IND vs SA: गुवाहाटी टेस्ट के पहले दिन अफ्रीका ने बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, 148 साल के टेस्ट इतिहास में कभी नहीं हुआ था ऐसा

India vs South Africa 2nd Test: गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेला जा रहा है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रहे मैच के पहले दिन कुछ ऐसा हुआ जो 148 सालों के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था. साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट खोकर 247 रन बना दिए.

साउथ अफ्रीका ने गुवाहाटी टेस्ट के पहले दिन अनोखा रिकॉर्ड बना दिया. प्रोटियाज टीम के टॉप-4 बल्लेबाजों ने 35 या उससे अधिक रन बनाए. हालांकि, इनमें से कोई बल्लेबाज पचास का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर सका. एडेन मार्करम ने (38 रन), रयान रिकेल्टन (35 रन), ट्रिस्टन स्टब्स (49 रन) और टेम्बा बावुमा ने (41 रन) बनाए।

साउथ अफ्रीका ने बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड

इसी के साथ गुवाहाटी टेस्ट की पहली पारी में साउथ अफ्रीका ने अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. दरअसल, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी टीम की पारी में शीर्ष चार में से प्रत्येक ने 35 या उससे अधिक रन बनाए, लेकिन उनमें से कोई भी 50 रन का आंकड़ा नहीं छू सका. पहले दिन ट्रिस्टन स्टब्स ने सबसे ज्यादा प्रभावित करते हुए 49 रन बनाए. हालांकि, वो अर्धशतक से चूक गए और कुलदीप यादव का शिकार बने.

IND vs SA: पहले दिन के खेल का हाल

गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट में सिक्का एक बार फिर साउथ अफ्रीका के पक्ष में गिरा और बावुमा ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया. शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में टीम इंडिया की कमान ऋषभ पंत संभाल रहे हैं. साउथ अफ्रीका ने पहले दिन के स्टंप तक 6 विकेट खोकर 247 रन बनाए. क्रीज पर फिलहाल सेनुरन मुथुसामी (25 रन) और काइल वेरेने (01 रन) बनाकर नाबाद हैं. भारत की तरफ से स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने सबसे अधिक 3 विकेट चटकाए. बुमराह, सिराज और रवींद्र जडेजा ने 1-1 विकेट हासिल किए.

बता दें कि दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत 0-1 से पीछे है. कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने 30 रनों से जीत हासिल की थी. टीम इंडिया सीरीज जीत तो नहीं सकती, लेकिन किसी कीमत पर हारना नहीं चाहेगी.

