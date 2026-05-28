'कोई जल्दबाजी नहीं'...Vaibhav Suryavanshi को टीम इंडिया में मौका मिलना मुश्किल, सेलेक्टर्स के सामने खड़ी ये बड़ी समस्या

Vaibhav Suryavanshi Team India Selection: वैभव सूर्यवंशी इस वक्त भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े हॉट टॉपिक बन चुके हैं. राजस्थान रॉयल्स के इस ओपनर ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ महज 29 गेंदों में 97 रनों की आतिशी पारी खेलकर हर किसी का दिल जीत लिया है. 15 साल के वैभव ने इस पारी में 5 चौके और 12 छक्के उड़ाए. वैभव की इस विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 243/8 का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में हैदराबाद की टीम 19.2 ओवर में 196 रनों पर ढेर हो गई और राजस्थान ने यह मैच जीत लिया.

आईपीएल 2026 में वैभव की खूंखार बैटिंग देख सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट के गलियारों तक उन्हें तुरंत टीम इंडिया में शामिल करने की मांग उठने लगी है. इस बीच, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने बीसीसीआई (BCCI) की चयन समिति को एक बेहद समझदारी भरी सलाह दी है. उन्होंने ये भी बताया कि सूर्यवंशी को लेकर सेलेक्टर्स के सामने कौन सी बड़ी चुनौती रहने वाली है.

आखिर क्या बोले आकाश चोपड़ा?

स्टार स्पोर्ट्स (Star Sports) से बात करते हुए आकाश चोपड़ा ने चयनकर्ताओं (अजीत अगरकर, आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा) को इस युवा खिलाड़ी को लेकर जल्दबाजी न करने की सलाह दी. आकाश चोपड़ा ने कहा, 'हम अगले वर्ल्ड कप से अभी भी दो साल दूर हैं, काफी समय है. हां, वैभव सूर्यवंशी को उनके आईपीएल फॉर्म के आधार पर भारत के लिए चुनना एक रोमांचक विचार है. आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि आईपीएल भारत का शीर्ष टी20 टूर्नामेंट है.'

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'कोई जल्दबाजी नहीं है'

आकाश चोपड़ा ने चयन समिति को आगाह करते हुए कहा, 'चयनकर्ताओं को दबाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें वही करना चाहिए जो भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे अच्छा हो. वे सही फैसला लेंगे. उनका (वैभव) इंडिया डेब्यू कल ही होना जरूरी नहीं है, यह इंतजार कर सकता है. वह अभी केवल 15 वर्ष के हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है.'

आकाश चोपड़ा का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी के लिए भारतीय टीम में जगह बनाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मौजूदा ओपनर्स पहले से ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. टीम कॉम्बिनेशन पर बात करते हुए उन्होंने कहा, 'वह (वैभव) लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. आपको उन्हें गंभीरता से लेना होगा. इसमें कोई शक नहीं कि वह स्पेशल हैं, लेकिन आप सिर्फ बदलाव करने के लिए बदलाव नहीं करते हैं. यह सीधा सा नियम है.'

इसलिए वैभव को फिलहाल मौका मिलना मुश्किल

आकाश चोपड़ा ने समझाया कि टी20I टीम से किसी को बाहर करने के लिए उसका फेल होना जरूरी है. अगर कोई पहले से ही टीम में टॉपर है, तो आप उसे सिर्फ इसलिए क्यों बदलेंगे क्योंकि किसी और ने बड़े रन बना दिए हैं? अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन इस समय वे टॉपर हैं. आप उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते. अगर आप ऐसा करते हैं, तो दो या तीन साल बाद जब वैभव का खराब दौर (Lean Patch) आएगा, तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा. अगले युवा बल्लेबाज को टीम में धकेल दिया जाएगा.'

ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे हैं वैभव

बाएं हाथ के खूंखार ओपनर वैभव सूर्यवंशी इस समय आईपीएल 2026 की ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं. उन्होंने अब तक 15 मैचों में 45.33 की औसत और 242.85 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से 680 रन कूट दिए हैं. इस सीजन में उनके बल्ले से 1 शतक और 4 अर्धशतक निकल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 55 चौके और रिकॉर्ड 65 छक्के लगाए हैं. वह इस सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं और हैदराबाद के अभिषेक शर्मा (43 छक्के) से काफी आगे हैं.

इंडिया ए के लिए जलवा दिखाएंगे वैभव सूर्यवंशी

आईपीएल में इस दमदार प्रदर्शन का इनाम वैभव को मिल चुका है. उन्हें श्रीलंका में होने वाली आगामी वनडे ट्राई-सीरीज के लिए इंडिया ए (India A) टीम में पहली बार बुलावा आया है, जिसमें अफगानिस्तान की टीम भी शामिल होगी. इस इंडिया ए टीम की कप्तानी तिलक वर्मा कर रहे हैं और रियान पराग उप-कप्तान हैं, जबकि टीम में पंजाब किंग्स की ओपनिंग जोड़ी प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य भी शामिल हैं.

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