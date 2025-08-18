'टेस्ट कप्तान हैं फिर भी...' Asia Cup में गिल के स्पॉट पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान, बुमराह पर भी दिया जोर
Hindi Newsक्रिकेट

'टेस्ट कप्तान हैं फिर भी...' Asia Cup में गिल के स्पॉट पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान, बुमराह पर भी दिया जोर

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड के ऐलान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. कुछ ही घंटो में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की तरफ से टीम इंडिया का ऐलान हो जाएगा. टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की जगह पर संशय बना हुआ है. इस मुद्दे पर पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भी अपने विचार रख दिए हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 18, 2025, 11:45 PM IST
Shubman Gill
Shubman Gill

टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन

शुभमन गिल ने इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज में भी रनों का अंबार खड़ा कर दिया. उन्होंने एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन ठोकने के मामले में कई रिकॉर्ड्स तोड़े. इसके बावजूद एशिया कप स्क्वाड में जगह को लेकर इन फॉर्म गिल बड़ा मुद्दा साबित होते नजर आ रहे हैं. टेस्ट कप्तान होते हुए उनकी एशिया कप में जगह मुश्किल है, इस टॉपिक पर बात करते हुए आकाश चोपड़ा ने हैरानी जताई. 

क्या बोले आकाश चोपड़ा?

आकाश चोपड़ा ने एनआई से बात करते हुए कहा, 'प्रतिभा की गहराई इतनी ज्यादा है कि अगर आप टेस्ट कप्तान (शुभमन गिल) भी हैं और कई रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, तो भी किसी दूसरे फॉर्मेट में आपकी जगह पक्की नहीं है. यह एक मुश्किल चयन होगा. हमने पिछले 20 टी20 मैचों में से 17 जीते हैं.' आकाश चोपड़ा ने बुमराह के चयन पर भी जोर दिया. 

ये भी पढे़ं.6, 6, 6, 6, 6,6.. अटूट रिकॉर्ड: 520 का स्ट्राइक रेट और 9 गेंद में अर्धशतक, इंटरनेशनल क्रिकेट में अमर रहेगा ये अजूबा! कौन था ये बल्लेबाज?

वर्कलोड के रडार में रहे बुमराह

इंग्लैंड दौरे पर बुमराह वर्कलोड के चलते बड़ा मुद्दा साबित हुए थे. उन्होंने 5 में से तीन टेस्ट मैच ही खेले. आकाश चोपड़ा ने उनके चयन को लेकर जोर दिया. उन्होंने आगे कहा, 'वह एक पीढ़ी की प्रतिभा हैं और दुनिया के अब तक के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक हैं. अगर वह एशिया कप के लिए उपलब्ध हैं और महत्वपूर्ण मैच खेलते हैं, तो उन्हें टीम में होना चाहिए.'

