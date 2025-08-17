'एक बहुत ही कठिन फैसला', करुण नायर ने इंग्लैंड दौरे के बाद किया हैरान, वर्ल्ड क्रिकेट में मच गई सनसनी
Advertisement
trendingNow12884543
Hindi Newsक्रिकेट

'एक बहुत ही कठिन फैसला', करुण नायर ने इंग्लैंड दौरे के बाद किया हैरान, वर्ल्ड क्रिकेट में मच गई सनसनी

करूण नायर को 8 साल बाद भारत की टेस्ट टीम में मौका मिला था, लेकिन वह इस मौके को भुना नहीं पाए. करुण नायर ने एक के बाद एक सुनहरे मौकों को बर्बाद कर दिया. इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में करूण नायर बुरी तरह नाकाम साबित हुए. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान करूण नायर ने 8 पारियों में 0, 20, 31, 26, 40, 14, 57 और 17 रन के स्कोर ही बनाए.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 17, 2025, 08:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'एक बहुत ही कठिन फैसला', करुण नायर ने इंग्लैंड दौरे के बाद किया हैरान, वर्ल्ड क्रिकेट में मच गई सनसनी

करूण नायर को 8 साल बाद भारत की टेस्ट टीम में मौका मिला था, लेकिन वह इस मौके को भुना नहीं पाए. करुण नायर ने एक के बाद एक सुनहरे मौकों को बर्बाद कर दिया. इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में करूण नायर बुरी तरह नाकाम साबित हुए. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान करूण नायर ने 8 पारियों में 0, 20, 31, 26, 40, 14, 57 और 17 रन के स्कोर ही बनाए. अटकलें हैं कि करूण नायर ने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल लिया है. इंग्लैंड दौरे के बाद दाएं हाथ के बल्लेबाज करूण नायर का भारतीय टेस्ट टीम से पत्ता कट सकता है. करूण नायर ने भारत के लिए 10 टेस्ट मैचों में 41.35 की औसत से 579 रन बनाए, जिसमें नाबाद 303 रनों की ऐतिहासिक पारी शामिल है.

जो हुआ उसे भूल जाऊं और... करियर पर लटकी तलवार! लेकिन नहीं मान रहा हार, तिहरे शतकवीर ने फिर भरी हुंकार

करुण नायर ने इंग्लैंड दौरे के बाद किया हैरान

करूण नायर ने हाल ही में अपने एक बड़े बयान से हर किसी को हैरान कर दिया है. पिछले घरेलू सीजन में करुण नायर के कारनामे हर किसी को याद हैं. करुण नायर ने ढेरों रन बनाए और सभी प्रारूपों में कुल 9 शतक जड़े. करुण नायर के इस प्रदर्शन ने न केवल उनकी टीम विदर्भ को एक और रणजी ट्रॉफी खिताब जीतने में मदद की, बल्कि टीम इंडिया में भी उनकी वापसी हो गई. हालांकि पिछले महीने पता चला कि करुण नायर ने 2025-2026 के घरेलू सीजन से पहले अपनी पुरानी टीम कर्नाटक में लौटने का फैसला किया है. करुण नायर ने उस विदर्भ टीम का साथ छोड़ने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने रन बनाकर टीम इंडिया में वापसी की थी. करुण नायर 2025-2026 सीजन में कर्नाटक के लिए फिर से खेलते नजर आएंगे. इसके लिए करुण नायर को एसोसिएशन से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मिल गया है.

करुण नायर OUT...इंग्लैंड से आते ही कप्तान बने ध्रुव जुरेल, IPL चैंपियन रजत पाटीदार उपकप्तान, देखें स्क्वॉड

'एक बहुत ही कठिन फैसला'

करूण नायर ने एएनआई से बात करते हुए अपने इस फैसले के बारे में बताया. करूण नायर ने कहा कि यह वाकई मुश्किल फैसला था, लेकिन निजी कारणों से उन्हें यह फैसला लेना पड़ा. घर पर हालात और भी मुश्किल थे. इसलिए मुझे यह फैसला लेना पड़ा. मैंने उनसे (विदर्भ से) अच्छी बातचीत की और उन्हें समझाया कि मैं पिछले दो सालों से विदर्भ द्वारा मुझे दिए गए अवसर के लिए उनका बहुत आभारी हूं. जाहिर है, वे थोड़े निराश थे. लेकिन, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने उन्हें समझाया कि इसकी कोई और वजह नहीं थी.' कर्नाटक में अपनी वापसी से करूण नायर बहुत उत्साहित हैं.

करुण नायर को मौका मिलेगा या नहीं?

इंग्लैंड दौरे के बाद भारत अक्टूबर-नवंबर में वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के साथ घरेलू सीजन की शुरुआत करेगा. हालांकि, करूण नायर को मौका मिलेगा या नहीं यह बड़ा सवाल है. करूण नायर ने कहा, 'मैं बहुत आगे के बारे में नहीं सोच रहा हूं. मैं बस दिन-ब-दिन आगे बढ़ रहा हूं. आप जानते हैं कि मैं उन सभी चीजों पर काम करने की कोशिश कर रहा हूं, जिन पर मैं काम कर सकता हूं और पिछली सीरीज से सीख रहा हूं. और फिर, जैसे-जैसे समय आएगा, हमें पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है. लेकिन मेरे लिए, यह दिन-ब-दिन खुद पर काम करने और हर दिन अपनी फिटनेस में सुधार करने के बारे में है.'

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Karun Nair

Trending news

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का आतंक, मंडी में फटा बादल, मचा हाहाकार
mandi cloudburst
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का आतंक, मंडी में फटा बादल, मचा हाहाकार
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
vice president election
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
Brahmos Missile
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
Weather
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
Dashrath Manjhi
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
Shubhanshu shukla
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
कर्नाटक का किंग कौन? MLA का दावा, दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे CM, नोटिस जारी
karnataka
कर्नाटक का किंग कौन? MLA का दावा, दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे CM, नोटिस जारी
DU से 'इकबाल का पन्ना' हटेगा! इकबाल... भारत के लिए जिन्ना से भी ज्यादा खतरनाक थे?
NCERT Partition
DU से 'इकबाल का पन्ना' हटेगा! इकबाल... भारत के लिए जिन्ना से भी ज्यादा खतरनाक थे?
इस किताब को आग लगा दो... NCERT के मॉड्यूल पर भड़की कांग्रेस, BJP ने दिया जवाब
NCERT Partition Module
इस किताब को आग लगा दो... NCERT के मॉड्यूल पर भड़की कांग्रेस, BJP ने दिया जवाब
विभाजन का विलेन किसका हीरो; इस राज्य में 'जिन्ना जिंदाबाद' के नारे किसने लगाए?
Jinnah
विभाजन का विलेन किसका हीरो; इस राज्य में 'जिन्ना जिंदाबाद' के नारे किसने लगाए?
;