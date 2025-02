छावा का फैन बना पूर्व क्रिकेटर, पूछा- संभाजी महाराज के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया? औरंगजेब रोड पर उठाए सवाल

Vicky Kaushal Chhaava Movie: विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' 2025 की बॉलीवुड की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने की उम्मीद है. मराठी उपन्यास 'छावा' पर आधारित यह फिल्म मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है. विक्की ने शिवाजी के सबसे बड़े बेटे संभाजी महाराज की भूमिका निभाई है. उनके किरदार को काफी पसंद किया जा रहा है. लोग सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिंग की बात कर रहे हैं.

आकाश चोपड़ा ने उठाए सवाल

फिल्म देखने के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा भी उनके फैन बन गए. आकाश ने इसके अलावा कुछ सवाल भी उठाए हैं. उन्होंने पूछा है कि स्कूलों में संभाजी महाराज के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है. आकाश ने एक्स पर लिखा, ''आज छावा देखी. बहादुरी, निस्वार्थता और कर्तव्य की भावना की अविश्वसनीय कहानी. वास्तविक प्रश्न - हमें स्कूल में छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बिल्कुल भी क्यों नहीं पढ़ाया गया? कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है!!!''

औरंगजेब रोड पर भी जताई आपत्ति

आकाश ने अकबर और औरंगजेब सहित मुगल शासकों को दी जाने वाली प्रशंसा के साथ इसका विरोध किया. उन्होंने आगे कहा, ''हमें हालांकि यह भी पता चला कि अकबर एक महान और निष्पक्ष सम्राट थे और यहां तक ​​कि दिल्ली में औरंगजेब रोड नाम की एक बहुत ही प्रमुख सड़क भी है. ऐसा क्यों और कैसे हुआ??''

