भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने एक बार फिर अपनी काबिलियत साबित की. अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन उन्होंने टेस्ट शतक जड़ा, जो उनके करियर का छठा टेस्ट सैकड़ा है. इस शतकीय पारी से वह एक बार फिर तारीफें बटोर रहे हैं.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 04, 2025, 02:24 AM IST
'दुनिया का नंबर-1 टेस्ट ऑलराउंडर', दुनियाभर में जडेजा के चर्चे, शतक ठोककर लूटी वाहवाही

भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने एक बार फिर अपनी काबिलियत साबित की. अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन उन्होंने टेस्ट शतक जड़ा, जो उनके करियर का छठा टेस्ट सैकड़ा है. उपकप्तान जडेजा ने 168 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. उनकी इस शानदार पारी में 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे और वह दिन का खेल खत्म होने तक 104 रन बनाकर नाबाद रहे. इस शतकीय पारी से वह एक बार फिर तारीफें बटोर रहे हैं.  पूर्व भारतीय ओपनर आकाश चोपड़ा ने जडेजा की तारीफ में कहा, 'जडेजा दुनिया के निर्विवाद नंबर-1 टेस्ट ऑलराउंडर हैं.'

टीम इंडिया की पकड़ मजबूत

जडेजा की यह दमदार पारी विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के साथ मिलकर आई, जिन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक लगाते हुए शानदार 125 रन बनाए. दोनों ने मिलकर 206 रनों की बड़ी साझेदारी की. वेस्टइंडीज को 162 रन पर आउट करने के बाद, इस साझेदारी की मदद से भारत ने 448 रन पर 5 विकेट बना लिए और अपनी बढ़त को 286 रन तक पहुंचा दिया.

आकाश चोपड़ा ने की जमकर तारीफ

जडेजा की इस पारी के कई लोग मुरीद हुए, जिनमें पूर्व भारतीय ओपनर आकाश चोपड़ा भी शामिल थे. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जडेजा की खूब तारीफ की. चोपड़ा ने लिखा, 'जडेजा दुनिया के निर्विवाद नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर हैं. एक बात जिसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती, वह है उनकी फिटनेस. फील्ड पर उनकी गति या फुर्ती में कोई कमी नहीं आई है. विकेटों के बीच दौड़ना हो या कुछ और. वह शायद ही कभी चोटिल होते हैं. अविश्वसनीय खिलाड़ी.'

फैंस के बीच भी यह पोस्ट तुरंत वायरल हो गई. कई लोगों ने चोपड़ा की बात दोहराई कि जडेजा की फिटनेस और लगातार अच्छा प्रदर्शन अक्सर कम सराहा जाता है, जबकि वह बल्ले और गेंद दोनों से मैच जिताने की क्षमता रखते हैं.

जडेजा ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड

अहमदाबाद में इस शतक के साथ ही जडेजा ने एक खास रिकॉर्ड भी बनाया. वह छह या उससे ज़्यादा टेस्ट शतक और 300 से ज़्यादा विकेट लेने वाले इतिहास के सिर्फ छठे क्रिकेटर बन गए हैं. इस लिस्ट में वह कपिल देव, आर अश्विन, इयान बॉथम, इमरान खान और डेनियल विटोरी जैसे महान खिलाड़ियों के साथ शामिल हो गए हैं. दूसरे दिन के खेल तक जडेजा (104*) के साथ वॉशिंगटन सुंदर (9*) क्रीज पर मौजूद हैं.

