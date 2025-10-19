Advertisement
पर्थ में खतरनाक साबित होंगे हर्षित राणा! बाउंस को हथियार बनाकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को कर सकते हैं तहस-नहस

IND vs AUS: भारत के पूर्व ओपनर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने दावा किया है कि तेज गेंदबाज हर्षित राणा पर्थ में होने वाले पहले वनडे मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम को मुश्किल में डाल सकते हैं. आकाश चोपड़ा ने भारतीय टीम मैनेजमेंट को पर्थ में होने वाले पहले वनडे मैच के लिए युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को मौका दिए जाने की सलाह दी है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 19, 2025, 07:44 AM IST
भारत के पूर्व ओपनर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने दावा किया है कि तेज गेंदबाज हर्षित राणा पर्थ में होने वाले पहले वनडे मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम को मुश्किल में डाल सकते हैं. आकाश चोपड़ा ने भारतीय टीम मैनेजमेंट को पर्थ में होने वाले पहले वनडे मैच के लिए युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को मौका दिए जाने की सलाह दी है. हर्षित राणा का टीम में शामिल होना महीनों से चर्चा का विषय रहा है. फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के एक ग्रुप ने हर्षित राणा के चयन पर सवाल उठाए हैं. हालांकि, आकाश चोपड़ा का मानना ​​है कि 23 वर्षीय हर्षित राणा एक मौका पाने का हकदार है, खासकर ऑस्ट्रेलियाई धरती पर, जहां वह बाउंस का फायदा उठा सकते हैं.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज यानी 19 अक्टूबर को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से शुरू होगा. अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए आकाश चोपड़ा ने कहा कि हर्षित राणा की ऑस्ट्रेलियाई पिचों से अच्छी वाकिफियत और उछाल पैदा करने की उनकी क्षमता उन्हें एक मजबूत विकल्प बनाती है. आकाश चोपड़ा ने कहा, 'मैं मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा को चुनूंगा. मोहम्मद सिराज निश्चित रूप से आक्रमण की अगुवाई करने के हकदार हैं. प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा में से, मैं हर्षित को चुनूंगा क्योंकि वह काफी समय से इस सेटअप में हैं. उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई है और ये परिस्थितियां उनके लिए मददगार होंगी.'

हर्षित राणा लंबे समय से टीम के साथ

आकाश चोपड़ा ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के दौरान हर्षित राणा के प्रदर्शन को याद करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया में हर्षित राणा का पिछला अनुभव उन्हें थोड़ा बढ़त देता है, जहां उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था. आकाश चोपड़ा ने आगे कहा, 'हर्षित राणा लंबे समय से टीम के साथ हैं और अगर चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन को उनमें इतनी क्षमता दिख रही है, तो उन्हें खिलाया जाना चाहिए. ये परिस्थितियां अच्छी होंगी. उन्होंने पर्थ में टेस्ट मैच खेला था और अच्छा प्रदर्शन भी किया था. वह थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं.' हर्षित राणा के टीम इंडिया में चयन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. वेस्टइंडीज पर भारत की 2-0 की टेस्ट सीरीज जीत के बाद गौतम गंभीर ने पूर्व चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत की टिप्पणियों का अप्रत्यक्ष रूप से जवाब दिया था.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड रिकॉर्ड्स

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक 152 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने 84 मैचों में जीत दर्ज की है. वहीं, टीम इंडिया ने 58 मुकाबलों में बाजी मारी है. इसके अलावा 10 मैच बेनतीजा रहे हैं. आखिरी पांच वनडे मैचों में भारत का पलड़ा ऑस्ट्रेलिया पर भारी रहा है. आखिरी पांच वनडे मैचों में भारत ने 3 मुकाबले जीते हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलिया को 2 मैचों में जीत मिली है. आखिरी बार वनडे में भारत की ऑस्ट्रेलिया से टक्कर 4 मार्च 2025 को ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में हुई थी. भारत ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया था.

Tarun Verma

तरुण वर्मा

