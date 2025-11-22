Advertisement
trendingNow13014351
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs SA: गुवाहाटी टेस्ट के पहले दिन अफ्रीका ने बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, 148 साल के टेस्ट इतिहास में कभी नहीं हुआ था ऐसा

IND vs SA 2nd Test: साउथ अफ्रीका ने गुवाहाटी टेस्ट के पहले दिन अनोखा रिकॉर्ड बना दिया. प्रोटियाज टीम के टॉप-4 बल्लेबाजों ने 35 या उससे अधिक रन बनाए. हालांकि, इनमें से कोई बल्लेबाज पचास का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर सका. एडेन मार्करम ने (38 रन), रयान रिकेल्टन (35 रन), ट्रिस्टन स्टब्स (49 रन) और टेम्बा बावुमा ने (41 रन) बनाए।

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 22, 2025, 04:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs SA: गुवाहाटी टेस्ट के पहले दिन अफ्रीका ने बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, 148 साल के टेस्ट इतिहास में कभी नहीं हुआ था ऐसा

India vs South Africa 2nd Test: गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेला जा रहा है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रहे मैच के पहले दिन कुछ ऐसा हुआ जो 148 सालों के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था. साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट खोकर 247 रन बना दिए. 

साउथ अफ्रीका ने गुवाहाटी टेस्ट के पहले दिन अनोखा रिकॉर्ड बना दिया. प्रोटियाज टीम के टॉप-4 बल्लेबाजों ने 35 या उससे अधिक रन बनाए. हालांकि, इनमें से कोई बल्लेबाज पचास का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर सका. एडेन मार्करम ने (38 रन), रयान रिकेल्टन (35 रन), ट्रिस्टन स्टब्स (49 रन) और टेम्बा बावुमा ने (41 रन) बनाए।

साउथ अफ्रीका ने बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड 

इसी के साथ गुवाहाटी टेस्ट की पहली पारी में साउथ अफ्रीका ने अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. दरअसल, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी टीम की पारी में शीर्ष चार में से प्रत्येक ने 35 या उससे अधिक रन बनाए, लेकिन उनमें से कोई भी 50 रन का आंकड़ा नहीं छू सका. पहले दिन ट्रिस्टन स्टब्स ने सबसे ज्यादा प्रभावित करते हुए 49 रन बनाए. हालांकि, वो अर्धशतक से चूक गए और कुलदीप यादव का शिकार बने. 

Add Zee News as a Preferred Source

IND vs SA: पहले दिन के खेल का हाल

गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट में सिक्का एक बार फिर साउथ अफ्रीका के पक्ष में गिरा और बावुमा ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया. शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में टीम इंडिया की कमान ऋषभ पंत संभाल रहे हैं. साउथ अफ्रीका ने पहले दिन के स्टंप तक 6 विकेट खोकर 247 रन बनाए. क्रीज पर फिलहाल सेनुरन मुथुसामी (25 रन) और काइल वेरेने (01 रन) बनाकर नाबाद हैं. भारत की तरफ से स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने सबसे अधिक 3 विकेट चटकाए. बुमराह, सिराज और रवींद्र जडेजा ने 1-1 विकेट हासिल किए.

बता दें कि दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत 0-1 से पीछे है. कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने 30 रनों से जीत हासिल की थी. टीम इंडिया सीरीज जीत तो नहीं सकती, लेकिन किसी कीमत पर हारना नहीं चाहेगी.

ये भी पढ़ें: ट्रेविस हेड ने बदल दिया एशेज का इतिहास, अंग्रेजों को 'बैजबॉल' स्टाइल में पीटकर बना दिया ये महारिकॉर्ड

 

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

ind vs sa 2nd test

Trending news

'मेड-इन-चाइना' वाले...', तेजस क्रैश पर पाक ट्रोलर्स को प्रियंका चतुर्वेदी का जवाब
Dubai Tejas Crash
'मेड-इन-चाइना' वाले...', तेजस क्रैश पर पाक ट्रोलर्स को प्रियंका चतुर्वेदी का जवाब
सिद्धारमैया के इलाके में महिला अफसर ने की सुसाइड की कोशिश! आखिर किस बात का था डर?
karnataka
सिद्धारमैया के इलाके में महिला अफसर ने की सुसाइड की कोशिश! आखिर किस बात का था डर?
बंगाल में महिला BLO की मौत से मचा हड़कंप, परिवारवालों ने लगाया SIR वर्कलोड का आरोप
Sir
बंगाल में महिला BLO की मौत से मचा हड़कंप, परिवारवालों ने लगाया SIR वर्कलोड का आरोप
पंजाब से हथियारों की बड़ी खेप बरामद, जांच में सामने आया इंटरनेशनल कनेक्शन
Smuggling
पंजाब से हथियारों की बड़ी खेप बरामद, जांच में सामने आया इंटरनेशनल कनेक्शन
देश में गद्दारों की लंबी फेरहिस्त, एक क्लिक में जानिए दिल्ली ब्लास्ट का वीकेंड अपडेट
Delhi blast
देश में गद्दारों की लंबी फेरहिस्त, एक क्लिक में जानिए दिल्ली ब्लास्ट का वीकेंड अपडेट
न्यूट्रल अंपायर बैटिंग कर रहा... SIR को लेकर कांग्रेस का ECI पर हमला; प्लान भी बताया
Sir
न्यूट्रल अंपायर बैटिंग कर रहा... SIR को लेकर कांग्रेस का ECI पर हमला; प्लान भी बताया
तिरुपत्ति मंदिर में नकली घी से बने 200000000 लड्डू, VVIP समेत आम आदमी समेत सबने खाए
Tirupati mandir
तिरुपत्ति मंदिर में नकली घी से बने 200000000 लड्डू, VVIP समेत आम आदमी समेत सबने खाए
अहमदाबाद धमाकों से भी जुड़ा था 'अल-फलाह' का नाम, अब अल्पसंख्यक दर्जे पर मिला नोटिस
Al-Falah University
अहमदाबाद धमाकों से भी जुड़ा था 'अल-फलाह' का नाम, अब अल्पसंख्यक दर्जे पर मिला नोटिस
ना बैंड ना बाजा...अस्पताल का इमरजेंसी वॉर्ड बना शादी का मंडप, पूरा सोशल मीडिया हैरान
marriage in hospital
ना बैंड ना बाजा...अस्पताल का इमरजेंसी वॉर्ड बना शादी का मंडप, पूरा सोशल मीडिया हैरान
दिल्ली में दूसरी वारदात से पहले पकड़ी गई मौत की मंडी! पाक-चीन-तुर्की की चाल बेनकाब
Delhi News
दिल्ली में दूसरी वारदात से पहले पकड़ी गई मौत की मंडी! पाक-चीन-तुर्की की चाल बेनकाब