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World Cup 2027: रवि शास्त्री ने 2027 वर्ल्ड कप के लिए चुनी भारत की टीम, आकाश चोपड़ा ने 'हटके' टीम को दिए कितने मार्क्स?

ICC ODI World Cup 2027: वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए रवि शास्त्री ने अपनी पसंदीदा भारतीय टीम चुनी है. आकाश चोपड़ा ने इस टीम को 8/10 अंक दिए, लेकिन क्या सच में होगी शमी और भुवनेश्वर कुमार की वापसी

Written ByRohit Raj
Published: Aug 06, 2026, 09:30 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:30 PM IST
World Cup 2027: रवि शास्त्री ने 2027 वर्ल्ड कप के लिए चुनी भारत की टीम, आकाश चोपड़ा ने 'हटके' टीम को दिए कितने मार्क्स?
Image Credit: यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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