दीवानगी भला किससे छिपी है. ऐसा कई बार हुआ जब कोई फैन उनसे मिलने के लिए ग्राउंड तक जा पहुचा है. ऐसा ही एक वाकया आईपीएल में हुआ था. चेन्नई सुपर किंग्स के मैच में एक समर्थक ने सिक्योरिटी को चकमा देते हुए ग्राउंड पर एंट्री ले ली थी और धोनी के पैर छू कर अपनी दिली इच्छा पूरी की थी. अब इस फैंस से जुड़ी बुरी खबर सामने आ रही है.

 

ये भी पढ़ें: जब कैप्टन होते हुए भी प्लेइंग 11 से बाहर बैठे रोहित...तो किसने किया सपोर्ट? इरफान पठान ने खोला चिट्ठा 

थाला के फैन की हुई मौत

दरअसल, धोनी के एक फैन जय जानी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है. आईपीएल 2024 के दौरान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए एक मैच में सिक्योरिटी को चकमा देते हुए ग्राउंड पर जा पहुचा था. ग्राउंड पर पहुंचकर वो धोनी के पैर छूने के लिए उनके पास जा खड़ा हो गया. अब इस फैन के मौत की खबर ने क्रिकेट जगत को सन्न कर दिया है.

धोनी के कट्टर फैन थे जानी

जानी ट्रैक्टर से अपने खेत जा रहे थे, अचानक ट्रैक्टर के पलटने से उनकी मौत हो गई. जानी गुजरात के भावनगर के रबारिका गांव के रहने वाले हैं. लोग उन्हें धोनी के समर्थक के रूप में जानते थे. जानी के सोशल मीडिया पर अच्छे फॉलोअर्स हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 18,000 फॉलोअर्स हैं और धोनी आशिक ऑफिशियल नाम से यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर 13,000 के ऊपर सब्सक्राइबर हैं.

18वां सीजन CSK के लिए था खराब

CSK आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक है. हालांकि, पिछला सीजन सीएसके के लिहाज से बेहद खराब रहा था. चेन्नई पहली बार अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर रही थी. सीएसके ने 14 मैच खेले थे. उसे 4 मैचों में जीत मिली थी. धोनी ने 14 मैचों की 13 पारियों में 135.46 के स्ट्राइक रेट से मात्र 196 रन बनाए थे. धोनी ने नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के चोटिल होने के बाद टीम की कमान संभाली थी. हालांकि, वह फ्रेंचाइजी को भाग्य को उस सीजन में नहीं बदल पाए थे.

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

;