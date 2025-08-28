आकाश चोपड़ा ने दिया गंभीर पर भारी बयान, कुलदीप यादव को टीम ना लेने पर कह डाली ये बातें
आकाश चोपड़ा ने दिया गंभीर पर भारी बयान, कुलदीप यादव को टीम ना लेने पर कह डाली ये बातें

भारत के पूर्व बल्लेबाज व कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने हेड कोच गौतम गंभीर के कोचिंग के बारे में टिप्पड़ी करते हुए टीम सेलेक्शन पर बयान दिया है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 28, 2025, 10:19 AM IST
Aakash Chopra on Gautam Gambhir
Aakash Chopra on Gautam Gambhir
भारत के पूर्व बल्लेबाज व कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने हेड कोच गौतम गंभीर के कोचिंग के बारे में टिप्पड़ी करते हुए टीम सेलेक्शन पर बयान दिया है. उन्होंने कहा गौतम गंभीर उस गेंदबाज को ज्यादा तवज्जो देते हैं, जो गेंद और बल्ले दोनों से प्रदर्शन कर पाए. आकाश ने आगे भी कई सारे बात कही. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला...
 
आकाश चोपड़ा ने कही ये बातें
आकाश चोपड़ा ने आगे कहा, "गौतम गंभीर की एक खास बात है कि वे उस गेंदबाज को ज्यादा वैल्यू करते हैं, जो गेंद के साथ बल्ले से भी बेहतर प्रदर्शन कर पाए.  वाशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर को इस वजह से भी मौके मिलते है. कई बार ऐसा भी लगता है कुलदीप यादव को नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है घरेलू दौरे पर उन्हें टीम में जरुर शामिल किया जाएगा."
 
इंग्लैंड दौरे पर मिली निराशा
भारतीय टीम के बेहतरीन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में एक भी मैच में जगह नहीं मिली. कयास लगए जा रहे थे कुलदीप को टीम में जगह मिलेगी और वो रेड बॉल से बेहतर करेंगे. इसके साथ ही कई एक्सपर्ट्स के सपोर्ट दिखाने के बावजूद उन्हें एक भी मैच में जगह नहीं मिल पाई. कुलदीप के साथ अर्शदीप और अभिमन्यु ईश्वरन को भी निराश लौटना पड़ा. 
 
एशिया कप में होगा बड़ा मौका
29 वर्षिय कुलदीप यादव को एशिया कप 2025 की स्क्वॉड में जगह दी गई है. 9 सितंबर से शुरु होने वाले एशिया कप में कुलदीप सिरकत करते दिख सकते हैं.  इस टूर्नामेंट में कुलदीप के पास एक शानदार मौका होगा बेहतरीन प्रदर्शन कर अपनी छाप छोड़ने की.   
