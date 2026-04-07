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Hindi Newsक्रिकेटTest क्रिकेट का अनोखा रिकॉर्ड....43 बार 0 पर आउट हुआ ये क्रिकेटर...फिर भी सम्मान से लिया जाता है नाम, वजह है बेहद खास

Test क्रिकेट का अनोखा रिकॉर्ड....43 बार 0 पर आउट हुआ ये क्रिकेटर...फिर भी सम्मान से लिया जाता है नाम, वजह है बेहद खास

A Unique Record in Test Cricket: 132 टेस्ट मैचों के करियर में यह बल्लेबाज 43 बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटा. मतलब यह कि औसतन हर तीसरी टेस्ट पारी में वह 'डक' का शिकार हुआ, लेकिन कमाल की बात यह है कि वह जितनी बार जीरो पर आउट हुए, उससे कहीं ज्यादा बार उन्होंने अपनी टीम के लिए अंत तक हार न मानते हुए 'नॉट आउट' रहने का जज्बा भी दिखाया.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 07, 2026, 06:25 PM IST
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फोटो क्रेडिट- AI
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A Unique Record in Test Cricket: क्रिकेट का फॉर्मेट कोई भी हो, जीरो पर आउट होना किसी भी बल्लेबाज के लिए एक दाग की तरह होता है. हर बल्लेबाज चाहता है कि वह क्रीज पर जाए और कभी भी जीरो पर आउट न हो. क्रिकेट की भाषा में इसे 'डक' कहते हैं. जिस खिलाड़ी के नाम जितने डक जुड़ते हैं, उसका करियर उतना ही दागदार माना जाता है, लेकिन एक ऐसा क्रिकेटर है, जो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट हुआ, इसके बाद भी उसका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है.

यह रिकॉर्ड उस खिलाड़ी के नाम दर्ज है, जिसने अपनी घातक गेंदबाजी से दुनिया के महानतम बल्लेबाजों की गिल्लियां बिखेरीं, लेकिन जब खुद बल्ला थामकर क्रीज पर उतरा, तो एक ऐसा 'अनचाहा' कीर्तिमान बना दिया, जिसे कोई बल्लेबाज याद नहीं रखना चाहेगा. लेकिन वह कहते हैं ना कि कुछ रिकॉर्ड्स खिलाड़ी की 'नाकामी' नहीं, बल्कि उसके खेल के प्रति समर्पण की एक अलग कहानी कहते हैं. यह रिकॉर्ड भी इसका सटीक उदाहरण है.

आखिर कौन है ये दिग्गज?

हम बात कर रहे हैं वेस्टइंडीज के दिग्गज तेज गेंदबाज कोर्टनी वॉल्श की, जिनके नाम टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने का अनचाहा रिकॉर्ड है. यह वही वॉल्श हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे पहले 500 विकेट का आंकड़ा छुआ था. उनका काम गेंद से विकेट लेना था, जो उन्होंने बखूबी किया भी, लेकिन उनके शानदार करियर के साथ 43 बार शून्य यानी डक पर आउट होने का एक 'काला अध्याय' भी जुड़ा.

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टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीरो पर आउट होने वाले दिग्गज

1. कर्टनी वॉल्श (वेस्टइंडीज) - 132 मैचों में 43 बार

2. स्टुअर्ट ब्रॉड (इंग्लैंड) - 167 मैचों में 39 बार

3. क्रिस मार्टिन (न्यूजीलैंड) - 71 मैचों में 36 बार

4. ग्लेन मैक्ग्रा (ऑस्ट्रेलिया) - 124 टेस्ट में 35 बार

5. ईशांत शर्मा (भारत) - 142 टेस्ट में 34 बार

सम्मान के साथ लिया जाता है नाम

कोर्टनी वॉल्श अक्सर अपनी टीम के लिए अंतिम छोर पर दीवार बनकर खड़े हो जाते थे, भले ही उनके बल्ले से रन न निकलें. यही वजह है कि वह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा 61 बार नाबाद रहे. यह अपने आप में बड़ी बात है. यही वजह है कि भले ही उनके नाम सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने का रिकॉर्ड दर्ज है, लेकिन जब भी उनके नाम का जिक्र होता है, तो टेस्ट क्रिकेट में उनके योगदान और एफर्ट के लिए उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है.

कैसा रहा कर्टनी वॉल्श का टेस्ट करियर?

दाएं हाथ के घातक गेंदबाज कर्टनी वॉल्श भले ही बल्ले से 'जीरो' साबित हुए हों, लेकिन अपनी गेंद से वह हमेशा 'हीरो' रहे और वेस्टइंडीज क्रिकेट के सुनहरे दौर के सबसे बड़े योद्धा बने रहे. उन्होंने 1984 से लेकर 2001 तक वेस्टइंडीज के लिए 132 मैचों में 519 शिकार किए. 37 रन देकर 7 विकेट उनकी एक पारी का बेस्ट गेंदबाजी आंकड़ा है. एक मैच में वह 55 रन देकर 13 शिकार कर चुके हैं. अपने करियर में उन्होंने 22 दफा 5 विकेट जबकि 3 बार 10 विकेट निकाले हैं.

कर्टनी वॉल्श एक महान गेंदबाज थे, इसलिए बल्लेबाजी में उनका हाथ हमेशा तंग रहा. उनके पूरे टेस्ट करियर का बल्लेबाजी औसत मात्र 7.54 रहा. उन्होंने अपने पूरे करियर में कुल 932 रन बनाए, लेकिन कभी एक अर्धशतक (Half-century) तक नहीं जड़ पाए. उनका उच्चतम स्कोर 30 रन रहा.

ये भी पढ़ें: (T20 में असंभव जैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड....49 गेंदों में 150 रन, अकेले ही उड़ाए 19 छक्के...गेंदबाजों पर मिसाइल की तरह बरसा ये खूंखार बल्लेबाज)

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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