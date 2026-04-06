IPL का दुर्लभ रिकॉर्ड: शतक ठोका और हैट्रिक भी ली...आखिर किन 3 धुरंधरों ने किया ये 'चमत्कार'?

Century and hat-trick in IPL History: इन दिनों आईपीएल 2026 की धूम है. यह इस लीग के इतिहास का 19वां सीजन है. हर सीजन कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बनते हैं, जो रिकॉर्ड बुक में हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं. इस लीग के इतिहास में दर्जनों शतक लग चुके हैं, जबकि कई हैट्रिक भी पूरी हुई हैं. ये दोनों ऐसे कमाल हैं, जो बॉलर और बल्लेबाज अलग-अलग करते हैं, लेकिन तीन ऐसे धुरंधर हुए हैं, जिन्होंने इस लीग के इतिहास में शतक और हैट्रिक दोनों कमाल किए हैं. इन तीन धुरंधरों में से 2 तो 19वें सीजन में खेल रहे हैं, जबकि एक संन्यास ले चुका है.

आईपीएल के इतिहास में जिन तीन खिलाड़ियों ने शतक लगाने के साथ हैट्रिक भी ली है, उनमें तूफानी ओपनर रोहित शर्मा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन और मिस्ट्री स्पिनर सुनील नरेन का नाम है.

यह एक दुर्लभ रिकॉर्ड है, जिसका बनना आसान नहीं होता है, क्योंकि टी20 फॉर्मेट के आईपीएल में शतक लगाना बड़ी बात मानी जाती है, जबकि 3 गेंदों पर लगातार 3 विकेट लेना भी आसान नहीं होता. शतक और हैट्रिक का आईपीएल में ये वही क्लब है, जिसमें अगर किसी को भी एंट्री करनी है तो उसे एक तरह से चमत्कार करना होगा.

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IPL के इतिहास में शतक-हैट्रिक लेने वाले तीन धुरंधर

1. रोहित शर्मा

सबसे पहले यह कमाल हिटमैन यानी रोहित शर्मा ने किया था. उन्होंने साल 2009 के सीजन में डेक्कन चार्जर्स की ओर से खेलते हुए हैट्रिक पूरी की थी और उन्होंने अभिषेक नायर, हरभजन सिंह और जेपी डुमिनी को आउट किया था. फिर 2012 के सीजन में केकेआर के खिलाफ 109 रन बनाकर पहला शतक लगाया था. उनके नाम कुल 2 शतक हैं. दूसरी सेंचुरी 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आई थी, जब रोहित ने 105 रनों की नाबाद पारी खेली थी.

2. शेन वॉटसन

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज शेन वॉटसन सालों तक इस लीग में खेले. उन्होंने 2014 में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हैट्रिक ली थी. उस मैच में उन्होंने शिखर धवन, मोइसेस हेनरिक्स और कर्ण शर्मा को आउट किया था. उनके नाम इस लीग के इतिहास में 4 शतक भी दर्ज हैं. 2013 और 2015 में वह राजस्थान के लिए शतक जमा चुके थे, फिर 2018 में चेन्नई के लिए 2 शतक लगाए थे.

3. सुनील नरेन

इस लिस्ट में तीसरा नाम वेस्टइंडीज के मिस्ट्री स्पिनर सुनील नरेन का है, जिन्होंने 2013 में हैट्रिक ली थी. पंजाब किंग्स के खिलाफ उन्होंने डेविड हसी, अजहर महमूद और गुरकीरत सिंह मान को लगातार तीन गेंदों पर आउट किया था. फिर 2014 के सीजन में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपना पहला शतक (109 रन) ठोका था.

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