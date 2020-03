ट्रोल करने वाले पाकिस्तानी को आकाश चोपड़ा ने दिया करारा जवाब, शिकारी खुद हुआ शिकार

नई दिल्ली: 8 मार्च को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए आईसीसी महिला टी-20 वर्ल्ड कप (ICC Women's T20 World Cup) के फाइनल में भारत को 85 रन से हराकर मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड पांचवीं बार खिताब जीता. कंगारू टीम छठी बार टूर्नामेंट फाइनल में पहुंची थी. वहीं टीम इंडिया पहली बार फाइनल में पहुंची थी और उसका पहला खिताब जीतने का ख्वाब अधूरा रह गया.

टीम इंडिया की इस हार के बाद क्रिकेट के कई दिग्गजों ने टीम का हौसला बढ़ाया. इसमें टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा भी शामिल थे. जब आकाश ने ट्वीट किया तो एक पाकिस्तानी फैन ने उन्हें ट्रोल करना चाहा, लेकिन आकाश ने खुद ही उन्हें ट्रोल कर दिया वो भी अपने खास अंदाज में. आकाश चोपड़ा ने ट्वीट करते हुए कहा था "भारत इस टूर्नामेंट में एक ही मैच हारा है और ऑस्ट्रेलिया भी, दोनों टीमों ने एक दूसरे को हराया, टूर्नामेंट के पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को, जिंदगी ऐसी है."

India lost only one game in the tournament. So did Australia. Both teams lost to each other. India beat Aus in the tournament opener. Australia beat India in the finals. Such is life.... #WT20WC #AusvInd — Aakash Chopra (@cricketaakash) March 8, 2020

इसके बाद एक पाकिस्तानी क्रिकेट फैन ने अकाश चोपड़ा के इस बयान पर उनका मजाक उड़ाना चाहा. हारून नाम के शख्स ने चैंपियन ट्रॉफी 2017 की याद दिलाते हुए आकाश को जवाब दिया "बिल्कुल चैंपियन ट्रॉफी की तरह." आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 (ICC Champions Trophy 2017) के अपने पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को मात दी थी और इस टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया को पाक टीम से हार का सामना करना पड़ा था.

Same as is champions trophy — ہارون (@Haroon402) March 8, 2020

पाकिस्तानी फैन के इस ट्वीट के बाद आकाश चोपड़ा से रहा नहीं गया, उन्होंने इस फैन को जवाब देते हुए लिखा "उस फाइनल के बाद से आपकी पुरुष और महिला क्रिकेट टीम ने कुल मिलाकर कितने नॉकआउट मैच खेले हैं? जिनके घर शीशे के होते हैं, वो लाइट जलाकर कपड़े नहीं बदलते, दोस्त."

How many knockouts did your team play since that final? Men and Women included. Jinke ghar sheeshe ke hote hain voh light jala ke kapde nahin badalte, dost https://t.co/xUiL4hIePP