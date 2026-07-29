4000+ रन... 350+ विकेट, महारिकॉर्ड बनाने से 2 कदम दूर जडेजा, टेस्ट क्रिकेट में ऐसा करिश्मा करने वाले बनेंगे केवल दूसरे लेफ्ट आर्म स्पिनर

IND vs SL 1st Test: भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से श्रीलंका के गॉल शहर के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत के महान ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा इस मैच में सिर्फ 2 विकेट लेते ही इतिहास रच देंगे. रवींद्र जडेजा की न्यूजीलैंड के महान लेफ्ट आर्म स्पिनर डैनियल विटोरी के स्पेशल क्लब में एंट्री हो जाएगी. इसी के साथ ही रवींद्र जडेजा का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में छा जाएगा.
भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में एक महान उपलब्धि हासिल करने की कगार पर हैं. 37 साल के रवींद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में 4,000 रन पहले ही पूरे कर चुके हैं. रवींद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में 4095 रन बनाने के अलावा 348 विकेट भी झटके हैं. श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से गॉल में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में 2 विकेट लेते ही रवींद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट पूरे कर लेंगे.
रवींद्र जडेजा यह उपलब्धि हासिल करते ही टेस्ट क्रिकेट में 4,000 या उससे ज्यादा रन बनाने के साथ-साथ 350 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले इतिहास के सिर्फ दूसरे लेफ्ट आर्म स्पिनर बन जाएंगे. अब तक पूरी दुनिया में केवल एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ही टेस्ट क्रिकेट में 4,000 या उससे ज्यादा रन बनाने के साथ-साथ 350 या उससे ज्यादा विकेट लेने का महारिकॉर्ड बना पाया है. न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर डैनियल विटोरी ने टेस्ट क्रिकेट में 4531 रन बनाने के अलावा 362 विकेट झटके हैं.
1. डैनियल विटोरी (न्यूजीलैंड) - 4531 रन और 362 विकेट
टेस्ट मैच खेले - 89
बल्ले से कुल रन बनाए - 4095
गेंद से कुल विकेट्स झटके - 348
रवींद्र जडेजा ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में अभी तक 4095 रन बनाने के अलावा 348 विकेट झटके हैं. भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में अभी तक अनिल कुंबले, रविचंद्रन अश्विन, कपिल देव और हरभजन सिंह ने ही 350 या उससे ज्यादा टेस्ट विकेट हासिल किए हैं. रवींद्र जडेजा ने टेस्ट मैचों में 15 बार पारी में 5 विकेट चटकाए हैं. इसके अलावा रवींद्र जडेजा ने 3 बार टेस्ट मैच में 10 या उससे ज्यादा विकेट्स झटके हैं. रवींद्र जडेजा की फिरकी से बचना श्रीलंकाई टीम के लिए बहुत मुश्किल होगा. भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने के मामले में दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबले टॉप पर हैं. अनिल कुंबले टेस्ट क्रिकेट में 619 विकेट हासिल कर चुके हैं.
1. अनिल कुंबले - 619 विकेट
2. रविचंद्रन अश्विन - 537 विकेट
3. कपिल देव - 434 विकेट
4. हरभजन सिंह - 417 विकेट
5. रवींद्र जडेजा - 348 विकेट