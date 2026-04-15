याददाश्त ने छोड़ा साथ, अब नई आफत का खतरा...विनोद कांबली की सेहत पर आया डराने वाला अपडेट

worrying update on Vinod Kambli health: भारत के पूर्व क्रिकेटर और महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त विनोद कांबली अपनी सेहत को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं. जिन कांबली ने कभी सचिन के साथ मिलकर भारत के लिए रनों की बारिश की थी, वो आज अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. उनकी सेहत पर ताजा अपडेट ये है कि वो ना सिर्फ गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, बल्कि अब याददाश्त भी उनका साथ छोड़ रही है. वो अपनों को पहचान तो लेते हैं, लेकिन वक्त पर खुद की दवा लेना भूल जाते हैं. बताया जा रहा है कि दोस्तों की मदद और सचिन तेंदुलकर के पर्दे के पीछे से जारी साथ के बावजूद कांबली के सिर पर अब एक नई आफत की तलवार लटक गई है.

कांबली के करीबी दोस्त मार्कस कूटो ने 'हिंदुस्तान टाइम्स' को दिए एक इंटरव्यू में विनोद कांबली की मौजूदा सेहत के बारे में बड़ा खुलासा किया है. कूटो ने बताया कि कांबली अब चल तो पा रहे हैं, लेकिन उनकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है. वह चीजों को टुकड़ों में ही याद कर पाते हैं. इलाज के बाद उनकी सेहत में सुधार हुआ है, लेकिन वे अभी भी पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं हैं.

कूटो ने बताया कि कांबली ने शराब पीना तो छोड़ दिया है, लेकिन मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे कभी-कभी भूल जाते हैं कि उन्हें धूम्रपान (स्मोकिंग) नहीं करना चाहिए. इस वजह से उन पर अब 'ब्रेन स्ट्रोक' का गंभीर खतरा मंडरा रहा है. 54 साल के कांबली पिछले साल ठाणे के एक अस्पताल में यूरिनरी इन्फेक्शन के इलाज के बाद से धीरे-धीरे रिकवर कर रहे हैं.

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विनोद कांबली करीब 18 महीने पहले मुंबई में कोच रमाकांत आचरेकर के स्मारक के अनावरण के कार्यक्रम में पहुंचे थे. तब उनकी हालत देख हर कोई दंग था. वे अपने दोस्त सचिन तेंदुलकर का हाथ पकड़कर लड़खड़ाते हुए चल रहे थे, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे. इसके बाद भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर, कपिल देव और उनके तमाम साथियों ने कांबली की मदद के लिए अपने हाथ आगे किए थे.

विनोद के दिमाग में क्लॉट बना

कांबली के करीबी दोस्त मार्कस कूटो ने बताया है कि 'मैंने कांबली के क्रिकेटर दोस्तों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जो उनकी आर्थिक मदद करते हैं. उनकी याददाश्त अच्छी नहीं है, लेकिन पिछले छह महीनों में यह और खराब भी नहीं हुई है. विनोद के दिमाग में एक क्लॉट (खून का थक्का) है, जिसे अब हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि शुरुआत में सावधानी नहीं बरती गई. डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें कभी भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है.'

ऑटो चालकों से मांगते हैं सिगरेट

मार्कस ने बताया कि विनोद ने शराब छोड़ दी है, लेकिन कभी-कभी जब वे नीचे टहलने जाते हैं, तो राहगीरों या ऑटो चालकों से सिगरेट मांग लेते हैं. लोग उन्हें 'महान विनोद कांबली' समझकर सिगरेट दे देते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वे उनकी कितनी बड़ी हानि कर रहे हैं. अब खतरा उनके दिल या लिवर को नहीं, बल्कि दिमाग को है. मार्कस ने बताया कि डॉक्टर आदिल चागला (जो खुद एक क्रिकेटर रहे हैं) ने चेतावनी दी है कि अगर सिगरेट पीना जारी रखा तो अगला चरण ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है.

पुनर्वास (Rehab) की योजना क्यों सफल नहीं हुई?

विनोद कांबली को दिसंबर 2024 में कपिल देव की ओर से रिहैब का ऑफर आया था और 1983 की विश्व कप टीम ने फंड जुटाने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ कारणों से बात नहीं बनी. मार्कस कूटो ने बताया कि वे कांबली को पनवेल के एक अस्पताल में 11 महीने रखना चाहते थे, जिसका खर्च 1 लाख रुपये महीना था, लेकिन इसके लिए फंड नहीं मिल पाया. कपिल देव ने उन्हें हरियाणा के रिहैब सेंटर में बुलाने का सुझाव दिया था, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार कांबली को रिहैब से ज्यादा चिकित्सा देखभाल (Medical Care) की जरूरत थी, क्योंकि मामला ब्रेन स्ट्रोक का था. फंड की कमी के कारण उनका इलाज 'ब्रीच कैंडी' जैसे बड़े अस्पताल में जारी नहीं रखा जा सका. मार्कस ने बताया कि ब्रीच कैंडी में वे 60% तक ठीक हो गए थे, लेकिन हमारे पास पैसे कम थे. दोस्त बारी-बारी से एक-एक दिन का खर्च उठाते थे, लेकिन यह रोज मुमकिन नहीं था. अब हम बस यही उम्मीद करते हैं कि उनकी हालत स्थिर रहे और ज्यादा न बिगड़े.

लंबे वक्त के बाद आइसक्रीम के लिए ऐड शूट किया

मार्कस कूटो ने बताया कि कांबली अब अधिकतर वक्त अपने घर पर बिताते हैं और अपने दो बच्चों के साथ खेलते हैं. हालांकि, याददाश्त कमजोर होने के कारण वे अक्सर अपनी दवाइयां समय पर लेना भूल जाते हैं. सकारात्मक बात यह है कि कांबली ने दशकों बाद हाल ही में 'दिनशॉ' आइसक्रीम के लिए एक विज्ञापन शूट किया है, जो जल्द ही स्क्रीन पर दिखेगा. उन्होंने अब बिना किसी सहारे के चलना भी शुरू कर दिया है. उनके पैरों की मांसपेशियों में ताकत लाने के लिए जल्द ही एक फिजियो की व्यवस्था की जाएगी. कूटो ने यह भी कन्फर्म किया है कि सचिन तेंदुलकर भी पर्दे के पीछे से लगातार उनकी मदद कर रहे हैं.

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