आकाश चोपड़ा ने चुनी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ Playing 11, महान क्रिकेटरों की खड़ी कर दी ताकतवर फौज

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच खत्म हुई रोमांचक टेस्ट सीरीज के 11 बेहतरीन खिलाड़ियों को चुनकर अपनी सर्वश्रेष्ठ Playing 11 बनाई है. आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस प्लेइंग इलेवन का खुलासा किया है. आकाश चोपड़ा ने अपनी प्लेइंग इलेवन से ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को बाहर कर दिया है. आकाश चोपड़ा का यह फैसला बहुत चौंकाने वाला रहा, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर ने इंग्लैंड के खिलाफ इस पूरी टेस्ट सीरीज में बल्ले और गेंद दोनों से लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया था.

आकाश चोपड़ा ने चुनी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ Playing 11

आकाश चोपड़ा ने कहा, 'मैं वॉशिंगटन सुंदर के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन मैं यहां रवींद्र जडेजा को चुनूंगा. जड्डू ने लगातार रन बनाए हैं. बेशक, उन्होंने ज्यादा विकेट नहीं लिए हैं. उन्हें विकेट लेने के मौके भी कम मिले हैं, और स्पिन भी उतना अच्छा नहीं कर पाई है.'

इस क्रिकेटर को कर दिया बाहर

वॉशिंगटन सुंदर ने टेस्ट सीरीज में शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया. वॉशिंगटन सुंदर ने 4 मैचों में 47.33 की औसत से 284 रन बनाए और जरूरत पड़ने पर टीम की मदद की. गेंदबाजी में उन्होंने सिर्फ 3.64 की इकॉनमी से 7 विकेट लिए. वॉशिंगटन सुंदर की सधी हुई गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी ने उन्हें इस सीरीज में भारत के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक बना दिया.

ये 3 विकेटकीपर एशिया कप में खा सकते हैं ऋषभ पंत की जगह, गौतम गंभीर के लिए बड़ा धर्मसंकट

आकाश चोपड़ा ने अपनी प्लेइंग इलेवन में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को सलामी बल्लेबाज के रूप में चुना है. आकाश चोपड़ा ने दोनों की निरंतरता और रनों की भूख के लिए तारीफ की है. जो रूट और शुभमन गिल को तीसरे और चौथे नंबर पर रखा गया है, हालांकि आकाश चोपड़ा ने कहा कि यह क्रम बदला जा सकता है. मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत और हैरी ब्रूक शामिल हैं. आकाश चोपड़ा ने ऋषभ पंत की आक्रामक बल्लेबाजी और दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता की तारीफ की है.

स्टोक्स और जडेजा को ऑलराउंडर के रूप में चुना

आकाश चोपड़ा ने अपनी प्लेइंग इलेवन में ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को नंबर 7 पर और रवींद्र जडेजा को नंबर 8 पर रखा है. रवींद्र जडेजा को एकमात्र स्पिनर और ऑलराउंडर के रूप में चुना गया है. आकाश चोपड़ा ने तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और इंग्लैंड के जोश टंग को चुना है.

आकाश चोपड़ा की Playing 11

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, जो रूट, शुभमन गिल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, रवींद्र जड़ेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, जोश टंग.