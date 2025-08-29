'दूसरों के लिए भी खुलेंगे दरवाजे?...', अश्विन के संन्यास लेने पर आकाश चोपड़ का बयान, क्रिकेट जगत में मची सनसनी

भारत के पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने दो दिनों पहले आईपीएल से संन्यास की घोषणा कर दी. अश्विन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो विदेशी लीग में खेलना चाहते थे. अगर वो खेलते हैं तो अश्विन इस फॉर्मेट में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन जाएंगे. इस पूरे मामले पर आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात की है.
भारत के पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने दो दिनों पहले आईपीएल से संन्यास की घोषणा कर दी. अश्विन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो विदेशी लीग में खेलना चाहते थे. इसी बीच क्रिकेट जगत में ये चर्चा तेजी से फैल रही की वो ब्रिटिश प्रिमियर लीग 'द हंड्रेड' में खेलते दिख सकते हैं. अगर वो खेलते हैं तो अश्विन इस फॉर्मेट में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन जाएंगे. इस पूरे मामले पर आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात की है.
"अन्य खिलाड़ियों के लिए खुलेगा रास्ता"
चोपड़ा ने कहा, ' ' रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल को भी अलविदा कह दिया है. उन्होंने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट में कहा कि विदेशी लीग खेलते दिख सकते हैं. जिससे ये चीज स्पष्ट हो गई अश्विन के बाद अब और भारतीय खिलाड़ी भी विदेशी लीग में शिरकत करते दिख सकते हैं. साथ ही उन्होंने ये भी कहा, अश्विन का आईपीएल करियर बेहद ही शानदार रहा है. वो जो भी लीग खेलेंगे उसमें अच्छा ही प्रदर्शन करेंगे. ' '
पूर्व खिलाड़ी भी ले पाएंगे हिस्सा
उन्होंने आगे कहा, ' 'आईपीएल को नया और आकर्षित बनाए रखने के लिए बीसीसीआई का नियम है की आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद ही क्रिकेटर बाहर की लीग खेल सकता है. ऐसे में अश्विन का बाहर खेलने का फैसला काफी अच्छा है. इसका भारतीय खिलाड़ियों पर क्या असर पड़ेगा? अश्विन के इस फैसले उन खिलाड़ियों की आंखों में उम्मीद जगा दी. जो घरेलू क्रिकेट में बेहतर करने के बावजूद टीम इंडिया में कुछ खास मौका नहीं पाते हैं. तो वहीं आईपीएल की फ्रेंचाइजी भी उन उम्रदराज खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल नहीं कर पाई. ऐसे में उनके सामने जबरदस्त मौका होगा. ' '
ऐसा रहा अश्विन का आईपीएल करियर
38 वर्षीय ऑफ स्पिनर अश्विन आईपीएल इतिहास के पांचवें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने अपने आईपीएल करियर के दौरान 187 विकेट झटके हैं. अश्विन आईपीएल में 5 फ्रेंचाइजी के लिए खेले. हालांकि, उन्हें जीत बस चेन्नई सुपर किंग्स टीम में मिली.
अश्विन ने आईपीएल में 211 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 187 विकेट हासिल किए हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/34 रनों का रहा है. वहीं 211 मैचों की 34 पारियों में 118 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 833 रन बनाए हैं. उनका उच्चतम स्कोर 50 रनों का रहा है.
