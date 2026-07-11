सूर्यकुमार यादव बने कप्तान... रजत पाटीदार उपकप्तान, इस दिग्गज क्रिकेटर ने चुनी भारत की खतरनाक Playing XI

आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया को लगातार दो T20I सीरीज में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है. टीम इंडिया के इस खराब प्रदर्शन के बाद पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने एक अल्टरनेट भारतीय T20I प्लेइंग इलेवन चुनी है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली मौजूदा टीम आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है.
आकाश चोपड़ा ने एक ऐसी प्लेइंग इलेवन बनाई, जिसमें सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जो अभी एक्टिव T20I सेटअप का हिस्सा नहीं हैं. आकाश चोपड़ा ने सूर्यकुमार यादव को कप्तानी सौंपी है और उन्होंने अपनी टीम में संजू सैमसन को भी चुना है.
सूर्यकुमार यादव को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत को खिताब जिताने के बाद T20I कप्तानी से हटा दिया गया था और टीम से बाहर कर दिया गया था. संजू सैमसन को मौजूदा UK दौरे में तीन मैचों के बाद टीम से बाहर कर दिया गया था.
आकाश चोपड़ा ने यशस्वी जायसवाल को ओपनर के तौर पर चुना है. यशस्वी जायसवाल ने साल 2024 के बाद से कोई T20I नहीं खेला है. यशस्वी जायसवाल को साल 2025 की शुरुआत में आराम दिया गया था और उन्हें अभी तक T20I टीम में वापस नहीं बुलाया गया है.
आकाश चोपड़ा ने रजत पाटीदार को T20I टीम में चुना और उन्हें उप-कप्तान भी बनाया. रजत पाटीदार ने IPL 2025 और IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को लगातार दो IPL खिताब जिताए थे. रजत पाटीदार ने भारत के लिए एक भी T20I नहीं खेला है.
आकाश चोपड़ा ने ध्रुव जुरेल और नमन धीर को भी चुना. ध्रुव जुरेल अब भारत के व्हाइट-बॉल स्क्वाड का हिस्सा नहीं हैं. आकाश चोपड़ा की टीम में क्रुणाल पांड्या और अनुकूल रॉय दो ऑलराउंडर हैं. आकाश चोपड़ा ने भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद सिराज को तेज गेंदबाज के तौर पर चुना है. मोहम्मद सिराज को शुरुआत में इंग्लैंड और आयरलैंड सीरीज के लिए टी20 टीम में चुना गया था, लेकिन उन्हें आराम दिया गया. आकाश चोपड़ा की प्लेइंग इलेवन में युजवेंद्र चहल भी शामिल हैं.
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, रजत पाटीदार (उपकप्तान), धुव जुरेल, नमन धीर, क्रुणाल पांड्या, अनुकूल रॉय, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल.