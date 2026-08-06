World Cup 2027: रवि शास्त्री ने 2027 वर्ल्ड कप के लिए चुनी भारत की टीम, आकाश चोपड़ा ने 'हटके' टीम को दिए कितने मार्क्स?

ICC ODI World Cup: 2027 का वनडे वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में अक्टूबर-नवंबर के दौरान खेला जाना है. टूर्नामेंट में अभी समय है, लेकिन टीमों ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है. भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर तो काफी हद तक सेट लग रहा है, लेकिन गेंदबाजी आक्रमण और मिडिल ऑर्डर को लेकर अभी भी काफी अनिश्चितता बनी हुई है. भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने अपनी एक संभावित टीम चुनी है, जिसने सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरी हैं.
रवि शास्त्री ने टीम की कमान शुभमन गिल को सौंपी है, जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली पर भी भरोसा जताया है. उन्होंने ऋषभ पंत, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है. पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने शास्त्री की इस टीम का विश्लेषण करते हुए इसे मुंबईया स्टाइल में एक "हटके" (बिल्कुल अलग) टीम बताया है.
आकाश चोपड़ा का कहना है कि यशस्वी जायसवाल के पास वनडे में दो शतक जरूर हैं, लेकिन क्या उनकी जगह पक्की होगी, यह एक बड़ा सवाल है. वहीं ऋषभ पंत को लेकर उन्होंने कहा कि पंत को हाल के दिनों में वनडे में सही मौका नहीं मिला है, जबकि ईशान किशन फिलहाल शानदार फॉर्म में हैं.
स्पिन विकल्पों के लिए शास्त्री ने वॉशिंगटन सुंदर या नीतीश कुमार रेड्डी जैसे युवाओं के बजाय अनुभव को प्राथमिकता दी है. उन्होंने दो अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल को अपनी टीम में चुना है. इसके अलावा शास्त्री की टीम में हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव भी प्रमुख स्पिन विकल्पों के तौर पर शामिल हैं.
तेज गेंदबाजी और स्पिन आक्रमण में शास्त्री ने जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव के साथ-साथ मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार को भी रखा है. आकाश चोपड़ा के अनुसार बुमराह, सिराज और कुलदीप का चयन तो तय है, लेकिन शमी और भुवनेश्वर कुमार दोनों को एक साथ रखना काफी दिलचस्प फैसला है. गौरतलब है कि अश्विन ने भी दक्षिण अफ्रीकी परिस्थितियों के लिए भुवनेश्वर कुमार की स्विंग गेंदबाजी का समर्थन किया है.
आकाश चोपड़ा ने रवि शास्त्री की इस टीम को 10 में से 8 रेटिंग दी है. हालांकि, उन्हें संदेह है कि चयनकर्ता वास्तव में इस टीम को चुनेंगे या नहीं. आकाश चोपड़ा का मानना है कि इस 15 सदस्यीय टीम में एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज की कमी है और यह टीम तभी मुमकिन है जब रवि शास्त्री खुद चयनकर्ता बन जाएं. शास्त्री की यह टीम शमी, भुवनेश्वर, जायसवाल और पंत की मौजूदगी के कारण दूसरों से बिल्कुल अलग नजर आती है.